دهنة واحدة من هذا المكون المعجزة لشد تجاعيد البشرة وتوحيد لونها، وصفة اليوم هي وصفة رائعة فعالة جداً في شد البشرة وإزالة التجاعيد رغم بساطة مكوناتها التي تعتبر بدون تكلفة تقريباً، فهي تتكون من مكونين فقط عبارة عن ملعقة كبيرة من كل من بذور السمسم والحلبة مع عدد 2 كوب صغير من الماء. بذور السمسم والحلبة لها خواص تقضي على التجاعيد وتحارب ظهورها من جديد، كذلك تساعد على إصلاح الخلايا التالفة وتجددها، ولأن تلك البذور غنية بالكثير من المعادن الضرورية للبشرة فهي تساعد على تغذيتها بشكل رائع وصحي وتوحد لونها بشكل طبيعي.

شد التجاعيد وتوحيد لون البشرة

يتم إضافة مقدار كلا من بذور السمسم والحلبة في قدر قابل للطهي ثم يضاف مقدار الماء ثم يوضع على الموقد حتى يتم الغليان لمدة 7 دقائق وبعد غلي الماء جيداً نلاحظ تغير لونه إلى اللون الأصفر، بعد ذلك يتم تصفية الخليط باستعمال مصفاة، ثم يتم وضع هذا المحلول في قنينة بخاخ. يتم تنظيف البشرة جيداً مساءاً قبل النوم ثم يطبق هذا المحلول مع التدليك بأطراف الأصابع حتى تمتص البشرة المحلول بالكامل.

يطبق هذا الخليط على منطقة التجاعيد حول العين، العنق واليدين ثم يترك حتى الصباح وبعدها يتم غسل البشرة، ستلاحظ مباشرة أن البشرة أصبحت مشدودة وصافية، يكرر إستخدام هذا المحلول يومياً حتى تختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة، فبعد أسبوع واحد فقط ستحصل على بشرة خالية من التجاعيد وأصغر سناً. واحتفظي بالكمية الباقية من الخليط فقد يمكنك استخدامه في الوصفة التالية لتجديد خلايا البشرة ومنحها صفاءً طبيعياً.

كريم تجديد خلايا الوجه

يمكنك تحضير هذا الكريم بباقي كمية المحلول، يتم تحضير إناء قابل للطهي ويوضع باقي كمية المحلول ثم يضاف إليه مقدار ملعقة كبيرة من نشا الذرة ثم يتم الخلط جيداً، ثم يرفع الإناء على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يتم الحصول على خليط كريمي ثم يرفع جانباً، يتم وضع الكريم في علبة زجاجية نظيفة للاحتفاظ به ثم يوضع في الثلاجة حيث انه يبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام. على بشرة نظيفة توضع طبقة رقيقة من هذا الكريم على الوجه والعنق ثم يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يشطف الوجه جيداً بالماء، النتيجة مدهشة من أول استعمال، بعد أسبوع من استخدامه يومياً مع المحلول ستنبهرين بالنتيجة.