تكات عمل اصابع البسبوسة بالسميد والقشطة والمكسرات بالطريقة الدمياطي

طريقة عمل أصابع البسبوسة تعد البسبوسك من أجمل الحلويات التب يفضلها الكثير من الأشخاص، كما أنها تعرف بأنها ضمن أشهر الحلويات الشرقية في دول الوطن العربي، وبالأخص نجد بلاد الشام أكثر الدول التي يفضلون عملها، وتسعي كل السيدات لعملها لأسرتها.

طريقة عمل أصابع البسبوسة

تشتهر وجود البسبوسة في أعلب المناسبات مثل أعياد الميلاد والحفلات حيث تلجأ إليها أغلبية ربات البيوت لعملها وتقديمها مع التورت والحلويات، مع إعداد العصائر والمشروبات المثلجة المناسبة لتلك الحفلات.

كما أن الأغلب من ربات المنزل يتسألون عن طريقة عمل أصابع البسبوسة، وذلك لتقديمها لأولادهم مع العصير، وذلك لأن البعض من السيدات يفضلن عمل تلك الحلوي في البيت لأبنائهم، وعدم تناولها من الخارج، لضمان وجبة أمنة لأولادهم من صنع أيديهم، كما تتميز البسبوسة بطعمها الشهي واللذيذ، كما أنها لا تستغرق وقت طويل في تحضيرها.

كوب من الدقيق الأبيض ناعم

كوبان من السميد الناعم

كوب سمن

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

نصف ملعقة من السكر الناعم

كوب من الحليب

1_ تأتي الخطوة الأولي بتحضير إناء غويط، ثم نقوم بوضع كل المكونات الجافة وهي كلا من الدقيق والبيكينج بودر والملح والسكر والسميد، ونقوم بخلطهم بشكل جيد حتي يتم تجانس المكونات بشكل جيد.

2_ ثم نقوم بوضع السمنة للمكونات التي تم خلطها من قبل، ونقوم بتقليبها معا، ثم نقوم بوضع الحليب، ونقلب المكونات معا جيدا حتي نحصل علي عجينة متماسكة القوام.

3_ بعد تجهيز العجينة نقوم بتقطيع العجينة علي هيئة أصابع لتجهيزها لعمل البسبوسة، ثم نحضر صينية وندهنها حتي لا تلتصق العجينة.

4_ ونضع بالصينية أصابع البسبوسة في الفرن، ونتابعها حتي تنضج لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ويصلح لونها ذهبي.

5_ بعد أن نخرج البسبوسة من الفرن نقوم بوضع الشربات لها، ونغطيها حتي تبرد، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم في أطباق.

مكونات عمل أصابع البسبوسةطريقة تحضير أصابع البسبوسة

وللتأكد من نجاح عمل أصابع البسبوسة يجب اختيار المكونات جيدا، وكذلك ضرورة الالتزام بالمقادير المذكورة، حتي تحصلين علي نتائج جيدة، كما أنه يجب دهن الصينية بمادة دهنية، كما يجب تغطية البسبوسة بقطعة من القماش عقب خروجها من الفرن، ويجب وضع الشربات للبسبوسة وهو ساخن.