مفعول كريم النشا المعجزة لتبييض الوجه والرقبة وازالة الجلد الميت والبقع في دقائق معدودة

من المتعارف عليه أن كل النساء تهتم دائمًا بجمالها، وبشرتها، وتسعى كل امرأة لكي تحصل على بشرة بدون اي بقع أو اسمرار، ولذلك تضطر دائمًا إلى استخدام العديد من مستحضرات التجميل التي تساعد في إخفاء الاسمرار، ولكن قد ظهر طريقة جديدة لعلاج هذه المشكلة وتفتيح البشرة بسرعة، وبدون حدوث أي آثار جانبية وهي استخدام كريم جليسوليد مع إضافة النشا.فوائد كريم الجليسوليد
هذا الكريم له فوائد متعددة للبشرة فهو يساعد على:
- ترطيب البشرة من الجفاف، وزيادة من حيويتها ونضارتها
- يساعد في تفتيح البشرة بسرعة
- يساعد في التخلص من التجاعيد في البشرة
- طريقة تبييض البشرة بكريم جليسوليد والنشا استخدامه منفردًا، أو بدخوله في الوصفات الطبيعية
الطريقة الأولى
المكونات
- 1 ملعقة كبيرة من كريم الجليسوليد
- 3 ملاعق من النشا
- ربع كوب من ماء الورد الطبيعي
طريقة التحضير
في البداية ضعي الكريم الجليسوليد مع النشا فقط وقومي بالتقليب جيدًا حتى يتماسك
- بعد ذلك أضيفي ماء الورد تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة لينة سهلة التطبيق.
- وهكذا يمكن الآن توزيعة على البشرة، ويترك لمدة ساعة على البشرة ثم يغسل بالماء البارد
- لابد من استخدام هذا الكريم بانتظام، على البشرة، ويوضع هذا الخليط داخل الثلاجة ويستخدم متى تشائين في اي مكان الا المناطق الحساسة.
المكونات
- ملعقتين من كريم جليسوليد.
- قطرات من عصير الليمون.
- ربع كوب من ماء ورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
طريقة التحضير
- في البداية اخلطي الكريم الجليسوليد مع الفازلين وقلبيه حتى يتجانس مع بعض.
- ثم بعد ذلك أضيفي باقي المكونات إليهم تدريجيًا واستمري في التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة واحدة متجانسة، و تعطي قوام الكريمة.
- بعد ذلك لابد قبل وضع هذه خلطة لابد أن يتم غسل البشرة جيدًا منعًا لوجود أي أتربة أو شوائب، وقومي بتجفيفها جيدًا.
- وزعي الخليط على وجهك وقومي بتدليكه بطريقة دائرية.
- ثم يترك على البشرة ساعة كاملة.
- اغسلي وجهك وازيلي كل الرواسب الموجودة، وجففيه مرة أخرى.
الوسوم
من المتعارف عليه أن كل النساء تهتم دائمًا بجمالها، وبشرتها، وتسعى كل امرأة لكي تحصل على بشرة بدون اي بقع أو اسمرار، ولذلك تضطر دائمًا إلى استخدام العديد من مستحضرات التجميل التي تساعد في إخفاء الاسمرار، ولكن قد ظهر طريقة جديدة لعلاج هذه المشكلة وتفتيح البشرة بسرعة، وبدون حدوث أي آثار جانبية وهي استخدام كريم جليسوليد مع إضافة النشا.فوائد كريم الجليسوليد
هذا الكريم له فوائد متعددة للبشرة فهو يساعد على:
- ترطيب البشرة من الجفاف، وزيادة من حيويتها ونضارتها
- يساعد في تفتيح البشرة بسرعة
- يساعد في التخلص من التجاعيد في البشرة
- طريقة تبييض البشرة بكريم جليسوليد والنشا استخدامه منفردًا، أو بدخوله في الوصفات الطبيعية
الطريقة الأولى
المكونات
- 1 ملعقة كبيرة من كريم الجليسوليد
- 3 ملاعق من النشا
- ربع كوب من ماء الورد الطبيعي
طريقة التحضير
في البداية ضعي الكريم الجليسوليد مع النشا فقط وقومي بالتقليب جيدًا حتى يتماسك
- بعد ذلك أضيفي ماء الورد تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة لينة سهلة التطبيق.
- وهكذا يمكن الآن توزيعة على البشرة، ويترك لمدة ساعة على البشرة ثم يغسل بالماء البارد
- لابد من استخدام هذا الكريم بانتظام، على البشرة، ويوضع هذا الخليط داخل الثلاجة ويستخدم متى تشائين في اي مكان الا المناطق الحساسة.
المكونات
- ملعقتين من كريم جليسوليد.
- قطرات من عصير الليمون.
- ربع كوب من ماء ورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
طريقة التحضير
- في البداية اخلطي الكريم الجليسوليد مع الفازلين وقلبيه حتى يتجانس مع بعض.
- ثم بعد ذلك أضيفي باقي المكونات إليهم تدريجيًا واستمري في التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة واحدة متجانسة، و تعطي قوام الكريمة.
- بعد ذلك لابد قبل وضع هذه خلطة لابد أن يتم غسل البشرة جيدًا منعًا لوجود أي أتربة أو شوائب، وقومي بتجفيفها جيدًا.
- وزعي الخليط على وجهك وقومي بتدليكه بطريقة دائرية.
- ثم يترك على البشرة ساعة كاملة.
- اغسلي وجهك وازيلي كل الرواسب الموجودة، وجففيه مرة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفعول كريم النشا المعجزة لتبييض الوجه والرقبة وازالة الجلد الميت والبقع في دقائق معدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.