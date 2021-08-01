طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر بطريقة سهلة والطعم روعة

يعد مخلل الزيتون الأخضر من أشهي الأطباق التي تقدم علي السفرة، وهو من الأطباق الجانبية التي تقدم مع الأكل ويعطي مذاق مختلف للأكلات، ويعد أيضاً من الأطباق التي تفتح الشهية، وهناك كثير من المخللات مثل مخلل الجزر ومخلل اللفت، ولكن تتميز حبات الزيتون المخللة بأن لها طعم لذيذ ومميز، ويحتوي الزيتون علي فوائد كثيرة ومتنوعة، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة وتتم بخطوات سهلة ولا نحتاج سوي القليل من المكونات البسيطة التي تكون دائماً بالمنزل، ولكن لنجاح عمل المخلل بالمنزل لابد من اتباع الخطوات التي سنقوم بذكرها خلال هذا المقال واتباع المقادير المذكورة، لتحضيره بمذاق جيد وضمان بقائه فترة طويلة دون وجود تغير في طعمه والرائحته، وسوف نقدم لكم اليوم متابعين الكرام أبسط طريقة لعمل مخلل الزيتون الأخضر وبطريقة سهلة جداً.

مكونات عمل مخلل الزيتون الأخضر

يتكون المخلل من مكونات بسيطة جداً تعطيه مذاق جميل ونكهة لذيذة والمكونات هي كما يلي:-

واحد كيلو من الزيتون الأخضر.

كوب إلا ربع من الملح.

نصف كيلو من الليمون.

2 كوب من عصير الليمون.

5 فصوص ثوم.

ربع كيلو من الفلفل الحار.

5 أكواب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات عمل مخلل الزيتون الأخضر بطعم لذيذ ورائع والخطوات هي كما يلي:-

نحضر حبات الزيتون ونقوم بغسلها جيداً، ثم يتم شق حبات الزيتون بالسكين من جهتين مختلفتين. ثم يتم نقعها في إناء وغمرها بالماء جيداً لمدة 5 أيام مع مراعاة تغير الماء مرتين يومياً، للتخلص من المرارة الموجودة في الزيتون الأخضر. نستخدم وعاء متسع ونضع به الماء والملح وعصير الليمون ونقلب المكونات، حتي يختفي الملح تماماً ويعرف ذلك بالمحلول الملحي. ثم نقوم بتقطيع الليمون إلي شرائح ونقوم بهرس الثوم مع 2 قرن من الفلفل الحار. نحضر برطمان محكم الغلق ونضع به كمية من الزيتون، ثم نغطيها بطبقة من الثوم المهروس وطبقة من شرائح الليمون والفلفل الحار. ثم توضع طبقة أخري من الزيتون ونغطيها بالطريقة السابقة، حتي ننتهي من الكمية مع مراعاة أن تكون آخر طبقة من الزيتون. نضغط علي حبات الزيتون جيداً داخل البرطمان ثم نصب المحلول المحلي حتي نغطي حبات الزيتون تماماً، ثم نضغط عليها مرة أخري حتي نفرغ الهواء من البرطمان. نضع نقطة من الزيت علي وجه البرطمان ونحكم غلقه جيداً، ثم نعمل علي تركه لمدة 15 يوم حتي ينضج تماماً.

ملاحظات هامة

لنجاح عمل المخلل بالمنزل يجب اتباع الملاحظات الأتية:-