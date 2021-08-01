وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة بمكونات رخيصة وسهلة

من أهم الأشياء التي تشغل بال الكثير من الفتيات وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة وذلك حيث تعتبر البشرة الناضرة من المميزات الأساسية في البنات والتي تجعلها متألقة بين مثيلاتها من الفتيات، لذا فقد تم توفير أكثر من طريقة لتفتيح البشرة منها طريقة لتفتيح البشرة بالليمون بالإضافة إلى توافر وصفات بيتيه لتفتيح البشرة وهي الأكثر انتشارا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة

هناك العديد من وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة والتي تم تجربتها بالفعل ولاقت نجاح باهر ومن أهم هذه الوصفات:

وصفة طحين الأرز والعسل لتفتيح البشرة من أول مرة

تتميز هذه الوصفة بتفتيحها للبشرة من أول استخدام ويتم تجهيز الوصفة عن طريق:

إحضار ملعقة صغيرة من العسل.

عدد 2 ملعقة من دقيق الأرز.

كوب واحد من الماء.

يتم خلط جميع المكونات جيدًا لحين الحصول على قوام متماسك ومن ثم تقوم الفتاة بغسل الوجه جيدًا وتجفيفه بفوطه قطنية وتقوم بعد ذلك بتدليك الوجه باستخدام هذه الخلطة وتترك على الوجه لمدة عشرون دقيقة ومن ثم يتم غسل الوجه مرة أخرى بالماء الفاتر مع تدليك الوجه لإزالة آثار الخلطة.

وصفة الزبادي والشوفان لتبييض الوجه

تتميز هذه الوصفة بقدرتها الفائقة على إزالة آثار الجلد الميت من البشرة، وتعمل منذ الاستخدام الأول على تبييض الوجه بصورة ملحوظة، ويتم استخدامها عن طريق:

عدد 1 ملعقة من الزبادي.

عدد 1 ملعقة من الشوفان المطحون.

عدد 1 ملعقة من معصور الطماطم.

بعد تجهيز جميع المكونات تقوم الفتاة بخلطهم جيدًا ومن ثم يتم تدليك الوجه بالخطة بصورة دائرية على أن يتم توزيعها جيدًا على الوجه وتترك على البشرة لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ وإزالة آثار الخلطة.

وصفة زيت اللوز تبيض الوجه من أول مرة

يتم نقع كمية من اللوز في ماء من الليل وحتى الصباح ومن ثم يتم طحنة جيدًا وإضافة زبدة الحليب إليه وتدليك الوجه بالخطة وتترك لمدة ربع الساعة ويتم شطف الوجه بالماء الفاتر.