بملعقة حنة واحدة طريقة صبغ الشعر باللون البني في المنزل للحصول على لون جذاب ورائع

اللون البنى من اقوى الالوان فى عالم الموضة وخاصة فى الشعر فهو لون مناسب لجميع درجات البشرة فهو يليق مع البشرة الخمرية والبشرة البرونزية، والبشرة القمحاوية، والبشرة البيضاء، درجات اللون البنى مختلفة ومتنوعة ونتيجة لتنوع درجات اللون البنى. احتل اللون البنى مكانة كبيرة فى عالم صبغ الشعر خاصة فى المناسبات تجد الكثير من النساء يفضلن اللون البنى عن غيره من الألوان نظرا إلى جاذبته الساحرة. خلطة صبغ الشعر بنى فى المنزل خلال دقائق المكونات: خمس معالق كبيرة من الحنة ذات اللون البنى.

أربع معالق من العسل الأبيض.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث معالق من الماء المغلي.

بونيه.

فرشاة.

طبق نظيف.

كوب ماء مغلى.

معلقة كبيرة من الملح الأبيض. طريقة التحضير نقوم بغسل الشعر جيدا قبل وضع الصبغة البنية عليه لأن تنظيف الشعر يسهم بشكل كبير فى القضاء على مجموعة كبيرة من الجراثيم، والأتربة العالقة بالشعر ويؤدى إلى نجاح الصبغة بشكل كبير وظهور الشعر بمظهر صحي ولامع.

فى طبق نظيف نضع خمس معالق كبيرة من الحنة ذات اللون البنى، ونضيف أربع معالق من العسل الأبيض، ومعلقة كبيرة زيت الخروع، وثلاث معالق من الماء المغلى.

نقوم بعجن المكونات جيدا مع بعضها حتى تتداخل جميع مكونات الصبغة مع بعضها بشكل متجانس ونحصل على قوام متماسك للصبغة.

نحضر كوب من الماء المغلى ونضع به معلقة كبيرة من الملح ثم بعد ذلك نضع الفرشاة فى محلول الملح والماء المغلى الذى يعتبر من اقوى المحاليل المستخدمة فى عالم التطهير والقضاء على الفيروسات والجراثيم.

نترك الفرشاة تجف لمدة خمسون ثانية.

نقوم بفرك الشعر لمدة خمس دقائق لكى يتم تنشيط الدورة الدموية في الرأس.

نحضر الفراشة ونقوم بتوزيع الصيغة على جميع أطراف الشع وفروة الرأس بطريقة متساوية.

بعد إتمام عملية توزيع الصبغة نقوم بوضع البونيه على الشعر لمدة ساعة وذلك فى حالة الرغبة فى الحصول على لون بنى فاتح، أما فى حالة الرغبة فى الحصول على درجة أغمق نقوم بترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور الوقت نقوم بفرك الشعر بحركات دائرية ثم نشطف الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة وهى صبغة الشعر باللون البنى عند الحاجة فهى تحتوى على مكونات طبيعة لاتؤثر سلبا على صحة الشعر. الوسوم

اللون البنى من اقوى الالوان فى عالم الموضة وخاصة فى الشعر فهو لون مناسب لجميع درجات البشرة فهو يليق مع البشرة الخمرية والبشرة البرونزية، والبشرة القمحاوية، والبشرة البيضاء، درجات اللون البنى مختلفة ومتنوعة ونتيجة لتنوع درجات اللون البنى. احتل اللون البنى مكانة كبيرة فى عالم صبغ الشعر خاصة فى المناسبات تجد الكثير من النساء يفضلن اللون البنى عن غيره من الألوان نظرا إلى جاذبته الساحرة. خلطة صبغ الشعر بنى فى المنزل خلال دقائق المكونات: خمس معالق كبيرة من الحنة ذات اللون البنى.

أربع معالق من العسل الأبيض.

معلقة كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث معالق من الماء المغلي.

بونيه.

فرشاة.

طبق نظيف.

كوب ماء مغلى.

معلقة كبيرة من الملح الأبيض. طريقة التحضير نقوم بغسل الشعر جيدا قبل وضع الصبغة البنية عليه لأن تنظيف الشعر يسهم بشكل كبير فى القضاء على مجموعة كبيرة من الجراثيم، والأتربة العالقة بالشعر ويؤدى إلى نجاح الصبغة بشكل كبير وظهور الشعر بمظهر صحي ولامع.

فى طبق نظيف نضع خمس معالق كبيرة من الحنة ذات اللون البنى، ونضيف أربع معالق من العسل الأبيض، ومعلقة كبيرة زيت الخروع، وثلاث معالق من الماء المغلى.

نقوم بعجن المكونات جيدا مع بعضها حتى تتداخل جميع مكونات الصبغة مع بعضها بشكل متجانس ونحصل على قوام متماسك للصبغة.

نحضر كوب من الماء المغلى ونضع به معلقة كبيرة من الملح ثم بعد ذلك نضع الفرشاة فى محلول الملح والماء المغلى الذى يعتبر من اقوى المحاليل المستخدمة فى عالم التطهير والقضاء على الفيروسات والجراثيم.

نترك الفرشاة تجف لمدة خمسون ثانية.

نقوم بفرك الشعر لمدة خمس دقائق لكى يتم تنشيط الدورة الدموية في الرأس.

نحضر الفراشة ونقوم بتوزيع الصيغة على جميع أطراف الشع وفروة الرأس بطريقة متساوية.

بعد إتمام عملية توزيع الصبغة نقوم بوضع البونيه على الشعر لمدة ساعة وذلك فى حالة الرغبة فى الحصول على لون بنى فاتح، أما فى حالة الرغبة فى الحصول على درجة أغمق نقوم بترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور الوقت نقوم بفرك الشعر بحركات دائرية ثم نشطف الشعر بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة وهى صبغة الشعر باللون البنى عند الحاجة فهى تحتوى على مكونات طبيعة لاتؤثر سلبا على صحة الشعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة حنة واحدة طريقة صبغ الشعر باللون البني في المنزل للحصول على لون جذاب ورائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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