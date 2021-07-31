كيف نواجه الحرارة والرطوبة المرتفعة؟ وأهم النصائح اليومية

كيف نواجه الحرارة والرطوبة المرتفعة خلال هذه الفترة، حيث أكد استشاري الأمراض الجلدية المصري الدكتور “هاني الناظر” أنه يجب على جميع الأشخاص حماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة خلال هذه المرحلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الدول وخاصة مصر، مؤكداً أن الموجه الحارة تبدأ من اليوم وقد تستمر لمدة أسبوعين قادمين.

كيف نواجه الحرارة والرطوبة المرتفعة

حرص الناظر على تقديم بعض النصائح الهامة لمواجهة تلك الموجة الحارة مع ارتفاع درجة نسبة الرطوبة ، وذلك من خلال الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكد سيادته على ضرورة تطبيقها خلال المرحلة القادمة حرصاً على صحة الأشخاص وعدم تعرضهم لمضاعفات جلديه أو أي أمراض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

أهم النصائح

حرص استشاري الأمراض الجلدي على تقديم نصائح هامة من أجل الإجابة على كيف نواجه الحرارة والرطوبة المرتفعة؟ وخاصة أن أن فصل الصيف يشعر الشخص بالتعب والخمول، ومن أهم تلك النصائح التي قدمها الناظر لجميع متابعيه:

التأكيد على ضرورة الاستحمام بالماء البارد مع استخدام صابونة الجلسرين بدون استخدام لليفة.

ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة أثناء الخروج خلال فترات النهار.

ارتداء غطاء للرأس على أن تكون مصنوعة من القطن أو الخوص أثناء فترات التعرض للشمس وخاصة كبار السن والأطفال والرجال الذين يعانون من الصلع والسيدات، كما يمكنهم استخدم الشمسة التي يتم حملها في اليد من أجل حماية الجسم من حرارة الشحمي المباشرة.

يُفضل دهن الجلد بكريمات الحماية من أشعة الشمس بحسب استشارة الطبيب او المتخصص.

يجب الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم مع تناول السلطة الخضراء التي تحتوي على الخيار.

ضرورة عدم استخدام مستحضرات التجميل خلال التعرض للأشعة الشمس.

وأكد ” الناظر” رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة قد يتسببان في مشاكل جلدية خطيرة، لذا لابد من اتباع النصائح السابقة والتي منها تناول كميات من الماء لا تقل عن ثلاثة أكواب من المياه في اليوم على أن يتم تقسيمها على مدار اليوم، مؤكداً على جميع النصائح السابقة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.