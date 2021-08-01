وصفات لتبيض الوجه بسرعة من أول مرة استخدام

تبحث العديد من السيدات عن وصفات لتبيض الوجه بسرعة وذلك للحصول على بشرة فاتحة نضرة تتميز بها عن غيرها من الفتيات، لذا فإنهم يبحثون عن وصفة لتبييض الوجه من أول مرة استخدام، وقد تم توفير العديد من الوصفات التي يتم تجهيزها من المنزل وقد لاقت نجاح كبير ومنها وصفة لتبيض الوجه وتصفيته بالنشا وكذلك تبييض الوجه بسرعة فائقة بالنشا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفات لتبيض الوجه بسرعة.

وصفات لتبيض الوجه بسرعة

هناك الكثير من وصفات لتبيض الوجه بسرعة وقد أثبتت كفاءتها وفعاليتها في تبييض الوجه بصورة واضحة ومن أفضل الوصفات لتبييض الوجه ما يلي:

وصفة الكركم لتبيض الوجه بسرعة

يعمل الكركم على تبييض الوجه بصورة فعالة وسريعة ويتم استخدام وصفة الكركم من خلال تجهيز:

عدد 2 ملعقة من الحليب.

نصف ملعقة من معصور الليمون.

نصف ملعقة من الكركم.

عدد 2 ملعقة من الحمص المطحون.

تقوم بعد ذلك السيدة بخلص جميع المكونات في وعاء واحد لحين الحصول على قوام متجانس ويتم وضع الخليط على الوجه مباشرة لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر لتظهر نتيجة استخدام البشرة بصورة واضحة.

وصفة الحليب والعسل لتفتيح البشرة

تعمل هذه الوصفة على إزالة الشوائب من البشرة تمامًا وإظهارها بمظهر نضر أكثر بياضًا ويتم استخدامها عن طريق:

تجهيز عدد 1 ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقتان من اللبن الحليب أو اللبن المجفف.

يتم خلط المكونات جيدًا وتوزيعها على الوجه مباشرة وتترك لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم شطف الوجه بالكامل بالماء المعتدل.

وصفة الزبادي وطحين الشوفان لتبييض الوجه

تعتبر من الوصفات السحرية التي تعمل على تبييض الوجه بصورة واضحة وفعالة وتتم من خلال تحضير:

ملعقة واحدة من الزبادي.

ملعقة واحدة من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة من مطحون الشوفان.

تقوم السيدة بعد ذلك بتجهيز وعاء يتم فيه خلط كافة المكونات المذكورة جيدًا حتى يتم الحصول على عجينه لينه يمكن فردها على الوجه بالكامل وتترك هذه العجينة لمدة ربع إلى ثلث الساعة وبعدها تقوم بتدليك البشرة تحت الماء لإزالة آثارها.