طريقة عمل البيض المدحرج في البيت بخطوات سهلة

إليكِ طريقة عمل البيض المدحرج في البيت بأسهل الخطوات؛ فهي إحدى الوصفات الرائعة لتقديم البيض مختلفة عن قلي البيض أو سلقه، حيث يعتبر البيض من الأطعمة التي يحبها الجميع ويتناولونها في وجبة الإفطار على وجه الخصوص لما له من فوائد عظيمة، على مستوى الأطفال يساعدهم في النمو ويحافظ على سلامة العظام والأسنان، وكذلك يتم تناوله من قبل الأشخاص الذين يتناولون طعام معين في حمية غذائية لإنقاص الوزن، فيما يلي ستتعرف على المكونات وطريقة تحضير الوصفة وكذلك فوائد البيض بشكلٍ عام.

مكونات عمل البيض المدحرج

لتحضير طبق البيض المدحرج أنتِ بحاجة إلى تجهيز المكونات التالية في مطبخك أولاً:

عشر بيضات مسلوقة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة عمل البيض المدحرج

بعد تجهيز المكونات السابقة في مطبخكم يصبح بإمكانكم تحضير طبق البيض المدحرج من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي:

قومي بوضع البيض في وعاء سلق البيض واتركيه لمدة ربع ساعة حتى يغلي ويصبح البيض صلبًا.

أخرجي البيض من الماء وقومي بتقشيره واتركيه جانبًا حتى يبرد.

ضعي الكركم في وعاء صغير.

اخلطي الزيت مع الزبدة في وعاء واتركيه على النار حتى يصبح ساخنًا.

نضع البيض في طبق الكركم، ثم نضعه في وعاء الزيت على النار.

نقلب البيض على الجانبين حتى يصبح لون البيض بني.

يقدم البيض بعد تحميره في الزيت والزبدة ويمكنكم تقديمه.

يمكن تناول البيض بعد تحميره مع الخبز الساخن.

الفوائد الصحية لتناول البيض

فوائد البيض للصحة متنوعة، بالنسبة للأطفال فهو يمد الجسم بالكوليسترول، كما يساعد على تعزيز صحة الدماغ وزيادة قوة التركيز لديهم، فضلاً عن دوره في الحفاظ على صحة جدار المعدة، كذلك وُجد أن البيض مصدر غذائي غني بفيتامين د والذي يعتبر من المكملات الغذائية الضرورية لصحة الأطفال، كذلك يساعد صفار البيض في تعزيز صحة أداء أجهزة الجسم لدى الطفل، وإذا كنتم تريدون الحفاظ على وزن مثالي وصحة جيدة عليكم تناول البيض خاصة في الصباح على وجبة الإفطار.