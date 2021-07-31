ما دوت الخليج فوائد الزنجبيل والقرفة للقلب، ومعروف أن لكل من الزنجبيل والقرفة فوائد صحية على العديد من أعضاء الجسم بشرط تناولها باعتدال وبشكل لا يؤذي الحالة الصحية لأي شخص.

والزنجبيل والقرفة من النباتات التي شاع استخدامها في الطب القديم والطب البديل، نظراً لخصائصها العلاجية العالية وقدرتها الفائقة في التخفيف من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

ويحتل الزنجبيل والقرفة مكانة متقدمة بين العلاجات الطبيعية لتعزيز صحة القلب وحمايته من المشاكل الصحية التي يمكن أن يلم بها، وفقاً لمعلومات جمعناها لكم من مواقع مختلفة من الإنترنت.

لكن وقبل البدء في اتباع الزنجبيل والقرفة لتحسين أداء القلب، ننصح دوماً باستشارة الطبيب المختص كونه الأدرى والأكثر خبرة في تحديد فوائد هذا المزيج من عدمها.

ما دوت الخليج فوائد الزنجبيل والقرفة للقلب

الزنجبيل هو واحد من النباتات الجذرية التي تنتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية، يمتاز بطعمه اللاذع القوي ويدخل ضمن قائمة الأعشاب الطبية وعادة ما يتم استخدام جذوره كتوابل. وبالإمكان تناول الزنجبيل طازجاً مع الطعام أو نقعه وشربه، كما يمكن استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية.

أما القرفة، فهي عبارة عن لحاء نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة، يتراوح ارتفاعها بين 10-40 متراً. تمتاز القرفة برائحة نفاذة وطعم حاد، لكنها من التوابل المعززة للنكهة في العديد من وصفات الطعام والحلويات والمشروبات، كما أنها مفيدة للصحة بشكل عام وصحة القلب بشكل خاص.

ويمتاز الزنجبيل مع القرفة بفوائد عدة للقلب منها:

تقوية عضلة القلب ومنع تجلط الدم.

تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

الزنجبيل غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساعد على ضبط معدلات ضغط الدم، شرط عدم الإفراط في تناوله.

ما دوت الخليج فوائد الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بمحتواه العالي من العناصر المهمة التي تجعل منه قيمة غذائية وعلاجية مهمة للكثير من المشاكل الصحية.

ومن فوائد الزنجبيل الأساسية:

المساعدة على تحسين الهضم: وذلك من خلال تنظيم مستوى السكر في الدم ما يساعد المعدة على إفراغ محتوياته الزائدة من الطعام.

تقوية الذاكرة والحفظ ومنع النسيان.

علاج الصداع والشقيقة أو الصداع النصفي.

التخلص من الغازات والنفخة وعلاج التسمم الغذائي.

لكن هذه الفوائد لا تلغي بعضاً من الأضرار المتعلقة باستهلاك الزنجبيل ومنها:

التسبب بالإجهاض والنزيف وتشوهات الجنين.

خفض مستوى السكر في الدم بشكل خطير.

يشكَل الزنجبيل خطراً على مرضى الضغط.

التسبب بالطفح الجلدي.

تناول الزنجبيل باستمرار قد يشكَل خطراً على صحة القلب والأوعية الدموية لجهة زيادة ضربات القلب وخفقانه السريع أو إبطائها.

وفقاً لبعض الدراسات، فإن تناول الزنجبيل أثناء الدورة الشهرية قد يسبب النزيف.

الإصابة بالغازات والإنتفاخ في بعض الحالات.

تحفيز إفراز الصفراء في الجهاز الهضمي، والتسبب بألم وحرقة في المعدة.

التهابات شديدة في العين خاصة لمرضى الحساسية.

الإكثار من الزنجبيل يسبَب حصى المرارة والالتهابات القوية.

ينصح بعدم إعطاء الزنجبيل للأطفال الصغار كونه مضر بالجهاز الهضمي والجلد.

ما دوت الخليج فوائد القرفة

في جهة موازية، لا تخلو القرفة من الفوائد الصحية المميزة التي نلخصها بالتالي:

تنظيم مستوى السكر في الدم.

تقليل الأملاح الصفراء في الجسم، بفضل محتواها من الكالسيوم والألياف.

تحسين وظيفة الإدراك والذاكرة.

تعزيز الدورة الدموية في الجسم.

أما أضرار عشبة القرفة فيمكن إيجازها بالتالي: