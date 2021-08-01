طريقة عمل بيتزا التوست سريعة التحضير بدون عجن ولا فرد بخبز التوست

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بيتزا التوست ، من أسرع وأسهل الوجبات التي يمكن لأي شخص أي يقوم بإعدادها في ٣ دقائق، كما أنها يمكن إعداد بمكونات لا حصر لها حسب رغبة كل شخص، فيمكن إعدادها بالجبن فقط أو بالخضار فقط أو باللحم أو البسطرمة أو اللانشون وغيرها الكثير والكثير من المكونات التي يفضلها أي شخص حسب ذوقه ورغبته، كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة ومقرمشات الدوريتوس والفول السوداني المملح، وسنتعرف بموقع ثقفني طريقة عمل بيتزا التوست.مكونات بيتزا التوست
تتميز هذه البيتزا بمكوناتها الغير معينة، فيمكن لأي شخص إعدادها بمكوناته الخاصة التي يرغب في تناولها وسنقوم بإعدادها فيما يلي باللحم المفروم ومكوناتها كالتالي:
- خمس شرائح من خبز التوست.
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- نصف بصلة مفرومة.
- نصف ثمرة فلفل رومي مقطعة.
- خليط من الجبن (موزاريلا وشيدر).
- خمس ملاعق كاتشب.
- شرائح مم الزيتون.
ما تتميز به بيتزا التوست هي سرعة تحضيرها وتنوع مكوناتها وطعمها اللذيذ رغم بساطة مكوناتها، وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا التوست وهي كالتالي:
- نقوم بطهي البصل بملعقة من السمن علي النار حتي يزبل، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والفلفل الرومي.
- ويمكننا إضافة البهارات المرغوب فيها حسب الرغبة الشخصية.
- بعدما تتم تسوية اللحمة المفرومة نقوم برفعها من علي النار.
- ثم نقوم بوضع ملعقة كاتشب علي كل قطعة من خبز التوست.
- ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم، ثم نضيف البعض من خليط الجبنة الشيدر والموزاريلا.
- وفوق الجبنة نضع القليل من شرائح الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في صاج وإدخالها الفرن علي درجة حرارة منخفضة وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا إعداد كمية أكبر أو أقل من ذلك وكذلك يمكن إعداد شريحة واحدة من خبز التوست.
- ويمكن استبدال اللحم بالخضار أو إعدادها بخلط من الجبن فقط لمن يفضلون تناول الجبن كثيرا.
- كما يوجد العديد من المكونات التي يمكن استبدال اللحم بها مثل اللانشون أو البسطرمة.
الوسوم
بيتزا التوست ، من أسرع وأسهل الوجبات التي يمكن لأي شخص أي يقوم بإعدادها في ٣ دقائق، كما أنها يمكن إعداد بمكونات لا حصر لها حسب رغبة كل شخص، فيمكن إعدادها بالجبن فقط أو بالخضار فقط أو باللحم أو البسطرمة أو اللانشون وغيرها الكثير والكثير من المكونات التي يفضلها أي شخص حسب ذوقه ورغبته، كما يوجد العديد من الوصفات الأخرى المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفر في كل بيت مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة ومقرمشات الدوريتوس والفول السوداني المملح، وسنتعرف بموقع ثقفني طريقة عمل بيتزا التوست.مكونات بيتزا التوست
تتميز هذه البيتزا بمكوناتها الغير معينة، فيمكن لأي شخص إعدادها بمكوناته الخاصة التي يرغب في تناولها وسنقوم بإعدادها فيما يلي باللحم المفروم ومكوناتها كالتالي:
- خمس شرائح من خبز التوست.
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- نصف بصلة مفرومة.
- نصف ثمرة فلفل رومي مقطعة.
- خليط من الجبن (موزاريلا وشيدر).
- خمس ملاعق كاتشب.
- شرائح مم الزيتون.
ما تتميز به بيتزا التوست هي سرعة تحضيرها وتنوع مكوناتها وطعمها اللذيذ رغم بساطة مكوناتها، وسنتعرف فيما يلي في موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا التوست وهي كالتالي:
- نقوم بطهي البصل بملعقة من السمن علي النار حتي يزبل، ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والفلفل الرومي.
- ويمكننا إضافة البهارات المرغوب فيها حسب الرغبة الشخصية.
- بعدما تتم تسوية اللحمة المفرومة نقوم برفعها من علي النار.
- ثم نقوم بوضع ملعقة كاتشب علي كل قطعة من خبز التوست.
- ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم، ثم نضيف البعض من خليط الجبنة الشيدر والموزاريلا.
- وفوق الجبنة نضع القليل من شرائح الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في صاج وإدخالها الفرن علي درجة حرارة منخفضة وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا إعداد كمية أكبر أو أقل من ذلك وكذلك يمكن إعداد شريحة واحدة من خبز التوست.
- ويمكن استبدال اللحم بالخضار أو إعدادها بخلط من الجبن فقط لمن يفضلون تناول الجبن كثيرا.
- كما يوجد العديد من المكونات التي يمكن استبدال اللحم بها مثل اللانشون أو البسطرمة.
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