كراميل لاتيه أقوى مشروب للانتعاش في فصل الصيف

كراميل لاتيه مشروب محبب ومنعش لدى الكثيرون ، ودائما ما يبحث الجميع عن أفضل المشروبات الصيفية التي تخفف من الشعور بالحر . ومع أرتفاع درجات الحرارة الآن والموجة الحارة التي تسيطر على معظم البلاد العربية. يقوم الكثيرون بعمل المشروبات المختلفة من العصائر الصحية والطبيعية. بالإضافة إلى مشروبات الطاقة التي يبحث عنها الكثيرون في المتاجر باستمرار والتي تضر بشكل كبير جدا وغير صحيه للجسم على الإطلاق ، لذا من الأفضل الحصول على المشروبات الطبيعية بالمنزل ومن الممكن الحصول على مشروب منعش ومفيد يعطي قدر كبير من الطاقة . وذلك لاحتوائه على الكافيين من النسكافيه ويسهل عملة داخل المنزل بشكل بسيط وسهل ولا يضر الجسم في النهاية.

طريقة عمل مشروب كراميل لاتيه بالمنزل

ذكرنا من قبل طريقة عمل حلى الشيا بينا كولادا ، وهي من أفضل أنواع الحلوى الصيفية الطبيعية، التي يحبها الكثيرون ومفيده للصغار والكبار. وخاصة للصغار لاحتواءها على بذور الشيا ،والتي تفيد بشكل كبير في نمو الأطفال وأجسادهم بشكل كبير .وتحميهم من حرارة الصيف التي قد تضر بأجسادهم، واليوم يمكنكم التعرف على خطوات عمل مشروب اللاتيه المفضل للكثيرون .والذي كما ذكرنا يسهل عمله داخل المنزل في دقائق معدودة دون الحاجة إلى شرائه من الخارج.

2 كوب حليب بارد

نصف كوب قهوة ساخنة (النسكافيه)

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة كبيرة من السكر

ربع كوب من صوص الكراميل

مكعبات من الثلج

مقادير الكراميل لاتيهطريقة التحضير

نقوم بإخذ نصف كوب النسكافيه وإضافة السكر والفانيليه له. بعدها نقوم بمزجهم جيدا معا ومن ثم نقوم بضربهم بواسطة الخلاط أو بواسطة مضرب النسكافيه الكهربائي،نضرب دقائق بسيطة حتى نحصل على الرغوة المطلوبة بالقدر الكافي،ونتركها بعد ذلك نقوم بأخذ الكاسات الخاصة باللاتيه، ونضع فيها مكعبات الثلج، ومن بعدها نقوم بوضع الحليب البارد، مع ترك مسافه كافية لوضع القهوة بالرغوة الخاصة بها، نقوم بوضع الفوم أو الرغوة كطبقة أخيرة ومن فوقها نقوم بوضع صوص الكراميل الذي يعطى نكهة رائعة ومنعشة للمشروب، ويجب أن نحرص على ألا نقوم بتقليب المشروب حتى لا تذاب الرغوة بالأعلى.