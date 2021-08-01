بعد تزايد انتشار المسلسلات التركية، وارتباط الشعب العربي مؤخرا بالكثير من الأطباق بالمطبخ التركي سواء كانت رئيسية أو جانبية ومن أهم تلك الأطباق كان طبق السلطة التركية الحارة و الذي يقدم بصورة أساسية على مائدة طعام أتراك و خاصة مع المشويات و الأسماك و ذلك لسهولة إعدادها حيث يمكن تحضير طبق السلطة في أقل من 5 دقايق بالاضافة إلى طعمها اللذيذ الفاتح للشهية مع أي صنف من أصناف الطعام، يجب ملاحظة انه باضافة بعض من بشر الليمون الى طبق السلطة يساعد على حفظ المكونات طازجة، و يفضل أيضا عدم اضافة الملح الى السلطة إلا قبل تناولها بلحظات قليلة.

طريقة عمل السلطة التركية الحارة في 5 دقائق فقط مع المشويات و الأسماك

وبداية فانه كما سبق و أشرنا الى أن هذا الطبق يستغرق اعداده 5 دقايق فقط،كما إن المقادير التي نستخدمها معكم اليوم كافية لتحضير طبق يكفي شخصين ، و إليكم المكونات المطلوبة و المقادير التي يجب تحضيرها .

المكونات

عدد 2 راس بصل متوسطة الحجم و يتم فرمها جيدا .

ملح.

عدد 2 قرن فلفل أحمر حامي أو أخضر حسب المتوفر.

2 ملعقة زيت زيتون كبيرة الحجم .

عدد 6 حبات من الطماطم المقشرة متوسطة الحجم.

ليمونة واحدة متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

كوب من البقدونس المفروم ناعم .

عدد 2 ملعقة كبيرة من الشطة .

2 ملعقة كبيرة من البابريكا

عدد 4 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

فلفل ألوان متوسط الحجم ” أخضر و أصفر و أحمر “

عدد 5 عروق من البقدونس الأخضر الطازج للتزيين.

نقوم بغسل الطماطم جيدا و يفضل أن يتم تقشيرها ثم نقطعها و نضربها جيدا في الخلاط.

يتم تقشير البصل ويفرم جيدا ” خشن”

يتم اضافة الطماطم مع البصل و يضاف اليهم الفلفل وتخلط المكونات جميعها جيدًا.

نقوم بعدها باضافة البقدونس في وعاء الخلاط، مع بقية المكونات .

ثم نضيف الشطة الحارة والبابريكا و الملح والفلفل بالضافة الي دبس الرمان وتخلط جميع المكونات جيدا حتى تصبح ناعمة.

نضيف عصير الليمونة الى السلطة، ثم نضيف زيت الزيتون ولا ننسى معجون الطماطم و نخلط المكونات جيدا مرة أخرى .

نقوم بسكب السلطة الحارة في طبق التقديم، و يتم تزييينها باستخدام البقدونس وتقدم إلى جانب بقية الأطباق على مائدة الطعام.

خطوات تحضير السلطة التركية