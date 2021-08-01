مزيل عرق طبيعي بالورد والمسك ريحة وثبات روعة وداعًا رائحة العرق مع ترطيب عالي

مزيل عرق طبيعي برائحة الورد والمسك، حيث تبحث الكثير من الفتيات عن طرق طبيعية من أجل التخلص من رائحة العرق وخاصة في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، كما أن مزيلات العرق والمنتجات التي تكون منتشرة بالأسواق تحتوي على مواد كيماوية تسبب حساسية تحت الإبطين وتعمل على اسمرار تلك المنطقة، لذلك فإننا نقدم لكن أفضل المزيلات الطبيعية والتي سوف تعمل على إزالة رائحة العرق مع تفتيح وترطيب المنطقة والمحافظة على لونها دون حدوث اسمرار أو تحسس وهناك العديد من الوصفات المجربة لإزالة رائحة العرق بطريقة آمنة وطبيعية وثبات ممتاز لرائحة العطر الطبيعي الموجود في مزيل العرق والخطوات بسيطة والمواد متوفرة لدى أي عطار فقط تابعي السطور القادمة وستتعرفين على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل.

مزيل عرق طبيعي كريمي

تفضل الكثير من الفتيات مزيل عرض يكون ذو ملمس كريمي خفيف وذو رائحة مميزة وجميلة ويعمل على إزالة العرق بدون حدوث أي ضرر أو تحسس من المكونات المصنوع منها ذلك المزيل.

2 ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة ناعم.

3 ملاعق كبيرة من بودرة التلك الخاصة بالأطفال.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

بضع قطرات من المسك الأبيض.

نحضر إناء مناسب ونضع المكونات معًا. ثم نخلط المكونات جيدًا للحصول على قوام كريمي. بعد ذلك نضع مزيل العرق الطبيعي في علبة صغيرة نظيفة. أصبح الآن المزيل جاهز للاستخدام. حيث نقوم باستخدامه مرة واحدة في اليوم بعد الاستحمام.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعيمزيل عرق طبيعي بالوردالكربوناتو لإزالة رائحة العرق تمامًا

تعد الكربوناتو أو البيكربونات الصودا من المواد الممتازة لمحاربة البكتيريا ورائحة العرق كما أنه تعمل على تفتيح منطقة الإبطين فهناك أشخاص لا يحبون الملمس الكريمي لمزيلات العرق لذلك يمكن استخدام الكربونات الصودا بدلاً من تلك المزيلات التي تتميز بقوام كريمي والطريقة بسيطة وسهلة جدًا.

اغسلي منطقة الإبطين جيدًا بالماء وجففيها بلطف.

ثم قومي بإحضار منشفة تكون رطبة.

بعد ذلك رشي عليها الكربوناتو وامسحي بها تحت الإبط.

هناك أشخاص يحبون الشكل الجاف أو الملمس الجاف لمزيل العرق.

لذلك استغني عن المنشفة الرطبة وباستخدام فرشاه ضعي مسحوق الكربوناتو مباشرة تحت الإبط.

يمكن استخدام زيت جوز الهند قبل وضع الكربوناتو تحت الإبط للأشخاص الذين يمتلكون بشرة حساسة.

طريقة الاستخدام