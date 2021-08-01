الذ طاجن هتاكليه طريقة عمل طاجن بامية بالفراخ بتتبيلة وطعم وريحة تجنن

طاجن البامية بالفراخ من اغني الأكلات بالعناصر الغذائية الهامة في تقوية الجهاز المناعي، تحتوي البامية علي عناصر هامة تسهم في تقليل الإصابة بمرض السكر، لذلك فان تناول البامية بشكل مستمر يمنح الجسم النشاط والحيوية. الفراخ من اشهر اللحوم البيضاء، التي تحتوي علي البروتين لذلك فان طاجن البامية بالفراخ يعتبر وجبة غذائية كاملة من حيث العناصر الغذائية. طريقة عمل طاجن بامية بالفراخ المكونات: دجاجة متوسطة الحجم.

كيلو بامية.

ثلاث بصلات.

كوب صلصة.

فلفل احمر.

ليمونة.

اربع معالق من الخل.

ملح ابيض اربع معالق.

طاجن فخار.

كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة تحضير طاجن بامية بالفراخ نأخذ الدجاجة ونقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها الي ثمانية قطعة.

نحضر وعاء ونضع به قطع الدجاج ثم نضيف معلقة كبيرة من الملح الأبيض واربع معالق من الخل وليمونة نقوم بعصرها جيدا.

نقلب قطع الدجاج جيدا مع الليمون والخل والملح ونتركها لمدة عشر دقائق لكي تتخلص من اي رائحة غير مرغوب فيها موجودة في قطع الدجاج.

يعطي الليمون والخل والملح قطع الدجاج مذاقا خاصا ولذيذا.

نقوم بتقشير ثلاثة بصلات وغسلها جيدا بالماء الفاتر ثم تقطيعها مكعبات صغيرة.

نضع مقلاة علي النار وبها مكعب من الزبدة ونضع قطع الدجاج ونقوم بتقليب قطع الدجاج لمدة خمس دقائق حتي تتشرب ٠ميع المواد السائلة التي أفرزتها أثناء وضعها علي النار.

نضيف مكعبات البصل علي قطع الدجاج ونقوم بالتقليب علي نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتي نحصل علي لون مناسب للبصل.

نضيف بعد ذلك الفلفل الأحمر الكمية حسب الرغبة وبعدها نضيف كوب الصلة وكوب من الماء الفاتر.

نحضر كيلو البامية ونغسله جيدا بالماء الفاتر ونتركه في مصفاه حتي يجف تماما.

نشيل الزوائد الموجودة بثمرة البامية وبعدها نضع الباميه علي قطع الفراخ ومكعبات البصل.

نهدي النار ونقوم بوضع غطاء علي المقلاة لمدة خمس دقائق.

نحضر طاجن فخار ونضع به مكعب من الزبدة ونقوم بتسخين الطاجن في الفرن.

نضع البامية وقطع الفراخ والبصل في الطاجن ثم نضع الطاجن في الفرن لمدة خمس دقائق.

يقدم طاجن البامية بالفراخ ساخنا بجوار الأرز الأبيض والعيش البلدي. الوسوم

طاجن البامية بالفراخ من اغني الأكلات بالعناصر الغذائية الهامة في تقوية الجهاز المناعي، تحتوي البامية علي عناصر هامة تسهم في تقليل الإصابة بمرض السكر، لذلك فان تناول البامية بشكل مستمر يمنح الجسم النشاط والحيوية. الفراخ من اشهر اللحوم البيضاء، التي تحتوي علي البروتين لذلك فان طاجن البامية بالفراخ يعتبر وجبة غذائية كاملة من حيث العناصر الغذائية. طريقة عمل طاجن بامية بالفراخ المكونات: دجاجة متوسطة الحجم.

كيلو بامية.

ثلاث بصلات.

كوب صلصة.

فلفل احمر.

ليمونة.

اربع معالق من الخل.

ملح ابيض اربع معالق.

طاجن فخار.

كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة تحضير طاجن بامية بالفراخ نأخذ الدجاجة ونقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر ثم بعد ذلك نقوم بتقطيعها الي ثمانية قطعة.

نحضر وعاء ونضع به قطع الدجاج ثم نضيف معلقة كبيرة من الملح الأبيض واربع معالق من الخل وليمونة نقوم بعصرها جيدا.

نقلب قطع الدجاج جيدا مع الليمون والخل والملح ونتركها لمدة عشر دقائق لكي تتخلص من اي رائحة غير مرغوب فيها موجودة في قطع الدجاج.

يعطي الليمون والخل والملح قطع الدجاج مذاقا خاصا ولذيذا.

نقوم بتقشير ثلاثة بصلات وغسلها جيدا بالماء الفاتر ثم تقطيعها مكعبات صغيرة.

نضع مقلاة علي النار وبها مكعب من الزبدة ونضع قطع الدجاج ونقوم بتقليب قطع الدجاج لمدة خمس دقائق حتي تتشرب ٠ميع المواد السائلة التي أفرزتها أثناء وضعها علي النار.

نضيف مكعبات البصل علي قطع الدجاج ونقوم بالتقليب علي نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتي نحصل علي لون مناسب للبصل.

نضيف بعد ذلك الفلفل الأحمر الكمية حسب الرغبة وبعدها نضيف كوب الصلة وكوب من الماء الفاتر.

نحضر كيلو البامية ونغسله جيدا بالماء الفاتر ونتركه في مصفاه حتي يجف تماما.

نشيل الزوائد الموجودة بثمرة البامية وبعدها نضع الباميه علي قطع الفراخ ومكعبات البصل.

نهدي النار ونقوم بوضع غطاء علي المقلاة لمدة خمس دقائق.

نحضر طاجن فخار ونضع به مكعب من الزبدة ونقوم بتسخين الطاجن في الفرن.

نضع البامية وقطع الفراخ والبصل في الطاجن ثم نضع الطاجن في الفرن لمدة خمس دقائق.

يقدم طاجن البامية بالفراخ ساخنا بجوار الأرز الأبيض والعيش البلدي.

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