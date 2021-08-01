3 تفاصيل بسيطة تضمن لكي نجاح الكوردن بلو

الدجاج البانية من الأطعمة التي يحبها الأطفال بشكل كبير غير أنه من الممكن تحضيره بطريقة جديدة من خلال عمل الكوردن بلو فهو من الوصفات الجديدة التي لها فوائد رائعة لجسم الإنسان لأنه يعمل على تحسين الصحة النفسية ومنع التوتر والقلق، كما أنه يعالج فقر الدم، ومفيد جدا للعين فهو يحمي البصر، ويحتوي على العديد من السعرات الحرارية المفيدة لجسم الإنسان غير أن معظم أطفالنا يحبونه، لذا سوف نتعرف سويا على مكونات وطريقة تحضيره في المنزل. مكونات تجهيز كوردن بلو مقرمش: مكونات تجهيز كوردن بلو مقرمش: لكي نقوم بتحضير كوردن بلو مقرمش نحتاج إلى: مجموعة من خلة الأسنان.

كمية من الزيت للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح، والثوم البودر، والبصل البودر، والبابريكا، والفلفل الأسود لتتبيلة.

نقوم بشراء أربعة صدور دجاج مخلي. أما بالنسبه لمكونات الحشو: نجهز أربعة شرائح من اللانشون، وأربعة شرائح من جبن رومي مدخن أو جبن شيدر. وبالنسبة لمكونات التغطية نحتاج إلى: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والملح.

بيضتين.

كوب كبير من البقسماط.

كوب كبير من الدقيق الأبيض المخلوط بقليل من الدقيق. كيفية تحضير كوردن بلو مقرمش: أما بالنسبه لمكونات الحشو:وبالنسبة لمكونات التغطية نحتاج إلى:كيفية تحضير كوردن بلو مقرمش: لكي نقوم بتجهيز كوردن بلو مقرمش نتبع الاتي: نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا ونجهزها عن طريق وضع كل قطعة داخل ورقتي زبدة، مع الدق فوقها لتصبح رفيعة ومراعاة عدم تقطيعها. نقوم بتجهيز التتبيله وذلك من خلال إحضار اناء ووضع فيه الفلفل الأسود والملح والثوم والبصل البودر والبابريكا ونقلبهم جيدا، ونضعهم فوق صدور الدجاج ونتركهم لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر. نقوم بفرد قطعة من صدور الدجاج، ووضع شريحة من الجبنه الرومي وفوقها شريحة من اللانشون. نقوم بلفها على شكل رول واغلاقها جيدا بإستخدام خلة الأسنان من الطرفين والمنتصف. نكرر هذه الخطوه لحين الإنتهاء من الكمية كلها. نقوم بخلط البيض مع الفلفل الأسود ونقلبهم. نضع قطع الكوردن بلو في الدقيق ثم في خليط البيض ثم في البقسماط. نجهز مقلاة ونضع فيها كمية كبيره من الزيت ونتركه على نار متوسطة يسخن. نقوم بقلي الكوردن بلو فيه ونصفيه جيدا من أى زيوت بإستخدام مناديل المطبخ، ونتناوله ساخنا بصحة وعافية. الوسوم

الدجاج البانية من الأطعمة التي يحبها الأطفال بشكل كبير غير أنه من الممكن تحضيره بطريقة جديدة من خلال عمل الكوردن بلو فهو من الوصفات الجديدة التي لها فوائد رائعة لجسم الإنسان لأنه يعمل على تحسين الصحة النفسية ومنع التوتر والقلق، كما أنه يعالج فقر الدم، ومفيد جدا للعين فهو يحمي البصر، ويحتوي على العديد من السعرات الحرارية المفيدة لجسم الإنسان غير أن معظم أطفالنا يحبونه، لذا سوف نتعرف سويا على مكونات وطريقة تحضيره في المنزل. مكونات تجهيز كوردن بلو مقرمش: مكونات تجهيز كوردن بلو مقرمش: لكي نقوم بتحضير كوردن بلو مقرمش نحتاج إلى: مجموعة من خلة الأسنان.

كمية من الزيت للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح، والثوم البودر، والبصل البودر، والبابريكا، والفلفل الأسود لتتبيلة.

نقوم بشراء أربعة صدور دجاج مخلي. أما بالنسبه لمكونات الحشو: نجهز أربعة شرائح من اللانشون، وأربعة شرائح من جبن رومي مدخن أو جبن شيدر. وبالنسبة لمكونات التغطية نحتاج إلى: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والملح.

بيضتين.

كوب كبير من البقسماط.

كوب كبير من الدقيق الأبيض المخلوط بقليل من الدقيق. كيفية تحضير كوردن بلو مقرمش: أما بالنسبه لمكونات الحشو:وبالنسبة لمكونات التغطية نحتاج إلى:كيفية تحضير كوردن بلو مقرمش: لكي نقوم بتجهيز كوردن بلو مقرمش نتبع الاتي: نقوم بغسل صدور الدجاج جيدا ونجهزها عن طريق وضع كل قطعة داخل ورقتي زبدة، مع الدق فوقها لتصبح رفيعة ومراعاة عدم تقطيعها. نقوم بتجهيز التتبيله وذلك من خلال إحضار اناء ووضع فيه الفلفل الأسود والملح والثوم والبصل البودر والبابريكا ونقلبهم جيدا، ونضعهم فوق صدور الدجاج ونتركهم لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر. نقوم بفرد قطعة من صدور الدجاج، ووضع شريحة من الجبنه الرومي وفوقها شريحة من اللانشون. نقوم بلفها على شكل رول واغلاقها جيدا بإستخدام خلة الأسنان من الطرفين والمنتصف. نكرر هذه الخطوه لحين الإنتهاء من الكمية كلها. نقوم بخلط البيض مع الفلفل الأسود ونقلبهم. نضع قطع الكوردن بلو في الدقيق ثم في خليط البيض ثم في البقسماط. نجهز مقلاة ونضع فيها كمية كبيره من الزيت ونتركه على نار متوسطة يسخن. نقوم بقلي الكوردن بلو فيه ونصفيه جيدا من أى زيوت بإستخدام مناديل المطبخ، ونتناوله ساخنا بصحة وعافية.

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