طريقة عمل عجينة الحليب سهلة التحضير في أقل من 10 دقائق

عجينة الحليب هي أحد أشهر أنواع العجينة ويتم استخدامها في عمل العديد من المعجنات، وهي عجينة طرية سريعة التحضير، ولهذا تتساءل العديد من السيدات عن طريقة صنعها، وفي إطار خدمتنا المتميزة التي نحرص من خلالها على تغطية كافة الأمور التي تشغل المتابعين، نقدم لكم من خلال من اليوم طريقة عمل عجينة الحليب.

طريقة تحضير عجينة الحليب

تعد عجينة الحليب واحدة من أنواع العجينة ذات الشعبية الكبيرة حول العالم وتستخدم في إعداد العديد من أنواع المعجنات الشهية كما إنها تحتوي على مكونات ذات قيمة غذائية عالية ولهذا ترغب العديد من السيدات في معرفة افضل طريقة لتحضيرها وهذا ما سنتحدث عنه من خلال السطور التالية.

مكونات عجينة الحليب

تحتوي عجينة الحليب على العديد من المكونات المفيدة للجسم والتي تدخل في بناء العضلات وتقوية العظام، وهي:

كوبين من الحليب.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ثلاث بيضات.

ملعقة من الخميرة.

القليل من الملح.

نصف كوب من الزبدة والزيت.

قومي بوضع السكر والخميرة مع كوب من الحليب في وعاء عميق وقلبي جيداً على تختلط المكونات ويذوب السكر.

غطي الوعاء جيداً واتركيه قليلاً حتى تعمل الخميرة.

قومي بخفق البيض في جيداً في الخلاط في أضيفي إليه الزبدة والزيت واستمري في الخفق إلى أن تحصلي على خليط شبه سائل.

ثم أضيفي إلى الخليط السابق كوب الحليب المتبقي واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات جيداً.

ثم قومي بوضع الدقيق على الخليط مع القليل من الملح وأبدئي في العجن إلى أن تحصلي على عجينة طرية.

قومي بإحضار وعاء عميق وادهني جوانبه وأرضيته ثم انقلي إليها العجينة واتركيها حتى تختمر وتزداد في الحجم.

ثم قومي بإخراجها واستخدميها في إعداد المعجنات التي ترغبين فيها.

المكونات:

كوبين من الدقيق.

كوب من الحليب

ملعقة بيكينج بودر.

كوب من الزيت.

القليل من الملح.

طريقة عمل عجينة هشة بالحليب.

قومي بخلط الدقيق مع البيكينج بودر في وعاء عميق ثم أضيفي الزيت والحليب.

قومي بعجن المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها جيداً.

في وعاء مدهون بالزيت قومي بنقل العجينة واتركيها حتى تختمر ويزداد حجمها.

ثم اخرجيها واصنعي منها ما ترغبين من معجنات.

طريقة تحضير عجينة الحليبعجينة هشة بالحليب