طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بمختلف الطرق الشهية لعائلتك

طريقة عمل صدور الدجاج تعتبر من الوجبات السريعة والسهلة التي تقدم بشكل يومي بمختلف الطرق الشهية، يعشق تناولها الجميع بجانب البطاطس المقرمشة، من الممكن تناولها بجانب المكرونة بمختلف أنواعها وتقدم صدور الدجاج كبانيه وهذه من أشهر الوجبات المفضلة التي يتناولها جميع الأشخاص في مصر والوطن العربي، تعتبر صدور الدجاج من أخف اللحوم البيضاء في الدجاج، التي لا تستغرق وقت طويل في الطهي. طريقة عمل صدور الدجاج طريقة عمل صدور الدجاج تدخل صدور الدجاج في كثير من الوجبات منها يبتزا بالدجاج، بانيه، صدور الدجاج بالمايونيز، صدور الدجاج بالكريمة، مكرونه بشامل، شاورا دجاج، صدور الدجاج المشوية، كوسه بشامل، صدور الدجاج بالصوص الحار، الكور دن بلو، فاهيتا، يعشق الجميع تناول جميع السلطات منها، السلطات والمقبلات أو سلطات صحيه، يعشق أصحاب الحمية الغذائية تناول صدور الدجاج لأنها لا تحتوي على نسبة عالية من الدهون. طريقة عمل البانية المقلي طريقة عمل البانية المقلي المكونات كيلو صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة.

ست بيضات.

بقسماط ناعم حار/ بارد.

دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

بصلة مفرومة متوسطة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم. طريقة التحضير نغسل البانية جيداً ويصفي، نضعه في وعاء عميق.

نضيف البصل، الملح، الفلفل الأسود، الكركم.

نقلبهم جميعاً، نضع البانية في الثلاجة لمده ليلة كامله، أو ساعتين علي الأقل.

نحضر طبق عميق، نكسر البيض ونفرغه في الطبق.

نضع الملح والفلفل الأسود، نخفق البيض جيداً.

نضع البقسماط في طبق ، والدقيق في طبق أخر مسطح.

نضع البانية في البيض، ثم نضعه في طبق الدقيق.

نضع البانية في البيض مرة أخري، ثم نضعه في البقسماط.

نقلب البانية على الوجهين في البقسماط، نضعه في طبق مسطح.

نترك البانية يرتاح مره أخري في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نضع طاسة على النار، نضيف كمية غزيرة من الزيت.

نتركه حتي يقدح، نضع قطع البانية في الطاسة.

نحمره من الوجهين حتي يصبح لونه ذهبي.

نضعه في طاسة ليصفي، ثم نضعه في سرفس التقديم.

يقدم ساخن بجانبه سلطة الطحينة. طريقة عمل صدور الدجاج المشوية طريقة عمل صدور الدجاج المشوية المكونات نصف كيلو صدور بانية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بوادر.

ملعقة صغيرة بصل بوادر.

عصير ليمونه.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون. طريقة التحضير نغسل البانية ويصفي، نضعه في طبق عميق.

نضيف الزيت والتوابل، نقلب البانية.

نتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

نحضر الجيريل، وندهنه بالزيت.

نرص قطع البانية في الجيريل.

نتركها لمده سبع دقائق حتي يحمر لونها.

نقلبها على الوجه الأخر ونتركها حتي يصبح لونها ذهبي.

يرص البانية المشوي في أطباق التقديم، يقدم بجانبها المكرونة التي تفضليناها الوسوم

طريقة عمل صدور الدجاج تعتبر من الوجبات السريعة والسهلة التي تقدم بشكل يومي بمختلف الطرق الشهية، يعشق تناولها الجميع بجانب البطاطس المقرمشة، من الممكن تناولها بجانب المكرونة بمختلف أنواعها وتقدم صدور الدجاج كبانيه وهذه من أشهر الوجبات المفضلة التي يتناولها جميع الأشخاص في مصر والوطن العربي، تعتبر صدور الدجاج من أخف اللحوم البيضاء في الدجاج، التي لا تستغرق وقت طويل في الطهي. طريقة عمل صدور الدجاج طريقة عمل صدور الدجاج تدخل صدور الدجاج في كثير من الوجبات منها يبتزا بالدجاج، بانيه، صدور الدجاج بالمايونيز، صدور الدجاج بالكريمة، مكرونه بشامل، شاورا دجاج، صدور الدجاج المشوية، كوسه بشامل، صدور الدجاج بالصوص الحار، الكور دن بلو، فاهيتا، يعشق الجميع تناول جميع السلطات منها، السلطات والمقبلات أو سلطات صحيه، يعشق أصحاب الحمية الغذائية تناول صدور الدجاج لأنها لا تحتوي على نسبة عالية من الدهون. طريقة عمل البانية المقلي طريقة عمل البانية المقلي المكونات كيلو صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة.

ست بيضات.

بقسماط ناعم حار/ بارد.

دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

بصلة مفرومة متوسطة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم. طريقة التحضير نغسل البانية جيداً ويصفي، نضعه في وعاء عميق.

نضيف البصل، الملح، الفلفل الأسود، الكركم.

نقلبهم جميعاً، نضع البانية في الثلاجة لمده ليلة كامله، أو ساعتين علي الأقل.

نحضر طبق عميق، نكسر البيض ونفرغه في الطبق.

نضع الملح والفلفل الأسود، نخفق البيض جيداً.

نضع البقسماط في طبق ، والدقيق في طبق أخر مسطح.

نضع البانية في البيض، ثم نضعه في طبق الدقيق.

نضع البانية في البيض مرة أخري، ثم نضعه في البقسماط.

نقلب البانية على الوجهين في البقسماط، نضعه في طبق مسطح.

نترك البانية يرتاح مره أخري في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نضع طاسة على النار، نضيف كمية غزيرة من الزيت.

نتركه حتي يقدح، نضع قطع البانية في الطاسة.

نحمره من الوجهين حتي يصبح لونه ذهبي.

نضعه في طاسة ليصفي، ثم نضعه في سرفس التقديم.

يقدم ساخن بجانبه سلطة الطحينة. طريقة عمل صدور الدجاج المشوية طريقة عمل صدور الدجاج المشوية المكونات نصف كيلو صدور بانية.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بوادر.

ملعقة صغيرة بصل بوادر.

عصير ليمونه.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون. طريقة التحضير نغسل البانية ويصفي، نضعه في طبق عميق.

نضيف الزيت والتوابل، نقلب البانية.

نتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

نحضر الجيريل، وندهنه بالزيت.

نرص قطع البانية في الجيريل.

نتركها لمده سبع دقائق حتي يحمر لونها.

نقلبها على الوجه الأخر ونتركها حتي يصبح لونها ذهبي.

يرص البانية المشوي في أطباق التقديم، يقدم بجانبها المكرونة التي تفضليناها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صدور الدجاج المخلية بمختلف الطرق الشهية لعائلتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.