طريقة عمل الكرواسون الهش بكل سهولة وبمذاق لذيذ أحلى من المحلات

طريقة عمل الكرواسون الهش ، يعد الكرواسون من المعجنات والمخبوزات الغربية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز والغني بالحليب والزبدة، وقوامه الهش الذي لا مثيل له، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل بيت أيضاُ، كما يمكنكم تجربة بقصم أو السمسم، والبان كيك وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكرواسون الهش بألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل الكرواسون الهش

تتكون طريقة عمل الكرواسون الهش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمميز، وقوامه الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو من دقيق المخبوزات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السكر.

2 بيضة.

كيلو من الزبدة الطرية.

نصف لتر من الحليب.

شوكولاتة داكنة مذابة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة الصلبة الداكنة في المنزل بدلاً من شرائها).

شوكولاتة بيضاء مذابة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الشوكولاتة البيضاء في المنزل بدلاً من شرائها.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الكرواسون الهش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه السكر والخميرة الفورية والحليب، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف إليه البيض ونخلطهم جيداً، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نسكب خليط المواد السائلة على خليط المواد الجافة، ثم نقلبهم جيداً بسباتولا.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نضيف الزبدة الطرية ونخلطهم جيداً، ثم نعجن جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

ثم نفرد العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل، ثم نقوم بثنيها مثل الظرف.

ثم نفردها مرة ثانية بالطول، ثم نقسمها إلى مثلثات، ثم نأخذ كل مثلث ونلفه رول.

بعد ذلك نحضر صينية فرن وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها الكرواسون.