الطريقة المصرية الشهيرة لعمل الفراخ بالفريك

المطبخ المصري هو من المطابخ الشهيرة في الوطن العربي، وتشتهر الكثير من وجباتها في الوطن العربي، بل لا نبالغ لو قولنا أن الأكلات المصرية تعد احد الوجبات الرئسية، في الكثير من المطاعم في أمريكا وأوربا، حيث تلاقي الكثير من الوجبات المصرية الأصيلة، استحسان الكثير من متذوقي الطاعم حول العالم اجمع، ومن هذا المنطلق اصبح المطبخ المصري احد اشهر المطابخ العربية، التي يتم تصدير وجباته إلى الخارج، وذلك بعد أن اصبح وجباته مميزة ومطلوبه من الكبير والصغير، ما أن المطبخ المصري يسرى على نفس النهج العالمي، ويتم تطوير وجباته وإدخال الطابع الغربي أو الأسيوي إلى بعض الوجبات، وبتالي تكون الوجبة اكثر تميزا مع أضافه بعض البهارات والمكونات الأخري. مقادير وجبه الفراخ بالفريك فرخة كاملة بحجم متوسط أو علي حسب الرغبة، أو عدد الأفراد المتواجدون على المائدة. نصف كيلو من الفريك. نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. ربع ملعقةً من الكزبرة الجافة المطحونة. ملعقةً من السمن البلدي وليس مهدرج. عدد 2 بصله متوسطة الحجم. ثلاثة فصوص من الثوم. حبتان من الطماطم متوسطة الحجم. عصير الطماطم حسب الحاجة. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة عمل الفراخ بالفريك يتم غسل الفراخ جيداً ويتم تنظيفها من الزوائد، ثم اتركيها جانباً لتتصفي من الماء الزائد.

يتم فرم البصل حتي يصبح ناعمٍ وضعيها في وعاءٍ، وابشري الحبة الأخرى وضعيها في وعاءٍ آخر، وافرمي الثوم كذلك جيداً واتركيه جانباً.

قطِعي حبة الطماطم إلى مكعبات وابشري الحبة الأخرى وضعيها جانباً.

ضعي أيناء على النار المتوسطة، ثم ضعي به السمن واتركيه حتى يذوب، ثم أضيفي البصل المفروم ورشة من الملح وقلِبيه مع السمن واتركيه حتى يذبل.

قومي بإضافة الفريك وقلبيه مع البصل، واتركيه قليلاً حتي يتغير لونه إلى البني الفاتح.

أضيفي الثوم المفروم وقلِبيه مع البصل والفريك، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون وربع ملعقةٍ من القرفة، والكزبرة الجافة وقلِّبيهم معاً بشكلٍ جيدٍ.

ثم بعد أضيفي الطماطم المقطعة وكوباً من عصير البندورة، واخلطي جميع المكونات معاً، ثم أضيفي الماء واتركي الخليط حتى ينضج الفريك ويتشرب الماء.

شغلي الفرن على درجة حرارة مائتي درجة مئوية.

أحضري أيناء عميق واخلطي به البصلة المبشورة مع حبة الطماطم المبشورة، وتبليها بالقليل من الملح والفلفل الأسود والقرفة.

ضعي الفرخة في أيناء وتبليها بخلطة الطماطم، مع البندورة من الداخل والخارج وبين الجلد واللحم، واتركيها جانباً لمدة ساعتين على الأقل، حتى تتشرب التتبيلة جيداً.

أحضري الفرخة المتبلة واحشي، بها الفريك من الداخل والخارج وبين الجلد، ثم اقفلي الفرخة من الأسفل جيداً باستخدام خيط قوي أو بعود سلاكات الأسنان، ويمكنك وضع بقية الفريك الزائد حول الدجاجة في وعاء الطهي.

أدخلي الفرخة في الفرن حتى تنضج تماما، ويمكنك تغليف وعاء الطهي بورق القصدير لتنضج الفرخة بشكلٍ جيد.

أخرجي الفرخة المحشية بالفريك، من الفرن بعد أن تكون قد احمرت، وضعي الفريك في صحن التقديم ثم ضعي الفرخة في المنتصف وزيِنيها بالمكسرات المقلية، وقدمي إلى جانبها اللبن الزبادي والسلطة الخضراء. مقادير وجبه الفراخ بالفريكطريقة عمل الفراخ بالفريك الوسوم

المطبخ المصري هو من المطابخ الشهيرة في الوطن العربي، وتشتهر الكثير من وجباتها في الوطن العربي، بل لا نبالغ لو قولنا أن الأكلات المصرية تعد احد الوجبات الرئسية، في الكثير من المطاعم في أمريكا وأوربا، حيث تلاقي الكثير من الوجبات المصرية الأصيلة، استحسان الكثير من متذوقي الطاعم حول العالم اجمع، ومن هذا المنطلق اصبح المطبخ المصري احد اشهر المطابخ العربية، التي يتم تصدير وجباته إلى الخارج، وذلك بعد أن اصبح وجباته مميزة ومطلوبه من الكبير والصغير، ما أن المطبخ المصري يسرى على نفس النهج العالمي، ويتم تطوير وجباته وإدخال الطابع الغربي أو الأسيوي إلى بعض الوجبات، وبتالي تكون الوجبة اكثر تميزا مع أضافه بعض البهارات والمكونات الأخري. مقادير وجبه الفراخ بالفريك فرخة كاملة بحجم متوسط أو علي حسب الرغبة، أو عدد الأفراد المتواجدون على المائدة. نصف كيلو من الفريك. نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. ربع ملعقةً من الكزبرة الجافة المطحونة. ملعقةً من السمن البلدي وليس مهدرج. عدد 2 بصله متوسطة الحجم. ثلاثة فصوص من الثوم. حبتان من الطماطم متوسطة الحجم. عصير الطماطم حسب الحاجة. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة عمل الفراخ بالفريك يتم غسل الفراخ جيداً ويتم تنظيفها من الزوائد، ثم اتركيها جانباً لتتصفي من الماء الزائد.

يتم فرم البصل حتي يصبح ناعمٍ وضعيها في وعاءٍ، وابشري الحبة الأخرى وضعيها في وعاءٍ آخر، وافرمي الثوم كذلك جيداً واتركيه جانباً.

قطِعي حبة الطماطم إلى مكعبات وابشري الحبة الأخرى وضعيها جانباً.

ضعي أيناء على النار المتوسطة، ثم ضعي به السمن واتركيه حتى يذوب، ثم أضيفي البصل المفروم ورشة من الملح وقلِبيه مع السمن واتركيه حتى يذبل.

قومي بإضافة الفريك وقلبيه مع البصل، واتركيه قليلاً حتي يتغير لونه إلى البني الفاتح.

أضيفي الثوم المفروم وقلِبيه مع البصل والفريك، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون وربع ملعقةٍ من القرفة، والكزبرة الجافة وقلِّبيهم معاً بشكلٍ جيدٍ.

ثم بعد أضيفي الطماطم المقطعة وكوباً من عصير البندورة، واخلطي جميع المكونات معاً، ثم أضيفي الماء واتركي الخليط حتى ينضج الفريك ويتشرب الماء.

شغلي الفرن على درجة حرارة مائتي درجة مئوية.

أحضري أيناء عميق واخلطي به البصلة المبشورة مع حبة الطماطم المبشورة، وتبليها بالقليل من الملح والفلفل الأسود والقرفة.

ضعي الفرخة في أيناء وتبليها بخلطة الطماطم، مع البندورة من الداخل والخارج وبين الجلد واللحم، واتركيها جانباً لمدة ساعتين على الأقل، حتى تتشرب التتبيلة جيداً.

أحضري الفرخة المتبلة واحشي، بها الفريك من الداخل والخارج وبين الجلد، ثم اقفلي الفرخة من الأسفل جيداً باستخدام خيط قوي أو بعود سلاكات الأسنان، ويمكنك وضع بقية الفريك الزائد حول الدجاجة في وعاء الطهي.

أدخلي الفرخة في الفرن حتى تنضج تماما، ويمكنك تغليف وعاء الطهي بورق القصدير لتنضج الفرخة بشكلٍ جيد.

أخرجي الفرخة المحشية بالفريك، من الفرن بعد أن تكون قد احمرت، وضعي الفريك في صحن التقديم ثم ضعي الفرخة في المنتصف وزيِنيها بالمكسرات المقلية، وقدمي إلى جانبها اللبن الزبادي والسلطة الخضراء. مقادير وجبه الفراخ بالفريكطريقة عمل الفراخ بالفريك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة المصرية الشهيرة لعمل الفراخ بالفريك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.