ماهي فوائد الخس على الريق، دوت الخليج مجموعة من الفوائد الصحية المهمة التي يحققها الخس بفضل احتواءه على عدد من العناصر الغذائية المهمة للصحة ومنها الماء والألياف والمعادن وفيتامين أ وَ ج وَ ك والبروتين و الكربوهيدرات وغيرها، ووردت فوائد الخس في مختلف المواقع الطبية التي تحدث عن فوائده الجمّة، وهي:

فوائد الخس الصحية:

الخس يساهم في الوقاية من فقر الدم بسبب احتواءه على المعادن المهمة لصحة الدم ومنها الحديد والنحاس.

يساعد تناول الخس على الوقاية من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

الكالسيوم والفسفور وفيتامين ك عناصر في الخس تقي من الإصابة بهشاشة العظام.

يحتوي الخس على حمض الفوليك لذلك من المفيد للحامل أن تتناوله.

تناول الخس يعزز تحسين النوم ويساهم في علاج اضطراباته ومنها الأرق.

تناول الخس على الريق يساهم في الوقاية من سرطان الثدي، والرئة، والمعدة، والفم، والحنجرة، والمريء، بسبب احتواءه على مضادات أكسدة تقاوم الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية.

مادة اللوتين والزياكسانثين من مكونات الخس تعمل على وقاية العيون من الأمراض.

الخس مفيد لصحة الدماغ ويساعد في تخفيف أعراض الإصابة بالزهايمر والخرف.

تناول الخس على الريق يخفض ضغط الدم ويخفض الكوليسترول الضار، وبالتالي يقي القلب من الأمراض.

من أهم فوائد تناول الخس على الريق تخليص الجسم من السموم ورفع مناعة الجسم.

الخس من أفضل الأطعمة لمرضى السكري كونها قليلة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية التي تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم والوقاية من مضاعفات السكري.

الألياف والماء والفيتامينات في الخس مهمة لصحة الجهاز الهضمي وتساعد في علاج الأمراض التي تصيبه، كما تعمل على تحسين عملية الهضم.

الخس يحسن من صحة القولون ويقي من أعراضه.

تناول الخس على الريق يعالج الإمساك.

الخس يمنع جفاف الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.