طريقة عمل بيتزا التوست سريعة التحضير بدون عجن ولا فرد بخبز التوست

بيتزا التوست ، من أسرع وأسهل الوجبات التي يمكن لأي شخص أي يقوم بإعدادها في ٣ دقائق، كما أنها يمكن إعداد بمكونات لا حصر لها حسب رغبة كل شخص، فيمكن إعدادها بالجبن فقط أو بالخضار فقط أو باللحم أو البسطرمة أو اللانشون وغيرها الكثير والكثير من المكونات التي يفضلها أي شخص حسب ذوقه ورغبته، كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة ومقرمشات الدوريتوس والفول السوداني المملح، وسنتعرف بموقع ثقفني طريقة عمل بيتزا التوست.

مكونات بيتزا التوست

تتميز هذه البيتزا بمكوناتها الغير معينة، فيمكن لأي شخص إعدادها بمكوناته الخاصة التي يرغب في تناولها وسنقوم بإعدادها فيما يلي باللحم المفروم ومكوناتها كالتالي:

خمس شرائح من خبز التوست.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

نصف بصلة مفرومة.

نصف ثمرة فلفل رومي مقطعة.

خليط من الجبن (موزاريلا وشيدر).

خمس ملاعق كاتشب.

شرائح مم الزيتون.

طريقة التحضير

ما تتميز به بيتزا التوست هي سرعة تحضيرها وتنوع مكوناتها وطعمها اللذيذ رغم بساطة مكوناتها، وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا التوست وهي كالتالي: