فرد الشعر الخشن والمجعد بالخميرة

فرد الشعر الجاف والمجعد هو ما تبحث عنه كل فتاة ونلجأ لاستخدام المواد الكيماوية أو عمل كيراتين في محلات التجميل باهظة الثمن ولكنها كلها أشياء لا تجدي بالنفع وتؤدي الى اصابة الكثير من السيدات بالصلع على المدى الطويل بالأضافة الى ان الشعر يرجع جاف مرة أخرى ويضعف بشدة وهذا من خلال تجارب الفتيات الاتي قاموا بعمل الكيراتين، لذلك ينصح الأطباء باستخدام المواد الطبيعية في الشعر حتى لا تتضرر الشعر أو فروة الرأس ومن خلال السطور القمة سنتعرف على مكون رهيب موجود في كل المنازل ورخيص الثمن يقوم بفرد الشعر فهو أقوى من الكيراتين والبروتين في فرد الشعر وهو ما سنتعرف عليه.

مكون رهيب لفرد الشعر الخشن في ساعتين فقط:

وهذا المكون هو الخميرة حيث أن لها الكثير من الفوائد ليس في مجال الطعام فقط بل مجال التجميل وفرد الشعر أيضا واليوم سنتحدث عن فوائدها للشعر وكيفية فرد الشعر من خلال الخميرة فقط.

المكونات:

كيس خميرة فورية.

كوب من الزبادي.

2 معلقة من زيت جوز الهند.

2 معلقة من زيت اللوز

طريقة التحضير والأستخدام:

نقوم بأحضار طبق ونضع به الزبادي والخميرة ونقوم بخلطهم جيدا ثم نقوم بأضافة زيت اللوز وزيت جوز الهند، وخلط جميع المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

نقوم بتمشيط الشعر ثم نقوم بتقسيمه الى ثلاثة أقسام أو اربعة حسب الرغبة، ثم نقوم بتطبيق الخليط السابق على الشعر ونقوم بتوزيعه جيدا على الشعر من الجذور الى الأعماق، ثم نقوم بتغطية الشعر بكيس نايلون.

ثم نترك الخليط على الشعر على الاقل لمدة ساعتين، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

نصف كوب من الملح الخشن

ملعقة كبيرة من زيت اللوز أو زيت جوز الهند

كوب من الحليب البودرة.

فرد الشعر الخشن بالحليب البودر

طريقة التحضير:

نحضر وعاء متوسط ونضع به الحليب البودر والملح ونخلطهم جيدا معا، ثم نقوم بأضافة ملعقة من زيت جوز الهند ونستمر في التقليب حتى يختلطوا معا حتى نحصل خليط متجانس ثم بوضعه في زجاجة نظيفة، ثم نقوم بتمشيط الشعر وتقسيمه ووضع هذا الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعتين على الأقل ثم نقوم بشطفه وغسله بالشامبو.