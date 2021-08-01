سر عمل الدجاج المشوية في الفرن في 5 دقائق بس و بنفس طعم الجاهز

سر عمل الدجاج المشوية في الفرن، الدجاج المشوي في المنزل بنفس طعم الجاهز، اليكي سيدتي طريقه عمل الدجاج المشوي في الفرن بنفس طعم دجاج الحاتي ولكن معمول في المنزل، يعتبر الدجاج المشوي من أطيب وصفات الدجاج المحببة لدي الجميع فهو مغذي وخفيف الهضم، ويمكنك تقديمه في العزومات بجانب باقي أطباقك، ويمكنك تقديمه مع الأرز والسلطات والخبز أو المعكرونة، فالدجاج المشوي يعتبر وجبه غذائية صحيه لما يحتويه من فيتامينات وبروتيات مهمه للجسم، وأيضا الدجاج المشوي قليل السعرات الغذائية فهو ممتاز كوجبه غداء لمن يتبعون حميه غذائية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقه عمل الدجاج المشوي. سر عمل الدجاج المشوية في الفرن سر عمل الدجاج المشوية في الفرن سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الدجاج المشوي في الفرن مقادير عمل الدجاج المشوي : ١ دجاجه مغسوله ومقطعه الي ثمان قطع .

حبه بصله مبشوره واحدة .

حبه واحدة من طماطم مبشوره .

مقدار ملعقه واحدة كبيره عسل اسود .

ملعقه واحدة من عصير الليمون .

١ملعقه صغيره من الثوم المفروم .

ملعقه صغيره واحدة من الملح .

١/٢ معلقه صغيره من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقه صغيره من الهيل المطحون.

١ ملعقه صغيره من بهارات الدجاج .

١ ملعقه صغيره من الزعتر المطحون .

بقدونس مفروم للتزين. طريقه عمل الدجاج المشوي : في وعاء عميق ضعي الدجاج المغسول جيدا بالملح والخل والدقيق واتركيه جانبا .

في وعاء آخر ضعي حبه البصل المبشورة مع الطماطم وعصير الليمون و ملعقه العسل الأسود والليمون والثوم واخفقيهم جيدا .

بعد ذلك ضعي البهارت وضعي الملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدا .

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج في خليط التتبيل السابق تحضيره وضعيها في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعتين ومن الأفضل أن تتركيها لمده ليله كامله في الثلاجة حتي تتشرب الدجاج من التتبيله ويصبح طعمه لذيذ .

في صينه فرن ضعي عليها شبكه و ضعي عليها قطع الدجاج.

حسني فرن البوتاجاز علي درجه حراره ٢٢٠ مئوية وضعي الدجاج واتركيه لمده ساعه ونصف حتي تمام النضج .

بعد نضج الدجاج قومي بإشعال قطعه صغيره من الفحم وضعيها في طبق ألومنيوم صغير ونصغيها في منتصف صينيه الدجاج المشوي و اطفي قطعه الفحم بقليل من الزيت ثم غطي صينيه الدجاج سريعا لمده ١٠ دقائق حتي تكتسب طعم الشواء .

قدمي قطع الدجاج في طبق علي أوراق البقدونس و بالهنأ. مقادير عمل الدجاج المشوي :طريقه عمل الدجاج المشوي : الوسوم

سر عمل الدجاج المشوية في الفرن، الدجاج المشوي في المنزل بنفس طعم الجاهز، اليكي سيدتي طريقه عمل الدجاج المشوي في الفرن بنفس طعم دجاج الحاتي ولكن معمول في المنزل، يعتبر الدجاج المشوي من أطيب وصفات الدجاج المحببة لدي الجميع فهو مغذي وخفيف الهضم، ويمكنك تقديمه في العزومات بجانب باقي أطباقك، ويمكنك تقديمه مع الأرز والسلطات والخبز أو المعكرونة، فالدجاج المشوي يعتبر وجبه غذائية صحيه لما يحتويه من فيتامينات وبروتيات مهمه للجسم، وأيضا الدجاج المشوي قليل السعرات الغذائية فهو ممتاز كوجبه غداء لمن يتبعون حميه غذائية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقه عمل الدجاج المشوي. سر عمل الدجاج المشوية في الفرن سر عمل الدجاج المشوية في الفرن سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الدجاج المشوي في الفرن مقادير عمل الدجاج المشوي : ١ دجاجه مغسوله ومقطعه الي ثمان قطع .

حبه بصله مبشوره واحدة .

حبه واحدة من طماطم مبشوره .

مقدار ملعقه واحدة كبيره عسل اسود .

ملعقه واحدة من عصير الليمون .

١ملعقه صغيره من الثوم المفروم .

ملعقه صغيره واحدة من الملح .

١/٢ معلقه صغيره من الفلفل الأسود.

١/٢ ملعقه صغيره من الهيل المطحون.

١ ملعقه صغيره من بهارات الدجاج .

١ ملعقه صغيره من الزعتر المطحون .

بقدونس مفروم للتزين. طريقه عمل الدجاج المشوي : في وعاء عميق ضعي الدجاج المغسول جيدا بالملح والخل والدقيق واتركيه جانبا .

في وعاء آخر ضعي حبه البصل المبشورة مع الطماطم وعصير الليمون و ملعقه العسل الأسود والليمون والثوم واخفقيهم جيدا .

بعد ذلك ضعي البهارت وضعي الملح والفلفل والزعتر وقلبيهم جيدا .

بعد ذلك ضعي قطع الدجاج في خليط التتبيل السابق تحضيره وضعيها في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعتين ومن الأفضل أن تتركيها لمده ليله كامله في الثلاجة حتي تتشرب الدجاج من التتبيله ويصبح طعمه لذيذ .

في صينه فرن ضعي عليها شبكه و ضعي عليها قطع الدجاج.

حسني فرن البوتاجاز علي درجه حراره ٢٢٠ مئوية وضعي الدجاج واتركيه لمده ساعه ونصف حتي تمام النضج .

بعد نضج الدجاج قومي بإشعال قطعه صغيره من الفحم وضعيها في طبق ألومنيوم صغير ونصغيها في منتصف صينيه الدجاج المشوي و اطفي قطعه الفحم بقليل من الزيت ثم غطي صينيه الدجاج سريعا لمده ١٠ دقائق حتي تكتسب طعم الشواء .

قدمي قطع الدجاج في طبق علي أوراق البقدونس و بالهنأ. مقادير عمل الدجاج المشوي :طريقه عمل الدجاج المشوي :

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