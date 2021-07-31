طرق طبيعية للتخلص من انتفاخ المعدة و زيادة حجم الكرش بعد فشل تناول الأدوية

إليكم افضل الطرق الطبيعية للتخلص من انتفاخ المعدة وزيادة حجم الكرش يرجع ذلك بسبب تناول أغدية غير صحية أدت الى أعراض انتفاخ البطن مما يؤدي الى إزعاج مستمر عند الكثير من الأشخاص، بالرغم من تناول الأدوية ولكن لم تعالج هذه الأعراض و أكدت الأبحاث أن سوء التغذية وقله الرياضة يعد سببا كبيرا لمشكله الشعور بالانتفاخ على سبيل المثال تناول الكرنب والفول والعدس والحمص، كما يعمل مضغ اللبان مع عدم الهضم الجيد من الأسباب التي تؤدى الى ملئ البطن بالغازات وتتحول الى انتفاخ وللتخلص من كل هذه المشاكل تابعو معنا الطرق اليومية التي تساعد في التخلص من الانتفاخ والإحساس بامتلاء البطن.

الإكثار من شرب المياه أكثر من مرة في اليوم بكميات لا تجعل الشعور بالعطش الشديد ومن الأفضل تناول المياه دفعة واحدة أثناء الشرب.

احذر من مضغ اللبان فهو يعمل على دخول الهواء بالمعدة أثناء المضغ مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ يمكن استبداله بحلوى النعناع الخالية من السكر.

يجب تناول الفاكهة التي تساعد على التخلص من الانتفاخ بشكل يوم من اهمها الأناناس والبطيخ والكنتالوب.

نحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة أفضل من تناول وجبة كبيرة تشعر بعد ساعات بالجوع خلال اليوم لأن الوجبة الصغيرة تعالج الشعور بالامتلاء وانتفاخ المعدة.

تناول مشروب التوت البري من أفضل المشروبات التي تساعد في التخلص من الشعور بالانتفاخ.

البعد أو تقليل من تناول منتجات الألبان لأنها تعمل على انتفاخ المعدة من الأفضل تناول القهوة بدون إضافة لبن.

ممارسة الرياضة الالتزام بها لأن الحركة تعمل على تخفيف الانتفاخ وهذا من افضل الحلول.

تناول مشروب الشمر يساعد على عملية الهضم بشكل جيد مما يؤدي الى التقليل من نسبة الهواء التي تدخل في الجهاز الهضمي.

مشروب الكمون من أفضل الوصفات التي تخلص الغازات والانتفاخات التي تصيب المعدة كما يعد علاج رئيسي في انتفاخ البطن والقولون.

عشب الكرفس يساعد على تقليل التقلصات ويستخدم كعلاج للمغص أثناء انتفاخ البطن.

تناول الزنجبيل من أفضل الأعشاب المتميزة التي تساعد على أفراز اللعاب لأنه يحتوي على أنزيمات هاضمة تؤدي إلى قله الغازات في المعدة.

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يوجد العديد من الأدوية التي تعمل على الإصابة ا و زيادة انتفاخ المعدة والبطن منها الأدوية المضادة للالتهابات أوالمسكنات.

أدوية تقلل من انتفاخ المعدة مثل الأدوية المضادة للفطريات وأدوية تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول المرتفع في الدم.

أدوية تعمل على الإصابة بانتفاخ المعدة

يوجد العديد من الأدوية التي تعمل على الإصابة ا و زيادة انتفاخ المعدة والبطن منها الأدوية المضادة للالتهابات أوالمسكنات.

أدوية تقلل من انتفاخ المعدة مثل الأدوية المضادة للفطريات وأدوية تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول المرتفع في الدم.

الأسهال المستمر. وجود الم حاد مستمر في البطن. دم في البراز وتغير لونه و تكرار عدد مرات البراز. فقدان الشهية والشعور بالشبع. ضيق في التنفس بمنطقة الصدر.

الحالات التي يجب أن تعرض نفسك فيها على طبيب

كل هذه الأعراض أو المؤشرات تشير أن إلي وجود حالة غير مطمئنة فيجب زيارة الطبيب لاستشارته.