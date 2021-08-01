خلطة رهيبة بالقهوة وزيت جونسون تزيل السواد وتحصل على بشرة بيضاء زجاجية

تعد خلطة القهوة وزيت جونسون من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير هذه الخلطة للحصول على بشرة بيضاء كالثلج، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية ومذهلة للحصول على بشرة لامعة وبيضاء كالزجاج، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة القهوة وزيت جونسون للحصول على بشرة بيضاء في المنزل. مكونات عمل خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح مكونات عمل خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح تتكون خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع صابونة مبشورة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

القليل من زيت جونسون.

ملعقة من النشا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسريعة لتحضير خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الصابون وماء الورد معا جيدا حتى يذوب الصابون. بعد ذلك نقوم بإضافة القهوة وزيت جونسون مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة ملعقة النشا ونقلب الخليط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة تطبيق الخليط بطريقة سهلة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بفرد الخليط على الوجه والجسم مع التدليك المستمر لمدة لا تقل عن خمس دقائق بعد ذلك تغسل بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة عشرة أيام مع الإحتفاظ به في الثلاجة.

وبهذا نكون قد قدمنا خلطة سحرية لتفتيح دائم وبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد وإزالة خلايا الجلد الميتة. فوائد القهوة للبشرة فوائد القهوة للبشرة هناك عدة فوائد للقهوة على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- تعالج الهالات السوداء حول العين وتخفف انتفاخ العين. تمنع ظهور السيلوليت كما تعالج الوردية واحمرار البشرة. تشد الجلد المترهل وتزيل خلايا الجلد الميتة. تعالج حروق الشمس وتعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. تزيل الرؤوس السوداء وتعالج التهاب البشرة والاحمرار المزعج. الوسوم

تعد خلطة القهوة وزيت جونسون من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير هذه الخلطة للحصول على بشرة بيضاء كالثلج، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية ومذهلة للحصول على بشرة لامعة وبيضاء كالزجاج، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلطة القهوة وزيت جونسون للحصول على بشرة بيضاء في المنزل. مكونات عمل خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح مكونات عمل خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح تتكون خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع صابونة مبشورة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

القليل من زيت جونسون.

ملعقة من النشا. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسريعة لتحضير خلطة القهوة وزيت جونسون للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الصابون وماء الورد معا جيدا حتى يذوب الصابون. بعد ذلك نقوم بإضافة القهوة وزيت جونسون مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة ملعقة النشا ونقلب الخليط جيدا حتى نحصل على خليط كريمي. طريقة الاستخدام سوف نقدم طريقة تطبيق الخليط بطريقة سهلة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بفرد الخليط على الوجه والجسم مع التدليك المستمر لمدة لا تقل عن خمس دقائق بعد ذلك تغسل بالماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لمدة عشرة أيام مع الإحتفاظ به في الثلاجة.

وبهذا نكون قد قدمنا خلطة سحرية لتفتيح دائم وبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد وإزالة خلايا الجلد الميتة. فوائد القهوة للبشرة فوائد القهوة للبشرة هناك عدة فوائد للقهوة على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- تعالج الهالات السوداء حول العين وتخفف انتفاخ العين. تمنع ظهور السيلوليت كما تعالج الوردية واحمرار البشرة. تشد الجلد المترهل وتزيل خلايا الجلد الميتة. تعالج حروق الشمس وتعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. تزيل الرؤوس السوداء وتعالج التهاب البشرة والاحمرار المزعج.

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