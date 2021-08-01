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بعد تزايد انتشار المسلسلات التركية، وارتباط الشعب العربي مؤخرا بالكثير من الأطباق بالمطبخ التركي سواء كانت رئيسية أو جانبية ومن أهم تلك الأطباق كان طبق السلطة التركية الحارة و الذي يقدم بصورة أساسية على مائدة طعام أتراك و خاصة مع المشويات و الأسماك و ذلك لسهولة إعدادها حيث يمكن تحضير طبق السلطة في أقل من 5 دقايق بالاضافة إلى طعمها اللذيذ الفاتح للشهية مع أي صنف من أصناف الطعام، يجب ملاحظة انه باضافة بعض من بشر الليمون الى طبق السلطة يساعد على حفظ المكونات طازجة، و يفضل أيضا عدم اضافة الملح الى السلطة إلا قبل تناولها بلحظات قليلة.طريقة عمل السلطة التركية الحارة في 5 دقائق فقط مع المشويات و الأسماك
وبداية فانه كما سبق و أشرنا الى أن هذا الطبق يستغرق اعداده 5 دقايق فقط،كما إن المقادير التي نستخدمها معكم اليوم كافية لتحضير طبق يكفي شخصين ، و إليكم المكونات المطلوبة و المقادير التي يجب تحضيرها .
المكونات
- عدد 2 راس بصل متوسطة الحجم و يتم فرمها جيدا .
- ملح.
- عدد 2 قرن فلفل أحمر حامي أو أخضر حسب المتوفر.
- 2 ملعقة زيت زيتون كبيرة الحجم .
- عدد 6 حبات من الطماطم المقشرة متوسطة الحجم.
- ليمونة واحدة متوسطة الحجم
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- كوب من البقدونس المفروم ناعم .
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الشطة .
- 2 ملعقة كبيرة من البابريكا
- عدد 4 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- فلفل ألوان متوسط الحجم ” أخضر و أصفر و أحمر “
- عدد 5 عروق من البقدونس الأخضر الطازج للتزيين.
- نقوم بغسل الطماطم جيدا و يفضل أن يتم تقشيرها ثم نقطعها و نضربها جيدا في الخلاط.
- يتم تقشير البصل ويفرم جيدا ” خشن”
- يتم اضافة الطماطم مع البصل و يضاف اليهم الفلفل وتخلط المكونات جميعها جيدًا.
- نقوم بعدها باضافة البقدونس في وعاء الخلاط، مع بقية المكونات .
- ثم نضيف الشطة الحارة والبابريكا و الملح والفلفل بالضافة الي دبس الرمان وتخلط جميع المكونات جيدا حتى تصبح ناعمة.
- نضيف عصير الليمونة الى السلطة، ثم نضيف زيت الزيتون ولا ننسى معجون الطماطم و نخلط المكونات جيدا مرة أخرى .
- نقوم بسكب السلطة الحارة في طبق التقديم، و يتم تزييينها باستخدام البقدونس وتقدم إلى جانب بقية الأطباق على مائدة الطعام.
الوسوم
بعد تزايد انتشار المسلسلات التركية، وارتباط الشعب العربي مؤخرا بالكثير من الأطباق بالمطبخ التركي سواء كانت رئيسية أو جانبية ومن أهم تلك الأطباق كان طبق السلطة التركية الحارة و الذي يقدم بصورة أساسية على مائدة طعام أتراك و خاصة مع المشويات و الأسماك و ذلك لسهولة إعدادها حيث يمكن تحضير طبق السلطة في أقل من 5 دقايق بالاضافة إلى طعمها اللذيذ الفاتح للشهية مع أي صنف من أصناف الطعام، يجب ملاحظة انه باضافة بعض من بشر الليمون الى طبق السلطة يساعد على حفظ المكونات طازجة، و يفضل أيضا عدم اضافة الملح الى السلطة إلا قبل تناولها بلحظات قليلة.طريقة عمل السلطة التركية الحارة في 5 دقائق فقط مع المشويات و الأسماك
وبداية فانه كما سبق و أشرنا الى أن هذا الطبق يستغرق اعداده 5 دقايق فقط،كما إن المقادير التي نستخدمها معكم اليوم كافية لتحضير طبق يكفي شخصين ، و إليكم المكونات المطلوبة و المقادير التي يجب تحضيرها .
المكونات
- عدد 2 راس بصل متوسطة الحجم و يتم فرمها جيدا .
- ملح.
- عدد 2 قرن فلفل أحمر حامي أو أخضر حسب المتوفر.
- 2 ملعقة زيت زيتون كبيرة الحجم .
- عدد 6 حبات من الطماطم المقشرة متوسطة الحجم.
- ليمونة واحدة متوسطة الحجم
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- كوب من البقدونس المفروم ناعم .
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الشطة .
- 2 ملعقة كبيرة من البابريكا
- عدد 4 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- فلفل ألوان متوسط الحجم ” أخضر و أصفر و أحمر “
- عدد 5 عروق من البقدونس الأخضر الطازج للتزيين.
- نقوم بغسل الطماطم جيدا و يفضل أن يتم تقشيرها ثم نقطعها و نضربها جيدا في الخلاط.
- يتم تقشير البصل ويفرم جيدا ” خشن”
- يتم اضافة الطماطم مع البصل و يضاف اليهم الفلفل وتخلط المكونات جميعها جيدًا.
- نقوم بعدها باضافة البقدونس في وعاء الخلاط، مع بقية المكونات .
- ثم نضيف الشطة الحارة والبابريكا و الملح والفلفل بالضافة الي دبس الرمان وتخلط جميع المكونات جيدا حتى تصبح ناعمة.
- نضيف عصير الليمونة الى السلطة، ثم نضيف زيت الزيتون ولا ننسى معجون الطماطم و نخلط المكونات جيدا مرة أخرى .
- نقوم بسكب السلطة الحارة في طبق التقديم، و يتم تزييينها باستخدام البقدونس وتقدم إلى جانب بقية الأطباق على مائدة الطعام.
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