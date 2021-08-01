8 نصايح بسيطة للعناية بشعرك اثناء الحمل

اثناء فترة الحمل جسمك بيمر بتغييرات مختلفة ، ومعظم التغييرات اللي بتحصل خلال الفترة دي بترجع للتغيرات الهرمونية اللي بتحصل جوه الجسم ، والهرمونات دي ممكن تسبب تغيرات في دورة شعرك وتأثر عليه ، ممكن الشعر يبقى باهت او جاف او مجعد ، وبعض النساء كمان ممكن يعانوا من تساقط الشعر ، وفي معظم الحالات ومع العناية المناسبة واتباع نظام غذائي صحي ، بيتم استعادة الشعر لحالتة الطبيعية في خلال 6 شهور من الولادة ، والعناية بصحتك خلال 9 شهور الحمل مهم جدا لصحة شعرك وبشرتك وجمالك بشكل عام ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 نصايح للعناية بالشعر اثناء الحمل.

نصايح للعناية بالشعر اثناء الحمل:

1- اعملي مساج للشعر:

طريقة رائعة جدا للعناية بشعرك اثناء الحمل والاسترخاء في نفس الوقت هي تدليك الشعر ، تدليك فروة راسك بالزيت بيزود من كثافة الشعر وبيحسن الدورة الدموية ، وده هيساعد على تحفيز نمو الشعر.

دهن شعرك بالزيت من 3 – 4 مرات على الاقل في الاسبوع ، هيساعد على تغذية الشعر ، اختاري الزيوت اللي بتحتوي على مكونات صحية ، زي زيت جوز الهند, زيت الزيتون, زيت اللوز ، سخني الزيت شوية ، واتأكدي انه مش سخن اوي ، يبقى دافي بس ، دلكي بيه الشعر وفروة الراس.

الطريقة دي هتساعد على تقوية جذور الشعر ، ومنع تساقط الشعر ، وممكن تلفي فوطة دافية على راسك ، عشان تساعد ان الزيت يتغلل للشعر من جوه وتستفادي منه لاقصى حد.

2- الشامبو والبلسم:

اتأكدي من استخدام الشامبو من مرة لمرتين على الاقل في الاسبوع ، استخدمي شامبو خفيف ، واستخدمي بلسم في كل مرة تغسلي فيها شعرك ، بشكل خاص لاطراف الشعر لتجنب الجفاف او تقصف الاطراف.

3- اتجنبي صبغ شعرك:

الافضل تجنب صبغ الشعر اثناء الحمل ، لان الدراسات اثبتت ان استخدام صبغات الشعر ممكن انه يزود من خطر انخفاض الوزن عند الولادة ، والورم الارومي العصبي ، وسرطان الدم ، ودراسات تانية بتشير ان استخدام منتجات الشعر من 3 – 4 مرات اثناء الحمل مش حاجة مقلقة او خطر ومش بيزود من الاثار الضارة على الطفل.

ولكن لان بعض انواع صبغات الشعر ممكن يسبب الحساسية او العدوى ، عشان كده هيكون من الافضل تجنبها اثناء الحمل.

4- اتجنبي تمشيط الشعر وهو مبلول:

اتجنبي تمشيط الشعر وهو مبلول ، وسيبي شعرك ينشف بشكل طبيعي او استخدمي السيشوار على حرارة متوسطة ، وبعدها سرحيه بمشط اسنانه واسعة بعد ما ينشف ، ده هيساعد على منع تساقط الشعر.

5- قصي شعرك بانتظام:

شعرك بيمر بتغيرات مختلفة اثناء فترة الحمل ، وده هيسبب اختلاف في ملمس الشعر وكثافته ، وقص اطراف الشعر بانتظام هيساعد على تجنب االاطراف المقصفة او الاطراف الخشنة ، بالاضافة ان تغيير الستايل هيحسن مودك.

6- افهمي نوع شعرك:

التغييرات الهرمونية ممكن انها تغير نوع شعرك ، عشان كده الافضل انك تفهمي نوع شعرك لانه بيتغير خلال المرحلة دي ، واستخدمي المنتجات المناسبة لنوع شعرك بالتحديد ، ده هيساعد على تغذية الشعر ، وده هيخليه اقل عرضه للتلف والتساقط.

7- امشي على نظام غذائي متوازن:

كل اللي بتاكليه خلال فترة الحمل هيساعد على تغذية طفلك وهيدي جسمك القوة والطاقة اللي محتاجها عشان يتجاوز التغييرات اللي بتحصل ، والنظام الغذائي المتوازن مهم لتغذية شعرك.

دخلي اللبن, الفواكة, الخضروات, اللحوم, الاسماك, العدس, والحبوب, والفواكة المجففة وكل المكونات الصحية التانية في نظامك الغذائي ، واستشيري الدكتور بتاعك عشان تعرفي لو في اي اكلات معينة المفروض تبعدي عنها اثناء الحمل.

8- استرخي:

الاجهاد هو واحد من الاسباب الرئيسية لتساقط الشعر اثناء الحمل ، التغييرات الهرمونية وتقلبات المزاج اثناء الفترة دي ممكن يبقى ليها نتايج سلبية على شعرك.

عشان كده بننصحك تعملي الانشطة اللي تساعدك على الاسترخاء ، خدي حمام دافي طويل ، ولعي بعض الشموع العطرية ، اسمعي موسيقى هادية ، مارسي التأمل ، مارسي اليوجا ، اعملي مساج للراس في اي مكان متخصص ، او اعملي اي علاجات طبيعية تحت اشراف متخصصين تساعدك على الاسترخاء.

النصايح البسيطة دي ممكن انها تلعب دور كبير جدا في تسهيل شهور الحمل ومساعدتك على التعامل بشكل افضل مع التغييرات اللي بتمري بيها خلال المرحلة دي.

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