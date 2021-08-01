طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية بطعم لذيذ وشكل غاية فى الجمال

كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية تعد من الكيكات المحببة لدى الجميع، فالكثير من الناس يفضلون أكلها لما تتمتع به من الطعم الجميل المميز، فمعظم الأطفال يحبونه والأمهات يبحثون عن الطرق الجديدة لعملها فى المنزل بسهولة، والاستغناء عن شرائها من الخارج لتجنب المواد الصناعية الموجودة بها، وأكلها فى المنزل بمكونات طبيعية ومضمونة وبطريقة سهلة وسريعة، وهى تعتبر من الكيكات المغذية لما تحتوى عليه من مكونات صحية ومفيدة من البيض واللبن والكاكاو وجميعها مفيدة جداً للجسم، وسوف نقدمها لكم اليوم بطريقة جديدة وشكل جميل وجذاب، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري على مقادير وطريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية بالتفصيل. مقادير كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية مقادير كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية تتكون كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية من مقادير بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١١/٢ كوب من الدقيق.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣/٤ كوب من السكر.

١/٢ كوب من الزيت.

٣ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

٣/٤ كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مكونات الكريمة لتر من اللبن السائل.

٧ ملعقة كبيرة من الدقيق.

٤ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

١/٢ كوب من الشوكولاتة القطع.

ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة. للتسقية كوب من اللبن السائل البارد. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية سهلة جداً وبسيطة ويمكنك صناعتها بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر وعاء الخلاط ونضع به ٣ حبات من البيض وعليهم ملعقة الفانيليا ونخلطهم جيداً. ثم نضيف عليه السكر واللبن والزيت ونخلطهم جيداً لمدة ٣ دقائق. ونحضر اناء ونضع به الدقيق وعليه رشة الملح والبيكنج بودر والكاكاو ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ذلك نضيف عليهم الخليط السائل ونقلب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها تماماً. ثم نقوم بإحضار قالب كيك مستطيل من البيركس أو أى نوع عندك وندهنها بالزيت أو السمنة ونرشها بالكاكاو. وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الكيك ونوزعه جيداً وندخلها الفرن المسخن مسبقاً، فى الرف الأوسط على درجة ١٨٠ لمدة ٣٥دقيقة. وفى هذا الوقت نقوم بتجهيز كريمة التزيين. ونحضر وعاء مناسب أو حلة ونضع بها اللبن وعليه الدقيق والكاكاو ونقلبهم جيداً. ثم نضعهم على النار مع التقليب المستمر حتى تغلي ويصبح القوام سميك. وبعد ذلك نضيف الزبدة ونقلبهم كويس ونضيف عليها نصف كوب من الشوكو لاتة القطع. ونستمر فى التقليب حتى تمتزج المكونات تماماً. ثم نسميه فى طبق ونغطيه بكيس من النايلون. ونتركها حتى يبرد خارج الثلاجة اولاً ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. وبعد خروج الكيكة من الفرن وبعد أن تبرد نقوم بتسقيتها باللبن البارد. ونقوم بخفق الشوكولاتة بالمضرب الكهربائى لمدة دقيقتين. ثم نضعها فى كيس الحلوانى ونقص الكيس من الامام شوية بسيطة، ونزين بيه الكيكة بخطوط طولية. وفى النهاية ونرش على الوجه الكاكاو وتقطع مربعات وتقدم وبالف هنا وشفا. الوسوم

كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية تعد من الكيكات المحببة لدى الجميع، فالكثير من الناس يفضلون أكلها لما تتمتع به من الطعم الجميل المميز، فمعظم الأطفال يحبونه والأمهات يبحثون عن الطرق الجديدة لعملها فى المنزل بسهولة، والاستغناء عن شرائها من الخارج لتجنب المواد الصناعية الموجودة بها، وأكلها فى المنزل بمكونات طبيعية ومضمونة وبطريقة سهلة وسريعة، وهى تعتبر من الكيكات المغذية لما تحتوى عليه من مكونات صحية ومفيدة من البيض واللبن والكاكاو وجميعها مفيدة جداً للجسم، وسوف نقدمها لكم اليوم بطريقة جديدة وشكل جميل وجذاب، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري على مقادير وطريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية بالتفصيل. مقادير كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية مقادير كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية تتكون كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية من مقادير بسيطة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: ١١/٢ كوب من الدقيق.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٣/٤ كوب من السكر.

١/٢ كوب من الزيت.

٣ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

٣/٤ كوب من اللبن السائل.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. مكونات الكريمة لتر من اللبن السائل.

٧ ملعقة كبيرة من الدقيق.

٤ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

١/٢ كوب من الشوكولاتة القطع.

ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة. للتسقية كوب من اللبن السائل البارد. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكريمة الاقتصادية سهلة جداً وبسيطة ويمكنك صناعتها بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نحضر وعاء الخلاط ونضع به ٣ حبات من البيض وعليهم ملعقة الفانيليا ونخلطهم جيداً. ثم نضيف عليه السكر واللبن والزيت ونخلطهم جيداً لمدة ٣ دقائق. ونحضر اناء ونضع به الدقيق وعليه رشة الملح والبيكنج بودر والكاكاو ونقلبهم مع بعض كويس. وبعد ذلك نضيف عليهم الخليط السائل ونقلب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها تماماً. ثم نقوم بإحضار قالب كيك مستطيل من البيركس أو أى نوع عندك وندهنها بالزيت أو السمنة ونرشها بالكاكاو. وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الكيك ونوزعه جيداً وندخلها الفرن المسخن مسبقاً، فى الرف الأوسط على درجة ١٨٠ لمدة ٣٥دقيقة. وفى هذا الوقت نقوم بتجهيز كريمة التزيين. ونحضر وعاء مناسب أو حلة ونضع بها اللبن وعليه الدقيق والكاكاو ونقلبهم جيداً. ثم نضعهم على النار مع التقليب المستمر حتى تغلي ويصبح القوام سميك. وبعد ذلك نضيف الزبدة ونقلبهم كويس ونضيف عليها نصف كوب من الشوكو لاتة القطع. ونستمر فى التقليب حتى تمتزج المكونات تماماً. ثم نسميه فى طبق ونغطيه بكيس من النايلون. ونتركها حتى يبرد خارج الثلاجة اولاً ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. وبعد خروج الكيكة من الفرن وبعد أن تبرد نقوم بتسقيتها باللبن البارد. ونقوم بخفق الشوكولاتة بالمضرب الكهربائى لمدة دقيقتين. ثم نضعها فى كيس الحلوانى ونقص الكيس من الامام شوية بسيطة، ونزين بيه الكيكة بخطوط طولية. وفى النهاية ونرش على الوجه الكاكاو وتقطع مربعات وتقدم وبالف هنا وشفا.

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