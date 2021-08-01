جدة- ولاء حداد الأحد,01 آب (اغسطس) 2021 - 20:52
ماهي فوائد الخس على الريق، دوت الخليج مجموعة من الفوائد الصحية المهمة التي يحققها الخس بفضل احتواءه على عدد من العناصر الغذائية المهمة للصحة ومنها الماء والألياف والمعادن وفيتامين أ وَ ج وَ ك والبروتين و الكربوهيدرات وغيرها، ووردت فوائد الخس في مختلف المواقع الطبية التي تحدث عن فوائده الجمّة، وهي:
فوائد الخس الصحية:
- الخس يساهم في الوقاية من فقر الدم بسبب احتواءه على المعادن المهمة لصحة الدم ومنها الحديد والنحاس.
- يساعد تناول الخس على الوقاية من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل.
- الكالسيوم والفسفور وفيتامين ك عناصر في الخس تقي من الإصابة بهشاشة العظام.
- يحتوي الخس على حمض الفوليك لذلك من المفيد للحامل أن تتناوله.
- تناول الخس يعزز تحسين النوم ويساهم في علاج اضطراباته ومنها الأرق.
- تناول الخس على الريق يساهم في الوقاية من سرطان الثدي، والرئة، والمعدة، والفم، والحنجرة، والمريء، بسبب احتواءه على مضادات أكسدة تقاوم الجذور الحرة المسببة للأمراض السرطانية.
- مادة اللوتين والزياكسانثين من مكونات الخس تعمل على وقاية العيون من الأمراض.
- الخس مفيد لصحة الدماغ ويساعد في تخفيف أعراض الإصابة بالزهايمر والخرف.
- تناول الخس على الريق يخفض ضغط الدم ويخفض الكوليسترول الضار، وبالتالي يقي القلب من الأمراض.
- من أهم فوائد تناول الخس على الريق تخليص الجسم من السموم ورفع مناعة الجسم.
- الخس من أفضل الأطعمة لمرضى السكري كونها قليلة السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية التي تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم والوقاية من مضاعفات السكري.
- الألياف والماء والفيتامينات في الخس مهمة لصحة الجهاز الهضمي وتساعد في علاج الأمراض التي تصيبه، كما تعمل على تحسين عملية الهضم.
- الخس يحسن من صحة القولون ويقي من أعراضه.
- تناول الخس على الريق يعالج الإمساك.
- الخس يمنع جفاف الجسم.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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