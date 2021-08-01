طريقة عمل كريم الخيار والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

كريم الخيار والنشا ، يعتبر من الكريمات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة والتخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة، وتفضل بعض الفتيات والسيدات هذه الكريمات لأنها طبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة، وتعتبر هذه الوصفة في متناول الجميع حيث أنه يتم عمله في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، ويتكون هذا الكريم من النشا حيث أن تعمل النشا على تفتيح وشد البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات ولها العديد من الفوائد التي تمنحها للبشرة، والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم الخيار والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب.مكونات عمل كريم الخيار والنشا
يتكون كريم الخيار والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة بياض الثلج وهي كالآتي:-
- حبة من الخيار متوسطة.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- قطرات من ماء الورد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخيار والنشا الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالتالي:-
- نغسل ثمرة الخيار جيداً مع عدم تقشيرها ونشرها ونضعها في الخلاط الكهربائي ونضع معها ماء الورد ونخلط جيداً.
- ثم قومي بتصفية الخليط للحصول على ماء الخيار، ثم نضيف مع عصير ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب جيداً.
- سيكون هذا القوام سائل لذلك بضع الطبق الذي به الخليط على حمام بخار مع التقليب المستمر للحصول على خليط كريمي.
- قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.
- ثم نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً ثم نرش عليها ماء الورد وارطبها بمركب مناسب.
فوائد الخيار للبشرة
هناك بعض الفوائد التي يمنحها الخيار للبشرة وهي كالآتي:-
- يعمل على التخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة الدهنية ويعمل على التخلص من حروق الشمس.
- يعتبر كمرطب طبيعي للبشرة الجافة، ويحارب الرؤوس السوداء ويعمل على تهدئة البشرة.
- يساعد على تفتيح البشرة ويعمل على تطهير وتعقيم البشرة.
- التخلص من الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.
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كريم الخيار والنشا ، يعتبر من الكريمات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع الداكنة والتخلص من الشوائب المتراكمة في البشرة، وتفضل بعض الفتيات والسيدات هذه الكريمات لأنها طبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة، وتعتبر هذه الوصفة في متناول الجميع حيث أنه يتم عمله في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة، ويتكون هذا الكريم من النشا حيث أن تعمل النشا على تفتيح وشد البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات ولها العديد من الفوائد التي تمنحها للبشرة، والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم الخيار والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب.مكونات عمل كريم الخيار والنشا
يتكون كريم الخيار والنشا من بعض المكونات التي تعطي البشرة بياض الثلج وهي كالآتي:-
- حبة من الخيار متوسطة.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- قطرات من ماء الورد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخيار والنشا الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالتالي:-
- نغسل ثمرة الخيار جيداً مع عدم تقشيرها ونشرها ونضعها في الخلاط الكهربائي ونضع معها ماء الورد ونخلط جيداً.
- ثم قومي بتصفية الخليط للحصول على ماء الخيار، ثم نضيف مع عصير ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب جيداً.
- سيكون هذا القوام سائل لذلك بضع الطبق الذي به الخليط على حمام بخار مع التقليب المستمر للحصول على خليط كريمي.
- قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.
- ثم نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً ثم نرش عليها ماء الورد وارطبها بمركب مناسب.
فوائد الخيار للبشرة
هناك بعض الفوائد التي يمنحها الخيار للبشرة وهي كالآتي:-
- يعمل على التخلص من الزيوت الزائدة بالبشرة الدهنية ويعمل على التخلص من حروق الشمس.
- يعتبر كمرطب طبيعي للبشرة الجافة، ويحارب الرؤوس السوداء ويعمل على تهدئة البشرة.
- يساعد على تفتيح البشرة ويعمل على تطهير وتعقيم البشرة.
- التخلص من الخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.
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