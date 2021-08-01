استخدام ماسك القهوة , فوائد وطريقة استخدام القهوة لتقشير البشرة , تتميز حبوب القهوة بالعديد من الفوائد.. للجسم والبشرة , فهي غنية بمضادات الأكسدة , تساعد القهوة علي منح البشرة النضارة , كما تساعد حبوب القهوة البشرة في التخلص من الحبوب , كما تقوم أيضا بشد مسام الجلد , لذلك فهي تعتبر خيارا رائعا .. لمن ترغب في الحصول علي بشرة رائعة , مشرقة, في الواقع يعتبر أخصائي البشرة والجلد .. القهوة من أفضل أنواع البذور .. التي تساعد البشرة في الكثير من المهام , لكي النساء التي ترغب في استخدام مواد طبيعية , وغير مضرة وليست مكلفة في نفس الوقت , إذا القهوة هي خيارك الأمثل , كما أن القهوة ليست مجرد مشروب .. لا يستطيع بعض الناس استكمال اليوم بدونها , ولكل هي من أفضل الخيارات المتاحة.. للحفاظ علي نظارة البشرة , ومن خلال المقال الأتي , نعرض لكم طريقة استخدام ماسك القهوة لتقشير البشرة

استخدام ماسك القهوة

طريقة تحضير واستخدام ماسك القهوة لتقشير البشرة بكل سهولة :

المكونات المطلوبة للتحضير : ملعقة كبيرة من حبيبات السكر الأبيض , سوف نحتاج أيضا الي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون , وعدد واحد ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة .

خطوات تحضير ماسك القهوة لتقشير الوجه كما يلي :

أولا قومي باحضار وعاء زجاجي متوسط الحجم وأضيفي فيه المكونات التي قمنا بتحضيرها سابقا ثانيا قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس جيدا ثم ثومي بدعك وجهك وجسمك بالماسك أثناء الاستحمام في حال إذا تبقي من ورائك شئ فيمكنك تخزين ما تبقى من الماسك في وعاء زجاجي مُحكم الإغلاق واستخدامه فيما بعد

فوائد ماسك القهوة للوجه والجسم

تتميز القهوة بالعديد من الفوائد , حيث تساعدك القهوة علي تحسين الدورة الدموية داخل الجسم , جملة تحسين الدورة الدموية , التي لا يفهمها الكثيرين تعني حصول الخلايا علي المغذيات من الدم , وهذا يعني بشرة نضرة أكثر , يخلص البشرة من الجلد الميت , كما وتساعد أيضا في التقليل من ظهور السيلوليت بشكل ملحوظ , كما وتمنع حبوب القهوة من ظهور علامات الشيخوخة , تعطي القهوة الجسم رائحة منعشة , وتساعدك أيضا في الحصول علي بشره مشرقة وناعمة الملمس , لذلك يلجأ العديد من الناس الي القهوة لتحسين حالة البشرة