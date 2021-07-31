كريم أساس طبيعي خافي العيوب من صنع يدك لتفتيح البشره وتوحيد لونها

كريم أساس طبيعي خافي للعيوب من صنع يدك، تهتم الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن المواد الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على بشرة صافية خالية من أي مشكلات، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تجعلهم يحصلون على توحيد لون البشرة وتفتيحها، لأن استخدام منتجات التجميل ضارة جداً للاحتوائة على مواد كيميائية ضارة، فإليكم أسهل طريقة للإعداد كريم أساس طبيعي في المنزل.

كريم أساس طبيعي خافي للعيوب من صنع يدك لتفتيح البشره وتوحيد لونها

طريقة عمل كريم أساس في المنزل بمكونات طبيعية

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا، ثم أضيفي إليها نصف ملعقة من زيت الجوجوبا، وملعقة صغيرة من البودرة قومي بتسخين المكونات وتحريكها حتي تتجانس مع بعضها، وتحصلين على كريم ناعم القوام، عليك حفظ كريم الأساس في عبوة محكمة الغلق وتركة حتي يبرد تماماً حتي يمكنك تخزينه لمدة أسابيع.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي خافي للعيوب

المكونات

ملعقه كبيره من اللبن الزبادي .

قطرتان من الجلسرين.

ملعقة من النشا،

ملعقة من الخميرة

ملعقة من بودرة التلك.

سبع قطرات من ماء الورد.

قطرتان من خل التفاح.

علبة فارغة.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك وضع الجلسرين واللبن ثم قومي بإضافة النشا، عليك تقليب المكونات جيداًًً، ثم أضيفي بودرة التلك وماء الورد وامزجي المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم أضيفي قطرتان من خل التفاح ويمكنك حفظه لحين الرغبة في استخدامه الاخفاء عيوب البشرة.

كريم أساس طبيعي لتفتيح البشره وتوحيد لونها

المكونات

100جرام زبدة الشيا .

نصف ملعقه من الفرقة المطحونة والكاكاو.

نصف ملعقة من اللوشن.

طريقة التحضير

وضع جميع المكونات في وعاء، وقومي بخلط المكونات ومزجهم جيداً، حتي يتكون لك خليط كريمي ذو قوام ناعم، وتصلي إلي الدرجة التي تناسب بشرتك يمكنك بعد ذلك الإتيان بزجاجة محكمة الغلق وسكب الكريم بها، وحفظة للاستخدام وسوف يساعد هذا الكريم في أخفاء العيوب وتفتيح البشرة، ولأنه مصنوع من مواد طبيعية فهو يفيد البشرة ولا يسبب أي أضرار من استخدامه على المدي البعيد، كما أن المواد المستخدمة قليلة التكلفة.