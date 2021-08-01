طريقة عمل كريم النشا والحلبة لتسمين الوجه عبر موقعنا، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صنع هذا الكريم في المنزل لكي يحصلون على نتيجة فعالة، فهذه الخلطة تُعتبر من أفضل الخلطات التي تُساهم في ملئ الوجه بشكل سريع، لذا اليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الوصفة عبر السطور القادمة.طريقة عمل كريم النشا والحلبة لتسمين الوجه
الوجه الممتلئ يتسم بجمال وجاذبية على عكس الوجه النحيف كما يُضفي الإشراق له، ولكي تتمكنون من الحصول عليه يُمكنك اتباع ما يلي بدقة كاملة وهي:مكونات كريم النشا والحلبة
- ملعقتان صغيرتان من الحلبة المطحونة.
- ملعقة فقط من الكركم.
- كبسولة من فيتامين E.
- ملعقتان من زيت اللوز.
- ملعقة هلام صبار.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقة من نشا الذرة.
- نبدأ أولا بتجهيز وعاء عميق ونضيف إليه الحلبة، والكركم، والماء ونرفع المزيج على نار متوسطة الحرارة.
- نترك الخليط السابق حتى يغلي ثم نهدأ النار.
- يتم إضافة هلام الصبار، والنشا ونخلطهم بشل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نضيف بعدها كبسولة الفيتامين، وزيت اللوز ونستمر في التقليب حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نغسل البشرة بالماء الساخن لكي تفتح المسام.
- ندهن البشرة بالماء الورد ثم نضيف المزيج السابق ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.
- نغسل الوجه بعد مرور الوقت بالماء البارد.
- نكرر عمل الوصفة السابقة مرة يومياً في المساء لكي نحصل على النتيجة المرغوب بها.
هناك مجموعة من النصائح التي لابد من اتباعها لكي تتمكن من الحصول على وجه سمين وجذاب وجميل فعليك اتباع ما يلي:
- ضرورة الابتعاد عن وضع مساحيق المكياج بشكل مستمر لكي تتنفس البشرة.
- ينبغي عليك غسل الوجه قبل النوم للتخلص من أي أوساخ أو أتربه.
- التدخين يفقد الوجه مرونته لذا فإذا كنت تتبع تلك العادة يجب عليك تجنب ذلك.
- ننصحك باستخدام واقي الشمس عند التعرض لها للحفاظ على البشرة.
- لابد من استخدام المرطب بشكل دائم لكي لا يتسبب عدم الترطيب في ظهور التجاعيد بالبشرة.
- ضرورة تناول الكثير من المأكولات التي تحتوي على نسبة دهون صحية.
- ننضحك بشرب كمية وفيرة خلال اليوم من الماء للحفاظ على رطوبتها.
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طريقة عمل كريم النشا والحلبة لتسمين الوجه عبر موقعنا، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صنع هذا الكريم في المنزل لكي يحصلون على نتيجة فعالة، فهذه الخلطة تُعتبر من أفضل الخلطات التي تُساهم في ملئ الوجه بشكل سريع، لذا اليوم سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك الوصفة عبر السطور القادمة.طريقة عمل كريم النشا والحلبة لتسمين الوجه
الوجه الممتلئ يتسم بجمال وجاذبية على عكس الوجه النحيف كما يُضفي الإشراق له، ولكي تتمكنون من الحصول عليه يُمكنك اتباع ما يلي بدقة كاملة وهي:مكونات كريم النشا والحلبة
- ملعقتان صغيرتان من الحلبة المطحونة.
- ملعقة فقط من الكركم.
- كبسولة من فيتامين E.
- ملعقتان من زيت اللوز.
- ملعقة هلام صبار.
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقة من نشا الذرة.
- نبدأ أولا بتجهيز وعاء عميق ونضيف إليه الحلبة، والكركم، والماء ونرفع المزيج على نار متوسطة الحرارة.
- نترك الخليط السابق حتى يغلي ثم نهدأ النار.
- يتم إضافة هلام الصبار، والنشا ونخلطهم بشل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- نضيف بعدها كبسولة الفيتامين، وزيت اللوز ونستمر في التقليب حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نغسل البشرة بالماء الساخن لكي تفتح المسام.
- ندهن البشرة بالماء الورد ثم نضيف المزيج السابق ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.
- نغسل الوجه بعد مرور الوقت بالماء البارد.
- نكرر عمل الوصفة السابقة مرة يومياً في المساء لكي نحصل على النتيجة المرغوب بها.
هناك مجموعة من النصائح التي لابد من اتباعها لكي تتمكن من الحصول على وجه سمين وجذاب وجميل فعليك اتباع ما يلي:
- ضرورة الابتعاد عن وضع مساحيق المكياج بشكل مستمر لكي تتنفس البشرة.
- ينبغي عليك غسل الوجه قبل النوم للتخلص من أي أوساخ أو أتربه.
- التدخين يفقد الوجه مرونته لذا فإذا كنت تتبع تلك العادة يجب عليك تجنب ذلك.
- ننصحك باستخدام واقي الشمس عند التعرض لها للحفاظ على البشرة.
- لابد من استخدام المرطب بشكل دائم لكي لا يتسبب عدم الترطيب في ظهور التجاعيد بالبشرة.
- ضرورة تناول الكثير من المأكولات التي تحتوي على نسبة دهون صحية.
- ننضحك بشرب كمية وفيرة خلال اليوم من الماء للحفاظ على رطوبتها.
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