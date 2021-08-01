اسرار ايطالية لعمل عجينه البيتزا الطرية والهشة في المنزل مثل المحلات

نقدم لكم عب موقعنا، طريقة عمل عجينه البيتزا هو ما يبحث عنه الكثير، خاصة أن البيتزا هي من اشهي الأكلات الأيطالية، حيث أن البيتزا تتميز بمذاق جميل ولذيذ، وتعتبر وجبة مفضلة يمكن تناولها في كل الأوقات، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة سهلة لإعداد البيتزا بطريقة سهلة وبسيطة ليتم إعداد البيتزا.

طريقة عمل عجينه البيتزا

يمكن إعداد عجينة البيتزا بأشهي الأكلات بحيث يتم تحضير البيتزا بوصفة سهلة وبسيطة من خلال المكونات البسيط كالتالي:

1كوب دقيق منخول.

نصف كوب زيت.

2ملعقة كبيرة من الحليب.

1ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

1ونصف كوب ماء دافيء.

التحضير:

يخلط الدقيق مع السكر ويضاف كمية الملح في وعاء مع ضربهم بالمضرب اليدوي.

يضاف الزيت ثم يضاف الحليب مع لط المكونات معًا.

تترك العجينة لمدة ساعتين وتوضع في مكان دافيء

تحضير عجينة بيتزا جمبري

طريقة عمل عجينه البيتزا هو ما يتم إعدادها بطريقة سهلة، حيث يتم تحضيرها بالماكولات البحرية مثل بيتزا الجمبري التي تتميز بمذاق مميز، بحيث يتم تحضيرها بمكونات بسيطة، يتم تحضيرها بالمكونات التالية:

3حبات طماطم.

3حبات فلفل مقطع شرائح.

100جرام من الزيتون الأخضر أو الأسود مقطع.

2ملعقة كبيرة من صوص البيتزا.

نصف كيلو من الجمبري المتبل والمقشر.

2حبة بصل مقطع شرائح.

100جرام جبنة موزريلا.

طريقة التحضير: