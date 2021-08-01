طريقة عمل كنافة بالكريمة زي أشهر المحلات طعمها روعه لازم تجربيها

طريقة عمل كنافة بالكريمة، قد يعشق الكثير من الناس الحلويات الشهية وخاصة الكنافة كما انه يسهل تحضيرها بسهوله ويمكن حشوها بالكريمة والمانجو والشيكولاتة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل كنافة بالكريمة . طريقة عمل كنافة بالكريمة سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل الكنافة في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل الكنافة بالكريمة نصف كيلو جرام كنافة – فانيليا

ثمن كيلو جرام كريمة ( مهلبية )

مقدار ثمن كيلو جرام سمن بلدي

1/8 كيلو جرام سكر سنترفيش مكونات لزوم الشربات كوب إلا ربع سكر

كوب ماء

عصير ليمونه طريقة الإعداد والتحضير تقطيع الكنافة قطع صغيرة وتقسيم إلى قسمين

قطع صغيرة وتقسيم إلى قسمين تحضير صينيه فرن وتدهن بالسمن وتوضع فيها جزء من الكنافة وتفرد جيدا تبدأ في عمل الكريمة بطريقة المهلبية وهى مقدار ربع كيلو لبن

ربع كيلو سكر

ملعقة كبيرة نشا طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة في المنزل فانيليا على النار حتى يغلظ القوام تضاف إلى الكنافة بواسطة ملعقة

يتم اضافة الجزء الثاني من الكنافة وبعد ذلك تضغط بواسطة غطاء مسطح بحجم الصينية وتضاف ملعقة سمن سايح فوق الكنافة وتدخل فرن متوسط الحرارة حتى يحمر لونها من اعلي وتقلب في صينية مماثلة وذلك حتى يحمر الوجه الثاني بالفرن

وبعد ذلك تضغط بواسطة غطاء مسطح بحجم الصينية وتضاف ملعقة سمن سايح فوق الكنافة وتدخل فرن متوسط الحرارة حتى يحمر لونها من اعلي وتقلب في صينية مماثلة وذلك حتى يحمر الوجه الثاني بالفرن تسقى بالشراب وتقطع وتقدم بالهناء والصحة والعافية . مكونات عمل الكنافة بالكريمةمكونات لزوم الشرباتطريقة الإعداد والتحضيرتبدأ في عمل الكريمة بطريقة المهلبية وهى مقدارطريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة في المنزل طريقة عمل الكنافة البورمة

عمل سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل كنافة البورمة وقد تستخدم في العزومات والمناسبات . مكونات عمل الكنافة البرمة كيلو جرام كنافة

نصف كيلو جرام سمن

بعض المكسرات ( بندق – لوز – زبيب – عين جمل ) لزوم الشربات كوب ونصف سكر

كوب ماء

ليمونه

فانيليا طريقة إعداد وتحضير كنافة البورمة تؤخذ خصلة من الكنافة وترتب على الترابيزة الرخام بالتساوي بحيث أن يكون عرض الخصلة 15 سم وطولها 70 سم تقريبا

نضع الحشو المكسرات في المنتصف بطول الخصلة وبعد ذلك يتم مسك طرف الخصلة الأيمن بأصابع اليد وتلف لفات دائرية وبالأيدي خصلة اخرى ونضع المكسرات عند اللفات حتى يكتمل الدوران حتى نهاية الخصلة

نحضر صينية وتدهن بالسمن ونضع الكنافة البرمة في الصينية ونضع فوقها قليل من السمن وتوضع بالفرن حتى يحمر لونها وتسوى تحت درجة حرارة 180 درجه مئوية إلى 200 درجه مئوية

تسقى بالشربات ( الشراب السكرى ) وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم بالهناء والصحة والعافية لزوم الشرباتطريقة إعداد وتحضير كنافة البورمة الوسوم

طريقة عمل كنافة بالكريمة، قد يعشق الكثير من الناس الحلويات الشهية وخاصة الكنافة كما انه يسهل تحضيرها بسهوله ويمكن حشوها بالكريمة والمانجو والشيكولاتة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل كنافة بالكريمة . طريقة عمل كنافة بالكريمة سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل الكنافة في المنزل بطريقة سهله وبسيطة . مكونات عمل الكنافة بالكريمة نصف كيلو جرام كنافة – فانيليا

ثمن كيلو جرام كريمة ( مهلبية )

مقدار ثمن كيلو جرام سمن بلدي

1/8 كيلو جرام سكر سنترفيش مكونات لزوم الشربات كوب إلا ربع سكر

كوب ماء

عصير ليمونه طريقة الإعداد والتحضير تقطيع الكنافة قطع صغيرة وتقسيم إلى قسمين

قطع صغيرة وتقسيم إلى قسمين تحضير صينيه فرن وتدهن بالسمن وتوضع فيها جزء من الكنافة وتفرد جيدا تبدأ في عمل الكريمة بطريقة المهلبية وهى مقدار ربع كيلو لبن

ربع كيلو سكر

ملعقة كبيرة نشا طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة في المنزل فانيليا على النار حتى يغلظ القوام تضاف إلى الكنافة بواسطة ملعقة

يتم اضافة الجزء الثاني من الكنافة وبعد ذلك تضغط بواسطة غطاء مسطح بحجم الصينية وتضاف ملعقة سمن سايح فوق الكنافة وتدخل فرن متوسط الحرارة حتى يحمر لونها من اعلي وتقلب في صينية مماثلة وذلك حتى يحمر الوجه الثاني بالفرن

وبعد ذلك تضغط بواسطة غطاء مسطح بحجم الصينية وتضاف ملعقة سمن سايح فوق الكنافة وتدخل فرن متوسط الحرارة حتى يحمر لونها من اعلي وتقلب في صينية مماثلة وذلك حتى يحمر الوجه الثاني بالفرن تسقى بالشراب وتقطع وتقدم بالهناء والصحة والعافية . مكونات عمل الكنافة بالكريمةمكونات لزوم الشرباتطريقة الإعداد والتحضيرتبدأ في عمل الكريمة بطريقة المهلبية وهى مقدارطريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة في المنزل طريقة عمل الكنافة البورمة

عمل سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل كنافة البورمة وقد تستخدم في العزومات والمناسبات . مكونات عمل الكنافة البرمة كيلو جرام كنافة

نصف كيلو جرام سمن

بعض المكسرات ( بندق – لوز – زبيب – عين جمل ) لزوم الشربات كوب ونصف سكر

كوب ماء

ليمونه

فانيليا طريقة إعداد وتحضير كنافة البورمة تؤخذ خصلة من الكنافة وترتب على الترابيزة الرخام بالتساوي بحيث أن يكون عرض الخصلة 15 سم وطولها 70 سم تقريبا

نضع الحشو المكسرات في المنتصف بطول الخصلة وبعد ذلك يتم مسك طرف الخصلة الأيمن بأصابع اليد وتلف لفات دائرية وبالأيدي خصلة اخرى ونضع المكسرات عند اللفات حتى يكتمل الدوران حتى نهاية الخصلة

نحضر صينية وتدهن بالسمن ونضع الكنافة البرمة في الصينية ونضع فوقها قليل من السمن وتوضع بالفرن حتى يحمر لونها وتسوى تحت درجة حرارة 180 درجه مئوية إلى 200 درجه مئوية

تسقى بالشربات ( الشراب السكرى ) وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم بالهناء والصحة والعافية لزوم الشرباتطريقة إعداد وتحضير كنافة البورمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كنافة بالكريمة زي أشهر المحلات طعمها روعه لازم تجربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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