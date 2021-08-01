طريقة عمل صابونة الكركم العجيبة لتبييض البشرة وإزالة الكلف والنمش

صابونة الكركم العجيبة ، تحتوي على بعض العناصر الجمالية الرائعة التي تساعد على تبييض البشرة، وإزالة الكلف والنمش منها بشكل جيد، كما تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تجديد خلايا الجلد التالفة ويعيد أصلحها من جديد، ويجعل البشرة أصغر سننا، وأثبت دراسات علمية أنها تساعد على تعقيم البشرة وحمايتها من البكتيريا والفطريات التي تسبب تراكم الدهون، وهى تلعب دور كبير في غلق المسام الواسعة، وتزيل التجاعيد والخطوط البيضاء بمفعول سحري، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة الكركم العجيبة لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات صابونة الكركم العجيبة مكونات صابونة الكركم العجيبة سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي عليها الصابونة وهى كما يلي:- طبق صغير من صابون الزيتون المبشور. ملعقتين من مسحوق الكركم الناعم. نصف كوب من ماء الورد. نصف كوب من الماء العادي. ملعقتين من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير توجد بعض الخطوات البسيطة لتحضير صابونة الكركم العجيبة لتفتيح البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضعه به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات جيداً.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء كمن على النار ونتركه جانياً، ثم نحضر كيس من البلاستيك ونقوم بفرده في صينية متوسطة الحجم.

ثم نصب الخليط داخل الصينية ونقوم بتوزيعه جيداً في جميع الجوانب، ثم نرش الوجه بقليل من زيت الزيتون.

نترك الصينية في الهواء أو في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى تتماسك وتصبح مثل الصابون تماماً.

ثم نخرجها من الصينية ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم، ونستخدمها يومياً على البشرة حتى نزيل النمش والتجاعيد من البشرة وتصبح صافية ونضارة. فوائد صابونة الكركم للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي تحتوي عليها الصابونة وهى كما يلي:- تساعد على تحسين مظهر البشرة وتمنحه النضارة والحيوية في وقت قليل. تساعد على حماية البشرة من الالتهابات المتهيجة وتعقم البشرة بشكل جيد. تقلل من ظهور الحبوب والبثور وعلامات تقدم العمر المزعجة. تخلص البشرة من الدهون والزيوت التي تتراكم تحت الجلد فتسبب الحبوب. تلعب دور مهم في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب البقع الداكنة على الوجه. تحتوي على مواد مضاد للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد. الوسوم

صابونة الكركم العجيبة ، تحتوي على بعض العناصر الجمالية الرائعة التي تساعد على تبييض البشرة، وإزالة الكلف والنمش منها بشكل جيد، كما تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على تجديد خلايا الجلد التالفة ويعيد أصلحها من جديد، ويجعل البشرة أصغر سننا، وأثبت دراسات علمية أنها تساعد على تعقيم البشرة وحمايتها من البكتيريا والفطريات التي تسبب تراكم الدهون، وهى تلعب دور كبير في غلق المسام الواسعة، وتزيل التجاعيد والخطوط البيضاء بمفعول سحري، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل صابونة الكركم العجيبة لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات صابونة الكركم العجيبة مكونات صابونة الكركم العجيبة سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي تحتوي عليها الصابونة وهى كما يلي:- طبق صغير من صابون الزيتون المبشور. ملعقتين من مسحوق الكركم الناعم. نصف كوب من ماء الورد. نصف كوب من الماء العادي. ملعقتين من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير توجد بعض الخطوات البسيطة لتحضير صابونة الكركم العجيبة لتفتيح البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضعه به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات جيداً.

ثم نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء كمن على النار ونتركه جانياً، ثم نحضر كيس من البلاستيك ونقوم بفرده في صينية متوسطة الحجم.

ثم نصب الخليط داخل الصينية ونقوم بتوزيعه جيداً في جميع الجوانب، ثم نرش الوجه بقليل من زيت الزيتون.

نترك الصينية في الهواء أو في الثلاجة لمدة يومين أو ثلاث أيام حتى تتماسك وتصبح مثل الصابون تماماً.

ثم نخرجها من الصينية ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات صغيرة الحجم، ونستخدمها يومياً على البشرة حتى نزيل النمش والتجاعيد من البشرة وتصبح صافية ونضارة. فوائد صابونة الكركم للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي تحتوي عليها الصابونة وهى كما يلي:- تساعد على تحسين مظهر البشرة وتمنحه النضارة والحيوية في وقت قليل. تساعد على حماية البشرة من الالتهابات المتهيجة وتعقم البشرة بشكل جيد. تقلل من ظهور الحبوب والبثور وعلامات تقدم العمر المزعجة. تخلص البشرة من الدهون والزيوت التي تتراكم تحت الجلد فتسبب الحبوب. تلعب دور مهم في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب البقع الداكنة على الوجه. تحتوي على مواد مضاد للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد.

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