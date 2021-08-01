طريقة عمل كريم كراميل الأصلي بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي جداً

كريم كراميل الأصلي ، من ألذ وأشهي الحلويات الصيفية الباردة والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يشعر بالانتعاش، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنه يقدم في المناسبات والأعياد، بالإضافة إلى أنه يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضاً، كما أن مكوناته بسيطة، ويسهل توفرها في كل بيت، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة حلى الفيمتو وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كريم كراميل الأصلي بمذاق لذيذ وشهي جداً.

مكونات كريم كراميل الأصلي

يتكون كريم كراميل الأصلي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب إلا ربع سكر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا أو بشر ليمون.

رشة ملح.

640 مل حليب.

400 جم حليب محلى مكثف.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كريم كراميل الأصلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها السكر ونترك السكر بدون تقليب حتى يبدأ يذوب. ثم نقلب باستمرار حتى يذوب السكر كلياً، ثم نرفعه من على النار. ثم نحضر قالب مستطيل، ثم نسكب فيه الكراميل ونوزعه على جوانب القالب أيضاً، ونضع القالب بشكل مائل، ثم نتركه جانباً حتى يتجمد الكراميل. بعد ذلك نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه البيض والفانيليا والحليب والملح والحليب المحلى المكثف، ثم نخلطهم جيداً بالخلاط. ثم نسكب الخليط فوق الكراميل من خلال مصفاة ونساويه جيداً. ثم نضع القالب داخل صينية واسعة، ثم نغطي القالب بورق فويل، ثم نسكب ماء ساخن داخل الصينية حتى يصل الماء إلى منتصف القالب. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف. ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الكريم كراميل يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. ثم نخرج القالب من الثلاجة بعدما برد تماماً، ثم نفك الأطراف بحافة السكينة. بعد ذلك نمرر قاعدة القالب على النار بشكل خفيف جداً خلال بضع ثواني. ثم نخرج الكريم كراميل من القالب على طبق، ثم نقطعه بالسكينة ونقدمه في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الحليب المحلى المكثف

المقادير

لتر من حليب.

كوب وثلث من السكر.

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الحليب والسكر، ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر تماماً. عندما يبدأ يغلي الحليب نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركه لمدة نصف ساعة تقريبا حتى يثقل القوام، مع التقليب من وقت لآخر. عندما يثقل القوام نرفعه من على النار، وبذلك يكون جاهز للاستخدام لعمل الكريم كراميل الأصلي. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير