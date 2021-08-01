طريقة عمل كريم الخيار والنشا الرهيب في ترطيب البشرة وجعلها بيضاء مثل الثلج

كريم الخيار والنشا ، من أفضل الكريمات التي تحتوي على مواد طبيعية تساعد على تفتيح البشرة، وتنظيفها من الدهون والحبوب المزعجة، ويحتوي الخيار على نسبة كبيرة من الماء تساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويساعد الكريم في التخلص من التجاعيد وعلامات تقدم العمر بشكل رائع، مما يجعل البشرة مشدودة وخالية تماماً من التجاعيد، ويساعد على تحويل الجلد من اللون الداكن إلي اللون الفاتح، مما يجعل البشرة نضرة وناعمة، ويحارب الشيخوخة المبكرة لأنه يحتوي على مواد مضاد للأكسدة تتفاعل مع البشرة بشكل جيد، ويزيل الهالات السوداء من تحت العين، والانتفاخات وعلامات التعب والإجهاد، وهناك أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة مثل كريم لبان الذكر الذي يزيل التجاعيد ويعمل على تفتيح البشرة، وكريم الحلبة والكركم الرائع في القضاء على علامات الشيخوخة المبكرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الخيار والنشا الرهيب لترطيب البشرة وتبيضها مثل الثلج بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الخيار والنشا الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الكريم الرائع وهى كما يأتي:-

حبة متوسطة من الخيار الطازج.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

مقدار ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها في طريقة تحضير كريم الخيار والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نقوم ببشر الخيار جيداً، ثم بنصفيه تماماً من الماء، ثم نأخذ عصير الخيار ونضعه في علبة فارغة. نضيف ماء الورد، وملعقة النشا، وجل الصبار ثم نقلبهم جيداً حتى تمتزج جميع المكونات تماماً. نضيف زيت جوز الهند ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام كريمي الشكل. نقوم بوضع الكريم في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح ملمسه ناعم.

طريقة استعمال كريم الخيار والنشا الرهيب

يعتبر كريم الخيار من الكريمات الليلة التي تساعد على تفتيح البشرة، كما تعمل على ترطيبها لذلك يجب استعماله بطريقة صحيحة وهى كما يأتي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نمسح الوجه بقليل من ماء الورد ونتركه حتى يجف تماماً.

ندهن الكريم مرة واحدة قبل النوم ونتركه حتى الصباح، ثم نغسله بالماء البارد حتى نحصل على أفضل النتائج.

يفضل استعمال الكريم لمدة شهر على الأقل حتى نحصل على النتائج المطلوبة.

فوائد كريم الخيار والنشا

يحتوي الخيار على العديد من الفوائد للبشرة وهى كما يلي:-