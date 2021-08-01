طريقة تحضير البقلاوة التركية بالفستق واللوز مثل المحلات

طريقة تحضير البقلاوة التركية، هناك الكثير من أنواع الحلويات المختلفة التي تشتهر في العالم كله، ومنها الحلويات الشرقية التي تتمتع بطعم رائع للغاية ليس له مثيل، من بين تلك الحلويات الشرقية التي تشتهر في العالم العربي كله البقلاوة الشهية ذات الطعم الرائع والقوام المقرمش اللذيذ، والبقلاوة التركية واحدة من بين طرقها المشهورة والتي تختلف عن غيرها من حيث الطعم والقوام، وعادة ما ترغب الأمهات في إعداد البقلاوة في البيت بكل سهولة، ولذلك قررنا أن نطلعكم في هذا المقال على طريقة تحضير البقلاوة التركية بالفستق واللوز.

طريقة تحضير البقلاوة التركية

الحلويات بشكل عام من الأطباق الرئيسية على المائدة وتحديداً في المناسبات المختلفة، والحلويات تشتهر في المطابخ العربية، والمطبخ التركي بالتحديد مليء بالكثير من الوصفات المختلفة، وتعتبر البقلاوة من أشهر الحلويات في تركيا وبلاد الشام، والتي تتميز بطعم خطير وقوام رائع، كما أنها غنية جداً بالسعرات الحرارية وتمد الجسم بالطاقة.

3 كوب لوز مقشر ومجروش.

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي مطحون.

200 جرام زبدة.

ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ثلث كوب سكر.

علبة عجينة البقلاوة.

كوب وثلث سكر.

كوب ونصف ماء.

ثلث كوب عسل.

2 عود قرفة.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

لتحضير الشربات نقلب القرفة مع العسل والماء والسكر في قدر ويرفع على النار.

يترك الخليط ليغلي ويذوب السكر تماماً، ثم نهدي النار حتى يثقل قليلاً.

يرفع المزيج من على النار ونضيف له ماء الورد ويترك ليبرد.

في وعاء نخلط السكر والبهارات والقرفة واللوز ونقلبهما معاً حتى تتجانس المكونات.

نحضر صينية الفرن المناسبة وتدهن بالقليل من الزبدة.

نفرد عجينة البقلاوة وتدهن بالقليل من الزبدة، ونكرر تلك الخطوة لتنتهي نصف كمية البقلاوة.

نضع الحشو في منتصف الصينية ونفرد برفق حتى تتغطى عجينة البقلاوة.

نضع باقي ورق العجينة وندهنه بالزبدة، ثم نقطع البقلاوة على شكل مربعات ويرش عليها الفستق المطحون على الوجه.

ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ويسكب عليها الشربات على الفور، وتترك لتبرد ثم تقدم بالهنا والشفا.

المكونات:مكونات الشربات:طريقة التحضير: