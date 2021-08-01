منظف منزلي طبيعي بأرخص تكلفة لتنظيف وتلميع الأرضيات والرخام والباركيه، هل تبحثين عن طرق فعالة لتلميع الأرضيات بشكل ممتاز دون إستخدام مواد التنظيف المكلفة والمؤثرة على الجلد بشكل سلبي؟، اليوم نقدم لكم حل حصري وطريقة سريعة وسهلة لصنع أقوى منظفات وملمعات لجميع أنواع الرضيات، حيث يمكنك تحضير كمية كبيرة تعادل حوالي 20 لتر من هذا المنظف المنزلي الرائع بتكلفة لا تذكر.

منظف منزلي بأرخص تكلفة لتنظيف وتلميع الأرضيات

اليوم نقدم لكم مجموعة طرق بسيطة لصنع منظفات منزلية فعالة في التنظيف والتلميع بمكونات بسيطة، وأول ما نعتمد عليه لتحضير المنظفات بالطبع هو الماء، ووصفة المنظف الأولى تتكون من عدة عناصر، حيث يتم الاستعانة بمسحوق تنظيف الملابس الصالح للغسلة العادية وليس الأوتوماتيك، ثم يتم إضافة مُركز الخزامى عبوة صغيرة ثم إضافة الخل الأبيض، ويتم الخلط بين تلك المكونات بعد إضافة الماء والتي تعطيك تنظيف وتلميع رائع، لا تحصل عليه عند إستخدام المنظفات التي يتم شرائها من المحلات.

الوصفة الثانية لتلميع الأرضيات وتنظيفها بأقل تكلفة تتكون من عدة عناصر بسيطة، حيث يتم إضافة كوب صغير من الخل الأبيض على كمية من الماء، ثم يتم الاستعانة بعبوة صغيرة من مُركز الأرضيات برائحة عطرة حسب رغبتك، والذي يُستعان به ليمنح الأرض الرائحة المطلوبة، ثم يتم الدمج جيداً واستخدامه للتنظيف يمنحك تنظيف وتلميع ورائحة زكية تدوم طويلاً.

مُنظف منزلي لتنظيف وتلميع الرخام

كما يمكنك تحضير مُنظف منزلي لتنظيف وتلميع الرخام بشكل فعال، وفي نفس الوقت يمكنك استخدامه في كافة أنحاء المنزل، حيث يتم استخدام الماء لتحضير الوصفة الثالثة، ويتم إضافة سائل تنظيف الأواني ويُفضل أن يكون برائحة الليمون الحامض، ولتعطير مثالي يمكنك الاستعانة بقطرات من الزيوت العطرية، وهذا المكون اختياري يتم الدمج بين المكونات، واستخدامه على الفور للحصول على أرضيات ورخام قمة في النظافة والتعقيم.

طريقة تلميع الباركيه الخشب

تنتاب الحيرة الكثير من السيدات حول إستخدام منظف مناسب لتلميع الباركيه أو الخشب، وهناك نوع من الباركيه يمكنك إستخدام ماء لتنظيفه، وفي هذه الحالة قومي بإستخدام أحد وصفات المُنظفات الثلاثة التي تم تحضيرها، أما في حال الباركيه الذي لا يمكنك إستخدام الماء لتنظيفه، يتم تحضير الوصفة الرابعة والتي تتكون من كمية من الخل سواء كان الخل الأبيض أو خل التفاح، مُضاف إليه كمية من زيت الزيتون يتم الدمج ووضعه في بخاخ، ويتم التنظيف واستخدام منشفه للتنشيف على الفور.