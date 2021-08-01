طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت بكل بطعم يجنن أحلي من الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت، طريقة عمل حلوى البسبوسة الشرقية من بين الطرق للحلويات التي هي مبحث الكثير من ربات البيوت ممن تريدن التحضير لهذا النوع المميز من الحلوى بالمنزل، ومن خلال ما يلي من فقراتنا القادمة نتعرف بمزيد من المعلومات عن كيفية الإعداد لحلوى البسبوسة، وعدد المقادير المستعملة وكيفية استغلالها بشكل صحيح في التحضير لهذا النوع من الحلوى بشكل صحيح وأشبه بالبسبوسة الجاهزة التي نحضرها من محال الحلويات.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت

من بين أشهر وصفات الحلا الشرقي العربي المميزة، ولها طريقة مميزة في التحضير، وتستلزم التحضير للآتي من المكونات التالية:

ثلاث أكواب مكون دقيق السميد.

كمية من مكون السمن البلدي تعادل نصف كوب.

ربع ملعقة من مكون بيكينج صودا.

ثلاث ملاعق من مكون السكر.

كوب لبن، ومن الممكن استبداله بعدد كوبين صغيرين من مكون الزبادي.

ملعقة عسل أبيض، أو ملعقة مكون عسل الجلوكوز.

طريقة التحضير الصحيحة للبسبوسة

من بين أهم الخطوات التي تلزم لتحضير البسبوسة ما يلي ذكره بالنقاط القادمة:

لا بد من أن نقوم بالإحضار للوعاء المناسب لخلط سائر المكونات، ثم نضيف دقيق البسبوسة ونضع معه كمية السمن، ثم نقوم بالمزج الجيد فيما بينهما وذلك حتى الامتزاج التام، ثم الإضافة لبقية المكونات.

التقليب يكون خفيف، وبمجرد تداخل المكونات نتوقف عن التقليب.

نحضر القالب ونقوم بدهنه بقطعة من الزبدة، ويتم صب الخليط، ثم توزيعه بالتساوي بمختلف أنحاء الصينية، وندخلها لتمام تسوية البسبوسة.

كيفية تحضير شربات الحلويات

بعد الانتهاء من تسوية البسبوسة يتم إخراجها بسرعة من الفرن، ويتم توزيع الشربات الساخن عليها ويكون خفيف، ومكوناته تكون كما يلي بالنقاط القادمة: