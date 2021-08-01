الفازلين والنشا للتجاعيد وتفتيح البشرة أكثر من 5 درجات بياض ملفت للنظر وشد للبشرة فوري، تتعرض البشرة دومًا إلى العديد من المشاكل مثل شحوب البشرة وظهور بقع داكنة فضلاً عن التجاعيد في البشرة وللعلم أن التجاعيد ليس مرتبطة فقط بتقدم العمر هناك عوامل كثير قد تجعل البشرة مجعدة وبها الكثير من الخطوط الرفيعة والمجعدة، ودومًا نجد أن النساء يبحثن باستمرار عن طرق تبيض الوجه وإخفاء التجاعيد والتخلص منها بسرعة، حيث يلجأ البعض إلى الاعتماد على منتجات صناعية ولكن تلك المنتجات تعمل على البشرة بشكل مؤقت فقط فضلاً عن المواد الكيماوية التي تحتوي عليها تلك المنتجات الخاص بالعناية بالبشرة، وهناك فئة أخرى من النساء والفتيات يعتمدن بشكل كبير جدًا على المواد الطبيعية وهو الحل الأفضل لأن الخلطات الطبيعية آمنة على البشرة وتمد البشرة بكل ما تحتاج إليه من معادن وفيتامينات وآمنة لخلوها من المواد الكيماوية.

الفازلين والنشا للتجاعيد

يحارب ماسك الفازلين والنشا التجاعيد بشكل كبير حيث يعمل على شد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة التي توجد بالوجه كما أنه يفتح الوجه ويحسن من مظهره ويترك البشرة صافية لامعة خالية من المشاكل والحبوب وغيرها.

نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من الفازلين ووضعها في وعاء ونضع الوعاء في الميكروويف أو على حمام مائي حتى يذوب الفازلين.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب.

نضيف نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب المكونات معًا حتى نتأكد من عملية الامتزاج.

نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة.

نستخدم الكريم بشكل يومي أو يوم بعد يوم.

حيث نضع طبقة رقيقة من كريم النشا والفازلين على الوجه ونترك الوجه يمتصه.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

يفضل القيام بعمل الوصفة في المساء.

النشا من المواد الطبيعية الممتازة للبشرة والوجه حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

يغذي البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي.

يجعل البشرة دومًا نقية وصافية.

يساعد على التخلص من البقع الداكنة ويوحد لون البشرة ويفتح لونها بشكل كبير.

خلطة الفازلين والنشا لشد البشرةفوائد النشا للوجه