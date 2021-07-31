طريقة كوكيز سهلة بالمقادير والخطوات شهية ولذيذة

طريقة كوكيز سهلة من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل السيدات حيث تعتبر الكوكيز من أجمل الحلويات التي يمكن تقديمها لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال، لذا فإن السيدات يبحثن عن طريقة كوكيز مضمونه ويتم عمل الكوكيز بأكثر من طريقة فيمكن معرفة أيضًا طريقة عمل كوكيز سهلة بدون زبدة للأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية المختلفة والراغبين في إنقاص وزنهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة كوكيز سهلة كما وفرنا طريقة بان كيك الشوفان.

طريقة كوكيز سهلة

للحصول على طريقة كوكيز سهلة ينبغي على السيدة توفير بعض المكونات الأساسية التي يتم عمل الكوكيز بها بالإضافة إلى إمكانية إضافة الكاكاو في حالة وجود أطفال، وتتكون المقادير من الآتي:

مقادير عمل كوكيز سهلة

وعن مقادير الكوكيز فتتمثل في:

يتم إحضار مقدار كوب ونصف الكوب من الزبدة.

كوبين ألا ربع من السكر.

عدد 2 بيض.

كمية مناسبة من الفانيليا.

كوبان ونصف من الدقيق.

كمية مناسبة من الكاكاو.

ملعقة من البيكنج بودر.

كمية قليلة من الملح.

كوبان من الشوكولاتة الصغيرة.

طريقة تحضير كوكيز سهلة

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 لحين تجهيز المقادير، ومن ثم يتم وضع كمية الزبدة المتوفرة في وعاء ويتم إضافة السكر إليها وتقليبهم جيدًا عن طريق المضرب الكهربائي، ويتم بعد ذلك إضافة البيض والفانيليا إلى الخلط ويعاد ضربهم بالمضرب مرة أخرى.

بعد الانتهاء من خفقهم جيدًا يتم إضافة الملح والبيكنج بودر وكذلك الدقيق والكاكاو، ونقوم بخلطهم مرة أخرى للحصول على قوام متجانس، وبعدها يتم وضع قطع الشوكولاتة.

يتم بعد ذلك إحضار صينية ويتم وضع قطعة من الزبدة عليها وتحريكها على الصينية بالكامل ومن ثم يتم أخذ الخليط الذي تم تحضيره وتوزيعها بها على شكل كرات، بعد الانتهاء من توزيع العجين يتم وضعها بالفرن لمدة 10 دقائق أو لحين تغيير لونه، ومن ثم يتم إخراجه وتركه ليبرد في الهواء ويتم تقديمه مباشرة.

مع العلم أنه من الممكن أثناء تجهيز العجينة إضافة كمية مناسبة من المكسرات إلى العجين حسب الرغبة مع ضرورة أن يتم طحن المكسرات جيدًا ليتم احتوائها بالعجين.