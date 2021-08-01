مفعول كريم النشا المعجزة لتبييض الوجه والرقبة وازالة الجلد الميت والبقع في دقائق معدودة

من المتعارف عليه أن كل النساء تهتم دائمًا بجمالها، وبشرتها، وتسعى كل امرأة لكي تحصل على بشرة بدون اي بقع أو اسمرار، ولذلك تضطر دائمًا إلى استخدام العديد من مستحضرات التجميل التي تساعد في إخفاء الاسمرار، ولكن قد ظهر طريقة جديدة لعلاج هذه المشكلة وتفتيح البشرة بسرعة، وبدون حدوث أي آثار جانبية وهي استخدام كريم جليسوليد مع إضافة النشا.

فوائد كريم الجليسوليد

هذا الكريم له فوائد متعددة للبشرة فهو يساعد على:

ترطيب البشرة من الجفاف، وزيادة من حيويتها ونضارتها

يساعد في تفتيح البشرة بسرعة

يساعد في التخلص من التجاعيد في البشرة

طريقة تبييض البشرة بكريم جليسوليد والنشا استخدامه منفردًا، أو بدخوله في الوصفات الطبيعية

خلطة تبييض البشرة بكريم الجليسوليد والنشا

الطريقة الأولى

المكونات

1 ملعقة كبيرة من كريم الجليسوليد

3 ملاعق من النشا

ربع كوب من ماء الورد الطبيعي

طريقة التحضير

في البداية ضعي الكريم الجليسوليد مع النشا فقط وقومي بالتقليب جيدًا حتى يتماسك

بعد ذلك أضيفي ماء الورد تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة لينة سهلة التطبيق.

وهكذا يمكن الآن توزيعة على البشرة، ويترك لمدة ساعة على البشرة ثم يغسل بالماء البارد

لابد من استخدام هذا الكريم بانتظام، على البشرة، ويوضع هذا الخليط داخل الثلاجة ويستخدم متى تشائين في اي مكان الا المناطق الحساسة.

خلطة تبييض البشرة بكريم الجليسوليد وماء الورد

المكونات

ملعقتين من كريم جليسوليد.

قطرات من عصير الليمون.

ربع كوب من ماء ورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير