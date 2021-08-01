نتعرف علي مفعول معجون الأسنان والنشا ، الذي يساعد علي شد وتفتيح البشرة بطريقة خرافية لن تتخيلي شد التبيض والتفتيح بفضل الله، وصفة طبيعة ومجربة وفعال جداً، حيث يعد النشا من أقوي المواد التي تساعد علي تفتيح وشد البشرة فوري، ويعمل علي إزالة التجاعيد، والتخلص من الهالات السوداء، وجميع مشاكل البشرة، ويعتبر مكون معجزة من عند الله للقضاء علي جميع مشاكل البشرة فوري من اول استعمال، وأيضا معجون الأسنان لديه قوة رهيبة في شد البشرة وتفتحها فوري من أول استعمال، ويعطيكي بشرة أفضل، ويجعلك اصغر بحوالي 20 سنة، وتحدي، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن مفعول معجون الأسنان والنشا لشد وتفتيح البشرة فوري 4 درجات2021. مكونات مفعول معجون الأسنان والنشا لشد وتفتيح البشرة فوري من أول استعمال مكونات مفعول معجون الأسنان والنشا لشد وتفتيح البشرة فوري من أول استعمال سوف نتعرف الآن علي مكونات الوصفة الرهيبة لشد وتفتيح البشرة فوري ونتائج مبهرة وهي كما يلي: معلقتين من معجون الاسنان

معلقتين من النشا.

معلقة من ماء الورد.

معلقة من زيت جوز الهند.

معلقتين من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الوصفة داخل المنزل بخطوات سهلة جدا للحصول علي أفضل نتائج من أول استخدام وهي كالاتي: نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضيف بداخلة معجون الاسنان والنشا ونقلبهم جيداً. ثم نضيف ماء الورد وزيت جوز الهند ونقلب الخليط جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون لو عندك حساسية ضد الليمون يفضل عدم وضع الليمون للخليط. طريقة الاستعمال نتعرف اليوم علي طريقة سهلة للغاية للاستخدام الخليط علي الوجه وللحصول علي افضل نتيجة من التفتيح وشد البشرة وهي كالتالي:- نغسل البشرة بالماء جيدا حتي لا توجد في البشرة اي كريمات او غبار.

ثم نفرد طبقة من الخليط علي الوجه بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء الوجه.

ثم نترك الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء.

نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج. نصائح يجب اتباعها عند استخدام الخليط للحصول علي أفضل وأقوي النتائج نصائح يجب اتباعها عند استخدام الخليط للحصول علي أفضل وأقوي النتائج سوف نتعرف اليوم علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الخليط وهي كما يأتي:- يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس للغاية. يفضل عدم وضع الليمون في حالة وجود حساسية من الليمون. يستحسن وضع الخليط علي الوجه في المساء للحصول علي نتائج افضل. يجب عدم تكرار الوصفة في اليوم اكثر من مرة وهي مرة واحد فقط في اليوم. الوسوم

نتعرف علي مفعول معجون الأسنان والنشا ، الذي يساعد علي شد وتفتيح البشرة بطريقة خرافية لن تتخيلي شد التبيض والتفتيح بفضل الله، وصفة طبيعة ومجربة وفعال جداً، حيث يعد النشا من أقوي المواد التي تساعد علي تفتيح وشد البشرة فوري، ويعمل علي إزالة التجاعيد، والتخلص من الهالات السوداء، وجميع مشاكل البشرة، ويعتبر مكون معجزة من عند الله للقضاء علي جميع مشاكل البشرة فوري من اول استعمال، وأيضا معجون الأسنان لديه قوة رهيبة في شد البشرة وتفتحها فوري من أول استعمال، ويعطيكي بشرة أفضل، ويجعلك اصغر بحوالي 20 سنة، وتحدي، ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن مفعول معجون الأسنان والنشا لشد وتفتيح البشرة فوري 4 درجات2021. مكونات مفعول معجون الأسنان والنشا لشد وتفتيح البشرة فوري من أول استعمال مكونات مفعول معجون الأسنان والنشا لشد وتفتيح البشرة فوري من أول استعمال سوف نتعرف الآن علي مكونات الوصفة الرهيبة لشد وتفتيح البشرة فوري ونتائج مبهرة وهي كما يلي: معلقتين من معجون الاسنان

معلقتين من النشا.

معلقة من ماء الورد.

معلقة من زيت جوز الهند.

معلقتين من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الوصفة داخل المنزل بخطوات سهلة جدا للحصول علي أفضل نتائج من أول استخدام وهي كالاتي: نقوم بإحضار وعاء عميق ثم نضيف بداخلة معجون الاسنان والنشا ونقلبهم جيداً. ثم نضيف ماء الورد وزيت جوز الهند ونقلب الخليط جيدا حتي نحصل علي خليط كريمي. ثم نضيف عصير الليمون لو عندك حساسية ضد الليمون يفضل عدم وضع الليمون للخليط. طريقة الاستعمال نتعرف اليوم علي طريقة سهلة للغاية للاستخدام الخليط علي الوجه وللحصول علي افضل نتيجة من التفتيح وشد البشرة وهي كالتالي:- نغسل البشرة بالماء جيدا حتي لا توجد في البشرة اي كريمات او غبار.

ثم نفرد طبقة من الخليط علي الوجه بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء الوجه.

ثم نترك الخليط علي الوجه لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء.

نكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج. نصائح يجب اتباعها عند استخدام الخليط للحصول علي أفضل وأقوي النتائج نصائح يجب اتباعها عند استخدام الخليط للحصول علي أفضل وأقوي النتائج سوف نتعرف اليوم علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عن استخدام الخليط وهي كما يأتي:- يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس للغاية. يفضل عدم وضع الليمون في حالة وجود حساسية من الليمون. يستحسن وضع الخليط علي الوجه في المساء للحصول علي نتائج افضل. يجب عدم تكرار الوصفة في اليوم اكثر من مرة وهي مرة واحد فقط في اليوم.

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