طريقة عمل كمونية الكبدة بطريقة سهلة وبسيطة برائحة جذابة ملفتة

تعد كمونية الكبدة أكلة من الأكلات المصرية المشهورة والتي يقبل على تناولها الكثير من الناس، والكمونية بشكل عام تعرف بكثرة في مناطق الصعيد وهم أول من قام بها، وتختلف طرق عملها من بيت لآخر حيث يمكن تحضيرها باللحم أو الفراخ أو الكبدة أو الكبد والقوانص وفي جميع الحالات تتميز بالمذاق الجيد اللذيذ الذي يعشقه الكل، وهي عبارة عن أي مكون من المكونات السابقة محمر في البصل وإضافة الكمون عليهم والمكونات الباقية، وعند تجربة هذه الأكلة سوف تفضلي تحضيرها دائماً في المنزل دون تردد ويمكن إعدادها في المناسبات السعيدة بجانب الأكلات المختلفة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مكونات عمل كمونية الكبدة بالتفصيل وطريقة الإعداد والتحضير.

مكونات عمل كمونية الكبدة

تعد مكونات عمل كمونية الكبدة من المكونات البسيطة التي لا تحتاج إلى تكاليف باهظة وهي كما يلي:

نصف كيلو من الكبدة.

٤ فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ حبة كبيرة من البصل.

كوب من الزيت.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

٢ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

رشة من الفلفل الأسود.

بقدونس حسب الرغبة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم لكل مشاهدينا الكرام من خلال هذه المقالة المختصرة طريقة تحضير الكمونية اللذيذة وهي كما يلي:

نقوم بغسل الكبدة جيداً ثم نقطعها إلى قطع صغيرة، ثم نقوم أيضاً بتقطيع البصل إلى حبات صغيرة الحجم. ثم نضع البصل المقطع والكبدة في إناء على النار ونضع عليهم كوب الزيت ونتركها حتى تحمر البصلة قليلاً. بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والثوم المفروم والملح والفلفل الأحمر ورشة الفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد أن تتداخل المكونات مع بعضها نقوم باضافة الماء ونتركها على النار لمدة ١٥ دقيقة. عندما تنضج جميع المكونات تماماً نقوم بوضع البقدونس والكمون ونقلب ثم نتركها لمدة دقيقتين بعد ذلك نرفعها من على النار. يمكن تقديمها بجانب الأرز والعيش والسلطات المختلفة وبألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل الكمونية لنجاحها

لكي تنجحي في تحضير أي أكلة يجب إتباع النصائح الموجودة عليها والآن سوف نقدم بعض منها وهي كالآتي: