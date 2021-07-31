طرق عمل سلطة الروبيان في المنزل ب 3 وصفات مختلفة وخطوات بسيطة

طرق عمل سلطة الروبيان المأكولات البحرية لها مكانة كبيرة في قلوب الكثير من الأشخاص، وخاصة الروبيان الذي يتم تحضيره بأشكال مختلفة، وللخروج عن الطريقة التقليدية التي يتم تقديمه بها، سنقدم لكي سيدتي اليوم أفضل طريقة لعمل سلطة روبيان في البيت، بخطوات بسيطة ستحصلين على أقوى طعم مميز من الروبيان، وأيضًا طبق مميز يزين سفرتك، ويشرفك أمام ضيوفك.

طرق عمل سلطة الروبيان

يمكنك الآن بكل سهولة تحضرين أقوى سلطة روبيان مثل التي تقدم في أرقى المطاعم بجودة عالية في خلال دقائق بسيطة، شاهدي الآن معنا طريقة عمل سلطة روبيان شهية ولذيذة ومميزة، وجربيها الآن على الفور.

المكونات

نصف كيلو من الروبيان (جمبري صغير الحجم).

ثلاثة ثمرات من الطماطم المفرومة.

ثمرة من الخس المفروم.

مقدار ثمرة من الأفوكادو مقطع شرائح.

ثمرة من البصل مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

علبة من الذرة.

مكونات صوص السلطة

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخردل.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من خل البلسمك.

مقدار ملعقتان كبيرتان من البقدونس.

طريقة التحضير

ضعي الزيت في المقلاة وارفعيها على النار وعندما تصبح ساخنة ضعي الروبيان وحمريه لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونه متغير.

ثم اسكبي الخضار في طبق التقديم واتركيه جانبًا.

اخلطي مكونات صوص السلطة في وعاء عميق ثم اسكبيه على وجه السلطة قبل التقديم.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة الروبيان بزيت الزيتون

المكونات

نصف كيلو من الروبيان المقشر.

ربع كوب من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

معيار ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

فص من الثوم المهروس.

ملعقتان صغيرتان من المسطردة.

6 ملاعق كبيرة من الجبن البارميزان المبشور.

نصف ثمرة من الخس الروماني مفروم خشن.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في مقلاة وارفعيها على النار وعندما تذوب تمامًا ضعي الجمبري المقشر بها + الملح + الفلفل الأسود مع التقليب لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه على النار.

أضيفي الثوم المهروس + المايونيز + المسطردة + الزيت + الليمون + نصف كمية الجبن.

استمري في التقليب واتركيها جانبًا.

افردي الخس في وعاء التقديم ثم وزعي الروبيان.

رشي المتبقي من الجبن على الوجه ثم قدمي السلطة.

الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة الروبيان الشهية

المكونات

250 غرام من الروبيان.

125 جرام من الجبن الشيدر مقطع مكعبات.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

ثمرتان من البصل مقطع شرائح طولية.

ثلاثة ثمرات من الجزر مقطع شرائح طولية.

عدد ثلاثة ثمرات من الخيار مقطع شرائح طولية.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من صويا صوص.

مكونات صوص السلطة

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

عدد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

ربع كوب من عصير الليمون.

معيار ربع كوب من صوص الصويا.

طريقة التحضير

ضعي الروبيان + زيت السمسم + صويا صوص + الثوم + كل التوابل مع الاستمرار في الخفق جيدًا ثم ضعيه في صينية وادخليه الفرن حتى يصبح ناضج.

ثم احضري وعاء عميق امزجي كل مكونات الصوص حتى تصبح متجانسة.

ضعي الجزر + الخيار + البصل + الروبيان المشوي + الجبنة في وعاء التقديم.

اسكبي صوص السلطة وقدميها على الفور.

الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة روبيان على الطريقة الآسيوية