طريقة تحضير البسبوسة التركية من المطبخ التركي بمذاق رائع ومكونات بسيطة

يبدو المطبخ التركي بشكل متألق في تحضير الوجبات ويبدع في الحلويات والمعجنات حيث يشتهر المطبخ التركي في الدول العربية بجودة تحضير الحلويات، على الرغم من إنتشار وتقليدية حلوي البسبوسة في جميع الدول إلا أن البسبوسة التركية لها طابع خاص بسبب حشوتها اللذيذة والتي يمكن التنوع في تحضيرها حيث يقوم البعض بحشو البسبوسة بالكريمه أو الشوكولاتة وغيرهم من الحلويات حسب رغبة كل شخص، وينتشر تحضيرها في الأوقات الرمضانية ضمن حلويات رمضان خاصةً في المطاعم والمحلات وبسبب إنتشار معظم الوجبات والحلويات التركية بشكل مكثف في الفترة الماضية أصبح تجربة الحلويات التركية من الأمور المنتشرة في معظم البيوت وللتعرف على طريقة تحضير البسبوسة التركية يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة التركية طريقة تحضير البسبوسة التركية المكونات: ربع كيلو جرام من السميد.

كأس من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

فنجان جوز الهند المبشور.

اثنين وحدات من البيض.

كأس من السكر.

ملعقة من مسحوق الزعفران.

حشوة البسبوسة. طريقة التحضير: تسخين الفرن قبل بداية التحضير على درجة حرارة متوسطة بما يقارب 180 درجة حرارة مئوية. تحضير وعاء كبير ووضع المكونات في الوعاء السميد أولاً ثم البيض بعد إخفاقه ومسحوق الزعفران وجوز الهند المبشور والزيت النباتي والسكر الأبيض ذو ملمس ناعم، ثم التقليب حتى تصبح المكونات مندمجة جيداً. تحضير صينية صغيرة الحجم ثم دهنها بالزبدة وسكب نصف كمية خليط العجينة في الصينية ونضعها بالفرن لمدة عشر دقائق فقط، بعد ذلك نقوم بإخراجها ووضع حشوة البسبوسة وصب باقي الخليط فوق حشوة القشدة أو الكريمه حسب الرغبة حيث تختلف الحشوة من شخص لآخر، إدخال الصينية مرة أخري إلي الفرن لمدة نصف ساعه حتى تنضج ويتغير لونها إلي اللون الذهبي. بعد خروج البسبوسة من الفرن نقوم بوضع الشربات الخاص بها أو القطر حيث يختلف الأسم من مكان لآخر، بحيث يكون القطر بارد والبسبوسة ساخنة أو العكس، ويتم تزيينها بالمكسرات وجوز الهند لتكتسب مذاق رائع وشهي. لا بد من وضع الشربات وعدم الإكتفاء بالحشوة فقط حتى تصبح ناعمة ولينه، يتم تقطيع البسبوسة وتقديمها. طريقة التحضير: الوسوم

يبدو المطبخ التركي بشكل متألق في تحضير الوجبات ويبدع في الحلويات والمعجنات حيث يشتهر المطبخ التركي في الدول العربية بجودة تحضير الحلويات، على الرغم من إنتشار وتقليدية حلوي البسبوسة في جميع الدول إلا أن البسبوسة التركية لها طابع خاص بسبب حشوتها اللذيذة والتي يمكن التنوع في تحضيرها حيث يقوم البعض بحشو البسبوسة بالكريمه أو الشوكولاتة وغيرهم من الحلويات حسب رغبة كل شخص، وينتشر تحضيرها في الأوقات الرمضانية ضمن حلويات رمضان خاصةً في المطاعم والمحلات وبسبب إنتشار معظم الوجبات والحلويات التركية بشكل مكثف في الفترة الماضية أصبح تجربة الحلويات التركية من الأمور المنتشرة في معظم البيوت وللتعرف على طريقة تحضير البسبوسة التركية يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة التركية طريقة تحضير البسبوسة التركية المكونات: ربع كيلو جرام من السميد.

كأس من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

فنجان جوز الهند المبشور.

اثنين وحدات من البيض.

كأس من السكر.

ملعقة من مسحوق الزعفران.

حشوة البسبوسة. طريقة التحضير: تسخين الفرن قبل بداية التحضير على درجة حرارة متوسطة بما يقارب 180 درجة حرارة مئوية. تحضير وعاء كبير ووضع المكونات في الوعاء السميد أولاً ثم البيض بعد إخفاقه ومسحوق الزعفران وجوز الهند المبشور والزيت النباتي والسكر الأبيض ذو ملمس ناعم، ثم التقليب حتى تصبح المكونات مندمجة جيداً. تحضير صينية صغيرة الحجم ثم دهنها بالزبدة وسكب نصف كمية خليط العجينة في الصينية ونضعها بالفرن لمدة عشر دقائق فقط، بعد ذلك نقوم بإخراجها ووضع حشوة البسبوسة وصب باقي الخليط فوق حشوة القشدة أو الكريمه حسب الرغبة حيث تختلف الحشوة من شخص لآخر، إدخال الصينية مرة أخري إلي الفرن لمدة نصف ساعه حتى تنضج ويتغير لونها إلي اللون الذهبي. بعد خروج البسبوسة من الفرن نقوم بوضع الشربات الخاص بها أو القطر حيث يختلف الأسم من مكان لآخر، بحيث يكون القطر بارد والبسبوسة ساخنة أو العكس، ويتم تزيينها بالمكسرات وجوز الهند لتكتسب مذاق رائع وشهي. لا بد من وضع الشربات وعدم الإكتفاء بالحشوة فقط حتى تصبح ناعمة ولينه، يتم تقطيع البسبوسة وتقديمها. طريقة التحضير:

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