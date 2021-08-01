مثل الجاهزة طريقة عمل التونة في المنزل وسر طعم المعلبة بمقادير بسيطة بالخطوات

ينصح الأطباء في كل البلاد بتناول السمك كوجبة اساسية ثلاث مرات اسبوعيا علي الأقل للإستفادة بكافة العناصر الغذائية الموجودة في السمك التي تسهم في بناء الجسم وتقوية المناعة لكي يبقي الجسم قادرا علي مواجهة الأمراض، التونة من الاكلات سريعة التحضير وهي ايضا واجبة كاملة وصحية وامنة في تناولها علي جميع افراد المنزل. طريقة عمل التونة في المنزل المكونات: كيلو من سمك التونة.

ملح أبيض.

زيت عباد الشمس.

توابل. طريقة التحضير ننظف كيلو السمك جيدا ثم نخليه من جميه الشوائب بما فيها السفا.

نقطع كيلو السمك الي شرائح دائرية متوسطة السمك حتي تتم عملية التسوية بسهولة ونجاح.

نضع شرائح السمك في مصفاة ونعرضها لبخار الماء لمدة ساعة حتي نحصل علي تونة صحية لذيذة في المنزل وبأقل التكاليف.

نترك التونة حتي تبرد ثم نضيف عليها زيت عباد الشمس ومعلقة كبيرة من الملح الأبيض وثلاث معالق كبيرة من التوابل ونقوم بتقليبها جيدا ثم نضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الإستخدام.

نحضر كوب من الدقيق وربع كوب من الماء لتخضير عجينة ساندوتش التونة الصحي بطريقة سريعة جداً.

نقوم بعجن الماء الدقيق ثم نفرد العجينة ونضع كمية كافية من التونة ونقوم بغلق ساندوتش التونة جيدا.

نضع الساندوتش في صينة صغيرة في الفرن علي نار متوسطة لمدة خمس دقائق.

نغلق النار ونقوم بوضع الساندوتش في طبق التقديم.

نحضر معلقة من الطحينة ونضع عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون وتقدم مع ساندوتش التونة اللذيذ.

للحصول علي اكبر قدر ممكن من فوائد التونة يفضل تخضيرها في المنزل لضمان سلامتها وخلوها من الجراثيم خاصة بعد انتشار فيرس كرونا في جميع أنحاء العالم.

سلطة التونة من اكثر الوجبات التي يتم تناولها خاصة عند اتباع رجيم صحي لإنقاص الوزن.

فإضافة الخضراوات الي التونة مثل الخس والجزر يعلي من القيمة الغذائية للتونة وبذلك يستفيد الجسم بشكل اكبر

تحفظ التونة التي تم تحضيرها في المنزل لمدة اسبوع في الثلاجة لا تزيد المدة عن اسبوع لأنها خالية من المواد الحافظة وللحفاظ عليها من التلف ينصح باستخدام معلقة نظيفة وجافة اثناء الإستعمال. الوسوم

ينصح الأطباء في كل البلاد بتناول السمك كوجبة اساسية ثلاث مرات اسبوعيا علي الأقل للإستفادة بكافة العناصر الغذائية الموجودة في السمك التي تسهم في بناء الجسم وتقوية المناعة لكي يبقي الجسم قادرا علي مواجهة الأمراض، التونة من الاكلات سريعة التحضير وهي ايضا واجبة كاملة وصحية وامنة في تناولها علي جميع افراد المنزل. طريقة عمل التونة في المنزل المكونات: كيلو من سمك التونة.

ملح أبيض.

زيت عباد الشمس.

توابل. طريقة التحضير ننظف كيلو السمك جيدا ثم نخليه من جميه الشوائب بما فيها السفا.

نقطع كيلو السمك الي شرائح دائرية متوسطة السمك حتي تتم عملية التسوية بسهولة ونجاح.

نضع شرائح السمك في مصفاة ونعرضها لبخار الماء لمدة ساعة حتي نحصل علي تونة صحية لذيذة في المنزل وبأقل التكاليف.

نترك التونة حتي تبرد ثم نضيف عليها زيت عباد الشمس ومعلقة كبيرة من الملح الأبيض وثلاث معالق كبيرة من التوابل ونقوم بتقليبها جيدا ثم نضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل قبل الإستخدام.

نحضر كوب من الدقيق وربع كوب من الماء لتخضير عجينة ساندوتش التونة الصحي بطريقة سريعة جداً.

نقوم بعجن الماء الدقيق ثم نفرد العجينة ونضع كمية كافية من التونة ونقوم بغلق ساندوتش التونة جيدا.

نضع الساندوتش في صينة صغيرة في الفرن علي نار متوسطة لمدة خمس دقائق.

نغلق النار ونقوم بوضع الساندوتش في طبق التقديم.

نحضر معلقة من الطحينة ونضع عليها معلقة كبيرة من عصير الليمون وتقدم مع ساندوتش التونة اللذيذ.

للحصول علي اكبر قدر ممكن من فوائد التونة يفضل تخضيرها في المنزل لضمان سلامتها وخلوها من الجراثيم خاصة بعد انتشار فيرس كرونا في جميع أنحاء العالم.

سلطة التونة من اكثر الوجبات التي يتم تناولها خاصة عند اتباع رجيم صحي لإنقاص الوزن.

فإضافة الخضراوات الي التونة مثل الخس والجزر يعلي من القيمة الغذائية للتونة وبذلك يستفيد الجسم بشكل اكبر

تحفظ التونة التي تم تحضيرها في المنزل لمدة اسبوع في الثلاجة لا تزيد المدة عن اسبوع لأنها خالية من المواد الحافظة وللحفاظ عليها من التلف ينصح باستخدام معلقة نظيفة وجافة اثناء الإستعمال.

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