وصفات لإعداد الأرز الصيني الشهير بمختلف المكونات بالمنزل مثل المحلات

وصفات لإعداد الأرز الصيني، أشتهر المطبخ الصيني بالعديد من الوصفات والأكلات التي اجتازت العالم العربي كله، وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة إعداد تلك الأكلات لتقديمها لأبنائهم، ومن تلك الوصفات الأرز الصيني بالخضار وهو ما سنتحدث عنه في السطور القادمة فتابعوناوصفات لإعداد الأرز الصيني
الأرز الصيني من أجمل الأكلات ويمكن طهوه بطرق كثيرة فهناك الأرز الصيني بالخضار أو الدجاج، وسنعرض أهم وصفات سهلة لإعدادهطريقة عمل الأرز الصيني
فيما يلي نوضح طريقة إعداد الأزر الصيني بالتفصيل خطوة بخطوة
المكونات
- كوبين أرز مغسول ومنقوع.
- ربع كوب صلصة الصويا صوص.
- بيضة.
- نصف كوب بازلاء.
- ثلاث معالق كبيرة زيت سمسم.
- أربعة أكواب ماء مغلي.
- بصلة مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم مفروم.
- ملح وفلفل أسود.
- معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نضع الماء المغلي ونضيف الأرز ويترك حتى ينضج.
- نقوم بإخراج الأرز بعد أن ينضج ويصفي من الماء جيدا.
- مقلاة على النار ونضع زيت السمسم والزنجبيل والبصل والثوم ويقلب حتى يصبح لون البصل ذهبي.
- نضيف الأرز والبازلاء والجزر والملح والفلفل ويقلب جيدا.
- نضيف صلصة الصويا ويقلب الخليط جيدا لمدة دقيقة.
- تضاف البيضة في منتصف الأرز وتقلب سريعا مع كافة المكونات حتى تنضج.
- يقدم الطبق ساخنا بجانب الدجاج الآسيوي وبالهنا والشفا.
الأرز الصيني من الأكلات المحببة، ولا تعلم ربات البيوت كيفية تحضيره لهذا فيما يلي خطوات إعداد الأرز الصيني بالدجاج
مكونات الأرز الصيني بالدجاج
- ربع كيلو أرز مطهو.
- ربع كيلو خضار مشكل.
- حزمة كرفس مقطع صغير.
- ربع كيلو صدور دجاج مقطع صغير.
- رشه ملح ورشة سكر.
- فصين ثوم مفرومين.
- ثلث كوب زيت زيتون.
- ربع كوب صوص الصويا.
- أربع بيضات.
طريقة التحضير
- نحضر مقلاة على النار ونضع بها معلقتين من زيت الزيتون والثوم يترك حتى يتغير لونه.
- نضيف قطع الدجاج وتشوح خمس دقائق ثم توضع بطبق وتترك جانبا.
- بنفس المقلاة نضع معلقة من الزيت ثم نضيف الخضروات والذرة وربع معلقة ملح وتقلب المكونات لمدة ثلاث دقائق وتوضع الخضروات في طبق الدجاج.
- نضع معلقة من الزيت في نفس المقلاة ونضع البيض ويقلب جيدا.
- يضاف الأرز المطهو إلى البيض ونستمر في التقليب.
- نقوم بإضافة الصويا صوص ونقلب مرة أخري لمدة ثلاث دقائق.
- نضع الخضروات والثوم لخليط الأرز ثم نقوم بالتقليب مرة أخري.
- تقلب المكونات وتترك على النار لمدة خمس دقائق لتختلط كافة المكونات ببعضها ويغرف الأرز في طبق التقديم ويزين وبالهنا والشفا.
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وصفات لإعداد الأرز الصيني، أشتهر المطبخ الصيني بالعديد من الوصفات والأكلات التي اجتازت العالم العربي كله، وتبحث الكثير من الأمهات عن طريقة إعداد تلك الأكلات لتقديمها لأبنائهم، ومن تلك الوصفات الأرز الصيني بالخضار وهو ما سنتحدث عنه في السطور القادمة فتابعوناوصفات لإعداد الأرز الصيني
الأرز الصيني من أجمل الأكلات ويمكن طهوه بطرق كثيرة فهناك الأرز الصيني بالخضار أو الدجاج، وسنعرض أهم وصفات سهلة لإعدادهطريقة عمل الأرز الصيني
فيما يلي نوضح طريقة إعداد الأزر الصيني بالتفصيل خطوة بخطوة
المكونات
- كوبين أرز مغسول ومنقوع.
- ربع كوب صلصة الصويا صوص.
- بيضة.
- نصف كوب بازلاء.
- ثلاث معالق كبيرة زيت سمسم.
- أربعة أكواب ماء مغلي.
- بصلة مفرومة.
- ثلاث فصوص ثوم مفروم.
- ملح وفلفل أسود.
- معلقة صغيرة زنجبيل مطحون.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نضع الماء المغلي ونضيف الأرز ويترك حتى ينضج.
- نقوم بإخراج الأرز بعد أن ينضج ويصفي من الماء جيدا.
- مقلاة على النار ونضع زيت السمسم والزنجبيل والبصل والثوم ويقلب حتى يصبح لون البصل ذهبي.
- نضيف الأرز والبازلاء والجزر والملح والفلفل ويقلب جيدا.
- نضيف صلصة الصويا ويقلب الخليط جيدا لمدة دقيقة.
- تضاف البيضة في منتصف الأرز وتقلب سريعا مع كافة المكونات حتى تنضج.
- يقدم الطبق ساخنا بجانب الدجاج الآسيوي وبالهنا والشفا.
الأرز الصيني من الأكلات المحببة، ولا تعلم ربات البيوت كيفية تحضيره لهذا فيما يلي خطوات إعداد الأرز الصيني بالدجاج
مكونات الأرز الصيني بالدجاج
- ربع كيلو أرز مطهو.
- ربع كيلو خضار مشكل.
- حزمة كرفس مقطع صغير.
- ربع كيلو صدور دجاج مقطع صغير.
- رشه ملح ورشة سكر.
- فصين ثوم مفرومين.
- ثلث كوب زيت زيتون.
- ربع كوب صوص الصويا.
- أربع بيضات.
طريقة التحضير
- نحضر مقلاة على النار ونضع بها معلقتين من زيت الزيتون والثوم يترك حتى يتغير لونه.
- نضيف قطع الدجاج وتشوح خمس دقائق ثم توضع بطبق وتترك جانبا.
- بنفس المقلاة نضع معلقة من الزيت ثم نضيف الخضروات والذرة وربع معلقة ملح وتقلب المكونات لمدة ثلاث دقائق وتوضع الخضروات في طبق الدجاج.
- نضع معلقة من الزيت في نفس المقلاة ونضع البيض ويقلب جيدا.
- يضاف الأرز المطهو إلى البيض ونستمر في التقليب.
- نقوم بإضافة الصويا صوص ونقلب مرة أخري لمدة ثلاث دقائق.
- نضع الخضروات والثوم لخليط الأرز ثم نقوم بالتقليب مرة أخري.
- تقلب المكونات وتترك على النار لمدة خمس دقائق لتختلط كافة المكونات ببعضها ويغرف الأرز في طبق التقديم ويزين وبالهنا والشفا.
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