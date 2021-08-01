أفضل كريم شعر بانثينول لتنعيم تطويل شعر في أيام شعر لامع جذاب

كريم بانثينول للشعر يعالج بسحره وتركيبته الجبارة جفاف وتقصف الشعر، حيث أن جفاف الشعر يعد من مشاكل المنتشرة خلال الفترة الحالية خاصة مع فصل صيف ومصايف وتنزه في بحار وحمامات سباحة، ومع كريم بانثينول يعالج مع مرور الوقت تقصف وسقوط الشعر، فهو حل جيد للشعر الجاف، لانه من كريمات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض والفيتامينات، فمن فوائد كريم بانثينول بتركيبته الرائعة ترطيب الشعر لمدة طويلة، كما أنه يعطي الشعر لمعان ونعومة فريدة، وعند استعماله كحمام كريم للشعر يعمل على فك تشابك الشعر وتصفيفه بسلاسة وسهولة، كما أنه يحسن من هيشان الشعر، وتوجد عدة تركيبات تعمل على علاج الشعر مكونة من كريم بانثينول للشعر مع زيوت طبيعية سنتعرف عليها معكم خلال السطور التالية.

كريم بانثينول لتنعيم الشعر بتركيبات حمام كريم

مع كثرة استخدام مصففات الشعر وتعرض خصلات شعر إلى حرارة عالية مع قلة الاهتمام والعناية بالشعر تمثل كل تلك الأسباب إلى جفاف وتضرر الشعر، وفي تلك الحالات ينصح خبراء التجميل باستخدام كريم بانثينول بتركيز 5%، لانه يحتوي على فيتامين B5, الذي يحتوي على تركيبه تجعل الشعر مرن وتعالج أطراف الشعر وتجعل مظهر صحي للشعر من خارج.

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي. ملعقة كبيرة من كريم بانثينول. شامبو أو بلسم للشعر طبي.

أولا يتم غسل الشعر جيدا بالماء. ثم إضافة كريم بانثينول مع زيت جوز الهند الطبيعي. يتم تقليب المكونات معا وتطبيقها على الشعر من خصلات كافة. ويغطى الشعر بقبعة من بلاستيك أو وبورق قصدير حتى يتشرب الشعر الكريم. ثم يغسل الشعر من حمام كريم بعد مرور ساعة تقريبا من وضعه على الشعر. ستلاحظي بعد غسل الشعر نعومة فائقة وأطراف طرية وشعر حيوي رائع جذاب.

يتم استعمال كريم بانثينول الشعر عن طريق إضافته إلى شامبو أو بلسم المخصص لك واستخدامه أو وضعه على الزيت المخصص لتصفيف الشعر.

كما يتم استعمال شامبو بانثينول وهو من أفضل طرق التي تعالج الشعر والاهتمام وعناية به.

يمكن وضع كريم بانثينول على الشعر مع خلطه بزين الزيتون أو مع زيت اللوز وتوضع على فروة الرأس وتستعمل كدهان لتصفيف الشعر ولمعانه.

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