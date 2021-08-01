طريقة الخيار المخلل والليمون المعصفر المخلل في المنزل

طريقة الخيار المخلل من أكثر الوصفات المطلوبة فالخيار المخلل من أنواع المخللات التي يتزامن وجودها مع أكلات عديدة مثل الشاورما والفاهيتا بأنواعها، وكذلك الليمون المعصفر لذيذ وفاتح للشهية ويعتقد البعض أن تحضيره في المنزل أمر صعب لكنه في الحقيقة من أسهل الوصفات وستدركون ذلك من خلال الطريقة المقدمة هنا في المقال. مقادير الخيار المخلل نصف كيلو خيار بلدي.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 كوب ماء.

3 ملعقة كبيرة ملح. طريقة الخيار المخلل يتم غسل الخيار جيدًا بعد ذلك يتم تجفيفه بشكل جيد.

بعد ذلك يوضع في البرطمان المخصص لتخليله.

في إناء غائر يتم خلط الملح مع الخل حتى يذوب الملح تمامًا.

يسكب خليط الملح والخل فوق الخيار في البرطمان.

وأخيرًا يتم إضافة الماء حتى تغطي كل حبات الخيار.

وعلى الفور يغلق البرطمان بإحكام ويترك جانبًا في مكان مناسب لمدة أسبوع.

بعد الأسبوع يتم فتح البرطمان وتقديم الخيار المخلل المنزلي النظيف مع مختلف الوجبات. مقادير الليمون المعصفر المخلل كيلو ونصف ليمون أصفر. (يفضل اختيار الثمار الجامدة)

مياه مغلية.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب حبة البركة.

فلفل حار أخضر وأحمر.

فلفل رومي.

ملعقة كبيرة من العصفر.

رشة من الكركم. طريقة الليمون المعصفر المخلل في البداية يتم غسل الليمون ثم يوضع في ماء مغلي على النار ويغطى ويترك على النار لمدة 5 دقائق.

يتم وضع حوالي 3 ثمرات من الفلفل الحار مع ثمرة من الفلفل الرومي ومقدار الخل وزيت الزيتون في الكبة أو محضرة الطعام.

بعد ذلك يوضع الخليط المفروم في إناء ويتم إضافة حبة البركة والعصفر ويخلط الخليط حتى يمتزج.

يصفى الليمون من الماء المغلي ويترك ليبرد، وكذلك نأخذ كمية من هذا الماء المغلي وتوضع في إناء ومعها الملح والسكر وجزء من خليط الفلفل والعصفر وحبة البركة الذي تم إعداده وتترك حتى تبرد.

بعدما يبدر الليمون يتم عمل فتحات فيه ويوضع كمية من الخليط المفروم في كل ثمرة ليمون.

بعد الانتهاء من كل الكمية يوضع الليمون المحشي في برطمان التخليل ويسكب فوقه خليط الماء المغلي بعدما برد وأخيرًا رشة بسيطة من الخل وأخرى من زيت الزيتون.

يغلق البرطمان بإحكام ويترك 10 أيام ومن بعدها يتم فتحه ويقدم الليمون المعصفر المخلل. الوسوم

طريقة الخيار المخلل من أكثر الوصفات المطلوبة فالخيار المخلل من أنواع المخللات التي يتزامن وجودها مع أكلات عديدة مثل الشاورما والفاهيتا بأنواعها، وكذلك الليمون المعصفر لذيذ وفاتح للشهية ويعتقد البعض أن تحضيره في المنزل أمر صعب لكنه في الحقيقة من أسهل الوصفات وستدركون ذلك من خلال الطريقة المقدمة هنا في المقال. مقادير الخيار المخلل نصف كيلو خيار بلدي.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 كوب ماء.

3 ملعقة كبيرة ملح. طريقة الخيار المخلل يتم غسل الخيار جيدًا بعد ذلك يتم تجفيفه بشكل جيد.

بعد ذلك يوضع في البرطمان المخصص لتخليله.

في إناء غائر يتم خلط الملح مع الخل حتى يذوب الملح تمامًا.

يسكب خليط الملح والخل فوق الخيار في البرطمان.

وأخيرًا يتم إضافة الماء حتى تغطي كل حبات الخيار.

وعلى الفور يغلق البرطمان بإحكام ويترك جانبًا في مكان مناسب لمدة أسبوع.

بعد الأسبوع يتم فتح البرطمان وتقديم الخيار المخلل المنزلي النظيف مع مختلف الوجبات. مقادير الليمون المعصفر المخلل كيلو ونصف ليمون أصفر. (يفضل اختيار الثمار الجامدة)

مياه مغلية.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب حبة البركة.

فلفل حار أخضر وأحمر.

فلفل رومي.

ملعقة كبيرة من العصفر.

رشة من الكركم. طريقة الليمون المعصفر المخلل في البداية يتم غسل الليمون ثم يوضع في ماء مغلي على النار ويغطى ويترك على النار لمدة 5 دقائق.

يتم وضع حوالي 3 ثمرات من الفلفل الحار مع ثمرة من الفلفل الرومي ومقدار الخل وزيت الزيتون في الكبة أو محضرة الطعام.

بعد ذلك يوضع الخليط المفروم في إناء ويتم إضافة حبة البركة والعصفر ويخلط الخليط حتى يمتزج.

يصفى الليمون من الماء المغلي ويترك ليبرد، وكذلك نأخذ كمية من هذا الماء المغلي وتوضع في إناء ومعها الملح والسكر وجزء من خليط الفلفل والعصفر وحبة البركة الذي تم إعداده وتترك حتى تبرد.

بعدما يبدر الليمون يتم عمل فتحات فيه ويوضع كمية من الخليط المفروم في كل ثمرة ليمون.

بعد الانتهاء من كل الكمية يوضع الليمون المحشي في برطمان التخليل ويسكب فوقه خليط الماء المغلي بعدما برد وأخيرًا رشة بسيطة من الخل وأخرى من زيت الزيتون.

يغلق البرطمان بإحكام ويترك 10 أيام ومن بعدها يتم فتحه ويقدم الليمون المعصفر المخلل.

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