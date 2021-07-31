أقوي وصفات لفرد الشعر المجعد وتنعيمه بمكونات طبيعية 100% وأسرع نتيجة

وصفات لفرد الشعر وتنعيمه هو ما يبحث عنه كل الفتيات خاصة أن الشعر هو ما يظهر جمال الفتاة لذلك تحرص بالأهتمام به وأن يكون ناعم وإنسيابي بحيث يمكن عمل أنواع مختلفة من التسريحات لإضافة شكل جميل للشعر ولتبدو الفتاة جميلة وأنيقة، لذا تابعونا من خلال موقعنا هذا ليصلكم كل جديد من الوصفات الطبيعية.

وصفات لفرد الشعر وتنعيمه

وهناك وصفات طبيعية تساعد في فرد الشعر وتنعيمه لكي يبدو بمظهر جميل مع تغذبية الشاعر بالعناصر الطبيعية اللازمة له، مثل ما يلي:

الأفوكادو والمايونيز: تساعد وصفة الأفوكادو في تنعيم وترطيب الشعر، كما أنها فعالة في غعادة الحيوية للشعر، والمايونيز يضم عدد من البروتينات الأساسية والزيوت والخل بحيث تقوم بتقوية الشعر، مع فاعليتها في ترطيب الشعر، ويضيف الخل اللمعان للشعر، ويتم تحضيره بالمكونات التالية:

حبة أفوكادو.

2ملعقة كبيرة مايونيز.

التحضير:

يتم تقشير حبة الأفوكادو في البداية مع هرسها ليصبح قوامها ناعم في شكل الكريمة.

يضاف المايونيز مع خلطه بالأفوكادو لتتكون عجينة ناعمة ذات قوام سميك.

يتم فرد الخليط في الشعر، مع تغطية الشعر بقناع ويترك لمدة30دقيقة.

يغسل بعدها الشعر بالماء الدافيء، ثم يستخدم الشامبو في غسل الشعر.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

من أجمل وصفات لفرد الشعر وتنعيمه والتي تفيد الشعر بالمكونات الطبيعية التي تغذي الشعر، حيث أن تلك الوصفة فعالة في إضافة اللمعان للشعر كما تغذي الشعر بالمكونات الطبيعية التي تحافظ عليه، من هذه الوصفات ما يلي:

وصفة الموز والبابايا: تساعد في إضافة القوة والنعومة والترطيب للشعر لأحتوائها عدد من المكونات الطبيعية، يتم تحضيره بالمكونات التالية:

1حبة موز كبيرة الحجم.

1حبة كبيرة بابايا.

التحضير: